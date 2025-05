ITF Santa Margherita di Pula: Il resoconto di giornata. Spiteri e Tatiana Pieri in semifinale

Dalila Spiteri e Tatiana Pieri volano in semifinale nel singolare femminile del sesto e ultimo Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientrante nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzato dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Spiteri ha battuto 6-3, 6-4 la testa di serie numero 3 Beatrice Ricci e si giocherà un pass per la finale contro la russa Ekaterina Makarova, favorita della vigilia.

Nell’altra semifinale, la numero 4 del seeding Pieri ha regolato 6-3, 6-2 la serba Teodora Kostovic e domani sfiderà l’ucraina Oleksandra Oliynykova, testa di serie numero 2.

Tre italiane si affronteranno nella finale del doppio. Da una parte Sofia Rocchetti, in coppia con la spagnola Ariana Geerlings, dall’altra Spiteri e Deborah Chiesa, che hanno battuto 6-2, 6-1 le sorelle Barbara e Marcella Dessolis.

Nel singolo maschile, saranno Florent Bax e Ivan Gakhov a giocarsi il titolo. Il francese, accreditato della sesta testa di serie, l’ha spuntata per 7-5, 6-7(4), 6-2 sullo svedese Leo Borg (figlio del mito Bjorn), mentre il russo, numero 2 del seeding, ha battuto 6-1, 7-6(9) il 35enne davisman slovacco Andrej Martin, numero 3 del tabellone ed ex Top100 mondiale ora scivolato alla casella 324.

Il titolo di doppio maschile se lo contenderanno l’italo-argentino Lautaro Agustin Falabella e l’ucraino Oleksandr Ovcharenko opposti all’argentino Guido Andreozzi e al russo Daniil Golubev.