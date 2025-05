Sinner prosegue la preparazione: allenamento con Sonego al Foro Italico (Video)

Jannik Sinner continua la sua preparazione in vista degli Internazionali BNL d’Italia con un secondo allenamento al Foro Italico. Dopo la sessione di ieri sul Campo Centrale che aveva attirato migliaia di spettatori, oggi il numero 1 del mondo ha scelto il Campo dei Marmi dedicato a Pietro Mennea per allenarsi con Lorenzo Sonego, amico e compagno di squadra in Coppa Davis.

L’allenamento, durato circa un’ora e mezza, si è svolto a ritmi particolarmente intensi, con scambi prolungati e colpi potenti che hanno messo in evidenza la buona condizione fisica del tennista altoatesino dopo il periodo di inattività. Nonostante la location più raccolta rispetto al Centrale, anche oggi numerosi tifosi hanno affollato gli spalti per assistere alla sessione, incoraggiando Sinner con cori ed applausi.

Al termine dell’allenamento, confermando la sua disponibilità verso i fan, l’azzurro si è fermato per soddisfare le richieste di foto, selfie e autografi dei tanti presenti. Un gesto che testimonia ancora una volta il grande entusiasmo che circonda Sinner dal momento del suo arrivo nella Capitale.

Particolarmente interessanti sono state le dichiarazioni di Lorenzo Sonego a proposito della condizione del numero uno del mondo: “Torna ancora più forte. Ha una voglia pazza di competere. Non vede l’ora di tornare a ciò che gli piace, di sentire l’adrenalina di una partita. È un tipo molto competitivo. Stare lontano dai tornei non è stato facile anche perché non era giusto che fosse fuori. L’ho visto preparato, con voglia di dare tutto come ha sempre fatto.”

Il campione italiano si sta preparando per il suo ritorno in campo previsto per sabato 10 maggio, quando debutterà al secondo turno contro il vincente dell’incontro tra il giovane connazionale Federico Cinà e l’argentino Mariano Navone.





Francesco Paolo Villarico