Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Mercoledì 07 Maggio 2025. Ben 9 azzurri in campo domani

Campo Centrale – ore 11:00

Sara Errani 🇮🇹 vs Naomi Osaka 🇯🇵

Tallon Griekspoor 🇳🇱 vs Miomir Kecmanovic 🇷🇸 (Non prima 13:00)

Lorenzo Sonego 🇮🇹 vs Roman Andres Burruchaga 🇦🇷

Antonia Ruzic 🇭🇷 vs Tyra Caterina Grant 🇮🇹 (Non prima 19:00)

Yunchaokete Bu 🇨🇳 vs Luciano Darderi 🇮🇹 (Non prima 20:30)

Grand Stand Arena – ore 11:00

Jiri Lehecka 🇨🇿 vs Alexandre Muller 🇫🇷

Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 vs Elina Avanesyan 🇦🇲 (Non prima 13:00)

Lucrezia Stefanini 🇮🇹 vs Veronika Kudermetova 🇷🇺

Francesco Passaro 🇮🇹 vs Chun-Hsin Tseng 🇹🇼

Alexandra Eala 🇵🇭 vs Marta Kostyuk 🇺🇦

SuperTennis Arena – ore 11:00

Jordan Thompson 🇦🇺 vs Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷

Arianna Zucchini 🇮🇹 vs Victoria Mboko 🇨🇦

Bianca Andreescu 🇨🇦 vs Federica Urgesi 🇮🇹

Christopher O’Connell 🇦🇺 vs Cameron Norrie 🇬🇧

Maya Joint 🇦🇺 vs Emma Raducanu 🇬🇧

Pietrangeli – ore 11:00

Victoria Azarenka 🇧🇾 vs Camila Osorio 🇨🇴

Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷 vs Pablo Carreno Busta 🇪🇸

Yoshihito Nishioka 🇯🇵 vs Dusan Lajovic 🇷🇸

Anastasia Pavlyuchenkova 🇷🇺 vs Katie Boulter 🇬🇧

Laslo Djere 🇷🇸 vs Tomas Martin Etcheverry 🇦🇷

Court 14 – ore 11:00

Daniel Altmaier 🇩🇪 vs Francisco Comesana 🇦🇷

Varvara Gracheva 🇫🇷 vs Ajla Tomljanovic 🇦🇺

Ashlyn Krueger 🇺🇸 vs Anna Bondar 🇭🇺

Emiliana Arango 🇨🇴 vs Viktoriya Tomova 🇧🇬

Vilius Gaubas 🇱🇹 vs Damir Dzumhur 🇧🇦

Court 1 – ore 11:00

Rinky Hijikata 🇦🇺 vs Corentin Moutet 🇫🇷

Elena-Gabriela Ruse 🇷🇴 vs Polina Kudermetova 🇷🇺

Maria Sakkari 🇬🇷 vs Belinda Bencic 🇨🇭

Hamad Medjedovic 🇷🇸 vs Otto Virtanen 🇫🇮

Dayana Yastremska 🇺🇦 vs Anastasia Potapova 🇷🇺

Court 2 – ore 11:00

Marketa Vondrousova 🇨🇿 vs Xinyu Wang 🇨🇳

Carlos Taberner 🇪🇸 vs Aleksandar Kovacevic 🇺🇸

Hailey Baptiste 🇺🇸 vs Anna Blinkova 🇷🇺

Katerina Siniakova 🇨🇿 vs Olga Danilovic 🇷🇸

Katie Volynets 🇺🇸 vs Arantxa Rus 🇳🇱

Court 15 – ore 11:00

Caroline Dolehide 🇺🇸 vs Sorana Cirstea 🇷🇴

Vit Kopriva 🇨🇿 vs Quentin Halys 🇫🇷

Moyuka Uchijima 🇯🇵 vs Eva Lys 🇩🇪