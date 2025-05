Il Trofeo Bonfiglio batte anche la pioggia, 40 match e il debutto vincente di Vasamì: “Qui per vincere”

Non è bastata nemmeno la pioggia a fermare la seconda giornata dedicata ai tabelloni principali del 65° Trofeo Bonfiglio. Previsti alla vigilia, i dispetti di Giove Pluvio hanno rallentato il programma per un’ora scarsa ma, sotto gli occhi del direttore degli Internazionali BNL d’Italia Paolo Lorenzi (in visita al Tennis Club Milano Alberto Bonacossa), sono stati comunque quaranta, fra singolare e doppio, gli incontri disputati sui campi dello storico club milanese, popolato di appassionati. Dei sei italiani impegnati, il solo a uscire dal campo col sorriso è stato il più atteso alla vigilia, il 17enne Jacopo Vasamì. Grazie all’ennesimo ace di giornata (ne ha messi a segno ben 7), l’allievo di coach Fabrizio Zeppieri ha chiuso la sua partita contro il portoricano Yannik Alvarez in 77 minuti, imponendosi con il punteggio di 6-1 7-6. Dopo gli ottavi di finale raggiunti al Bonfiglio lo scorso anno, quando uscì per mano del norvegese Nicolai Budkov Kjaer, il romano è tornato a Milano con obiettivi ambiziosi: “Sapevo che oggi – ha raccontato a caldo – la situazione sarebbe stata complicata da gestire. L’esordio non è mai semplice e in più non giocavo un match a livello juniores da quattro mesi. Sono soddisfatto della mia prestazione anche perché i campi erano pesanti per la pioggia e le condizioni non facili. Dopo l’incontro perso lo scorso anno contro il n.1 al mondo – ha concluso il n.10 del ranking Itf Junior – ho voluto fortemente tornare al Bonfiglio. Per me questo è il torneo di casa, un evento di altissimo livello Vincerlo significherebbe veramente tanto”.

Non ce l’ha fatta Elena Francese, protagonista del match più applaudito della giornata. Opposta alla testa di serie n.1, la 16enne Tereza Krejcova, la classe 2008 di Melfi ha lottato per quasi tre ore contro la più quotata giocatrice ceca, salvando anche quattro match point prima di cedere col punteggio di 5-7 6-4 6-4. Al rientro dopo un grave infortunio al ginocchio che l’ha tenuto lontano dai campi per quasi un anno, tuttavia, la Francese ha messo in mostra un tennis ordinato ea tratti davvero efficace, sostenuto da un rovescio bimane da applausi. In precedenza, la prima italiana a uscire di scena era stata Fabiola Marino, 16enne romana che si allena all’Enjoy Sporting Club, costretta ad arrendersi ai colpi pesanti della qualificata polacca Inka Wawrzkiewicz (6-3 6-1). Fuori anche la toscana Sveva Pieroni, che ha rimediato solo 3 giochi contro la rumena Maia Ilinca Burcescu (6-0 6-3). Tornando ai maschi, ha destato un’ottima impressione di Edoardo Cecchetti, giovane portacolori del Tc Milano capace di lottare contro lo statunitense Jagger Leach, seconda testa di serie. Sostenuto dai compagni di circolo, il mancino meneghino ha tenuto testa per quasi due ore al potente figlio d’arte americano (sua mamma è la tre volte vincitrice Slam ed ex n.1 Wta Lindsay Davenport), prima di cedere per 6-1 3-6 6-1. Non ce l’ha fatta nemmeno il qualificato Lorenzo Berto, 17enne trevigiano, sconfitto per 6-3 6-4 dallo spagnolo Sergio Planella Hernandez. Mercoledì, a Milano, giornata con tanto tennis e sette italiani in campo per conquistare un posto negli ottavi di finale. II ricco programma prevede 48 match, 32 dei quali di singolare. L’ingresso al Tennis Club Milano A. Bonacossa è, come sempre, gratuito.

I RISULTATI DI GIORNATA

Tabellone principale maschile, primo turno

I. Ivanov (BUL) b. E. Ivanisevic (CRO) 7-6(4) 6-3, O. Milic (SRB) b. D. Jade (FRA) 7-6(3) 6-2, J. Leach (USA) b. E. Cecchetti (ITA) 6-1 3-6 6-1, S. Planella Hernandez (ESP) b. L. Berto (ITA) 6-3 6-4, T. Derepasko n. J. Chlodnicki (POL) 2-6 6-1 6-2, R. Kastsiukevich n. W. Rejchtman Vinciguerra (SWE) 6-1 4-6 6-2, N. Bilozertsev (UKR) b. T. Boogaard (NED) 6-2 7-6(5), R. Senthil Kumar (IND) b. R. Neimanis (LAT) 7-6(5) 6-4, K. Chen (TPE) n. J. Smejcky (CZE) 6-4 2-6 6-4, J. Vasamì (ITA) b. Y. Alvarez (PUR) 6-1 7-6(4), E. Pleshivtsev b. J. Olar (USA) 7-5 2-6 6-2, K. Bennani (MAR) b. R. Tabata (JPN) 6-3 6-2.

Tabellone principale femminile, primo turno

I. Wawrzkiewicz (POL) b. F. Marino (ITA) 6-3 6-1, L. Friedman (USA) b. A. Pushkareva 6-3 6-4, V. Barros (BRA) b. A. Kmiecik (POL) 6-0 6-3, T. Kokkinis (AUS) b. W. Newman (USA) 6-3 3-6 6-2, H. Klugman (GBR) b. A. Lopez (USA) 6-4 6-1, A. Kovackova (CZE) b. A. James (JAM) 6-1 6-2, T. Krejcova (CZE) b. E. Francese (ITA) 5-7 6-4 6-4, M. Thamm (GER) n. P. Konjikusic (SRB) 6-3 6-3, N. Leme Da Silva (BRA) n. M. Drobysheva (UKR) 6-2 2-6 6-2, M. Burcescu (ROU) b. S. Pieroni (ITA) 6-0 6-3, E. Zozaya Menendez (ESP) b. I. O’Brien (USA) 6-2 6-2, N. Taraba Wallberg (SWE) b. Y. Konstantinova (BUL) 7-6(3) 6-2.