Nardi, classe e cuore: batte Navone e completa la grande giornata azzurra al Piemonte Open Intesa Sanpaolo

Le qualità tennistiche di Luca Nardi sono note al grande pubblico da un pezzo, ma non sempre si palesano con l’intensità mostrata nella serata di Torino. Perché al debutto nella terza edizione del Piemonte Open Intesa Sanpaolo, evento premium della categoria ATP Challenger 175, il 21enne talento di Pesaro ha mostrato sia un livello tecnico elevatissimo, necessario per salire 6-1 4-1 nel duello contro l’argentino Mariano Navone (top-30 meno di un anno fa), sia una forza mentale notevole, per vincere un terzo set nel quale è successo davvero di tutto. Perché dopo aver ripreso il match per i capelli nel secondo, Navone è stato a lungo avanti nel parziale decisivo, arrivando a servire sul 5-4 per chiudere i conti. Nardi l’ha riagguantato in extremis (5-5), ma poi ha dovuto lasciare il campo per un toilet break d’emergenza, in quel momento non autorizzato, così si è visto comminare – da regolamento – tre punti di penalità, frutto di altrettanti “time violation” (uno ogni 25 secondi). Rientrato con tre palle-break da cancellare (0-40), ha perso il servizio ed è sembrato di nuovo a un passo dal baratro, invece ha trovato ancora una volta le armi per rialzarsi. Ha tolto di nuovo la battuta a Navone meritandosi il tie-break, e poi l’ha giocato in maniera magistrale, chiudendo per 7-2 e sigillando il 6-1 5-7 7-6 che dopo 2 ore e 51 minuti gli ha regalato una delle vittorie più bizzarre in carriera.

Nardi ha portato a sei il numero di italiani al secondo turno sui campi in terra battuta del Circolo della Stampa Sporting, aggiungendosi a Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Federico Arnaboldi, Fabio Fognini e Francesco Passaro. Giovedì per il top-100 marchigiano un altro argentino, la quinta testa di serie Camilo Ugo Carabelli. L’appuntamento è per il secondo incontro del Campo 4, non prima delle 13. Ulteriori informazioni sul sito www.piemonteopen.com e sulla pagina Instagram @piemonteopen.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

Singolare. Primo turno: Yunchaokete Bu (Chn) b. Giovanni Fonio (Ita) 7-6 6-4, Vitaliy Sachko (Ukr) b. Eliot Spizzirri (Usa) 6-2 6-3, Daniel Altmaier (Ger) b. Andrea Pellegrino (Ita) 6-3 6-4, Fabio Fognini (Ita) b. Oleg Prihodko (Ukr) 7-5 6-4, Camilo Ugo Carabelli (Arg) b. Otto Virtanen (Fin) 6-3 6-2, Francesco Passaro (Ita) b. Federico Agustin Gomez (Arg) 7-6 6-7 6-3, Luca Nardi (Ita) b. Mariano Navone (Arg) 6-1 5-7 7-6.

Doppio. Primo turno: Barrientos/Hidalgo (Col/Ecu) b. Gonzalez/Krajicek (Mex/Usa) 6-3 6-3, Haase/Jebens (Ned/Ger) b. Cornea/Drzewiecki (Rou/Pol) 4-6 7-6 10/7, Behar/Vliegen (Uru/Bel) b. Vasamì/Carboni (Ita/Ita) 6-4 6-2.

Campo Centrale – ore 11:00

Flavio Cobolli vs Andrea Collarini

Yunchaokete Bu vs Fabio Fognini

Andres Molteni / Andrea Vavassori vs Ivan Liutarevich / Mick Veldheer (Non prima 15:00)

Francesco Passaro vs Luciano Darderi (Non prima 17:00)

Federico Arnaboldi vs Alexander Bublik (Non prima 19:00)

Campo 4 – ore 11:00

Juan Manuel Cerundolo vs Daniel Altmaier

Camilo Ugo Carabelli vs Luca Nardi (Non prima 14:00)

Tomas Martin Etcheverry vs Vitaliy Sachko

Andrea Collarini / Camilo Ugo Carabelli vs Fabio Fognini / Andrea Pellegrino

Campo 5 – ore 11:00

Chun-Hsin Tseng vs Carlos Sanchez Jover

Fernando Romboli / John-Patrick Smith vs Jamie Murray / Rajeev Ram

Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Alexander Erler / Matwe Middelkoop

Filippo Romano / Edoardo Zanada vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner