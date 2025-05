Alcaraz e Ruud verso i quarti di Roma: l’uno cerca vendetta su Draper, l’altro sfida Sinner

Carlos Alcaraz ha ottenuto la sua rivincita contro Jack Draper, superandolo nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma con il punteggio di 6-4, 6-4. In conferenza stampa, lo spagnolo ha espresso grande soddisfazione per l’approccio mentale avuto in questa partita, rispetto alla sconfitta subita a Indian Wells.

“Oggi è stata davvero una buona partita. Ho giocato bene e sono molto orgoglioso del modo in cui ho affrontato il match,” ha dichiarato Alcaraz. “Ricordo che a Indian Wells è stata una giornata molto difficile per me, con molta tensione e stress. Oggi ho approcciato la partita in modo diverso, e ne sono davvero fiero. Ho solo cercato di mostrare il mio miglior tennis dal primo all’ultimo punto, e credo che abbia funzionato piuttosto bene.”

Interrogato sui cambiamenti mentali adottati, lo spagnolo ha spiegato: “Ho cercato di non pensare che fosse una partita importante. Volevo solo scendere in campo e giocare, cercando di divertirmi senza pensare ai risultati. Ho provato a eseguire i colpi che mi piace fare, a sorridere e a godermi il momento in campo. Questo per me era l’aspetto più importante a cui pensare durante tutto l’incontro.”

Alcaraz ha definito questo match come “probabilmente uno dei più completi” giocati quest’anno, sottolineando di aver iniziato e finito bene, nonostante un leggero calo di concentrazione nel secondo set. Il campione ha anche espresso apprezzamento per il pubblico italiano: “Le persone qui sono incredibilmente appassionate di sport in generale. È fantastico per i tennisti avere il pubblico italiano intorno. Sono davvero grato per il supporto che ricevo in ogni allenamento e nelle partite.”

Guardando al Roland Garros, dove sarà testa di serie numero 2, Alcaraz ha commentato: “Penso sia ottimo essere seconda testa di serie a Parigi, sapendo che non incontrerò Jannik prima della finale, se dovessi arrivarci. È qualcosa a cui non avevo pensato, onestamente. Prima di venire qui, il numero 1 non era un obiettivo. Ma sapendolo ora, è una gran cosa.” Lo spagnolo ha anche riconosciuto che Draper potrebbe essere uno dei pretendenti al titolo parigino: “Jack ha dimostrato il livello che ha. Può battere chiunque in qualsiasi torneo. È numero 5 del mondo, ha vinto un Masters 1000 e ha raggiunto la finale in un altro. È uno dei giocatori che possono vincere il Roland Garros o qualsiasi altro Slam.”

Dall’altra parte del tabellone, Casper Ruud si prepara a sfidare Jannik Sinner nei quarti di finale dopo aver sconfitto Jaume Munar per 6-3, 6-4. Il norvegese, che raggiunge per la quarta volta i quarti a Roma, ha sottolineato le difficoltà del match: “È stata una partita dura contro Jaume. Ci conosciamo bene e abbiamo già avuto due incontri molto equilibrati quest’anno. Fortunatamente questa volta è andata a mio favore, in modo meno tirato ma comunque impegnativo.”

Ruud ha anche parlato della sua consistenza sulla terra rossa, superficie su cui nessuno ha vinto più partite di lui negli ultimi cinque anni: “Le vittorie sono una cosa, poi naturalmente farle nei tornei più importanti è un’altra. Ho avuto un po’ di entrambe. Considererei che Alcaraz ha avuto quattro o cinque anni migliori su questa superficie. Ha vinto Parigi, Madrid un paio di volte, Monte-Carlo. Ha conquistato molti più titoli importanti di me.”

Guardando alla sfida contro Sinner, Ruud ha ammesso: “Domani sarà una delle partite più difficili dell’anno. Sono stato battuto piuttosto nettamente da Jannik l’ultima volta a Torino. Questa volta giochiamo di nuovo in Italia, ma su un’altra superficie, in un altro torneo. Lui ha avuto un buon inizio fin dal primo match, io mi sento piuttosto bene, quindi sarà una bella sfida domani.”





Francesco Paolo Villarico