ITF Santa Margherita di Pula: Il resoconto di giornata (06 Maggio 2025). Tre italiani agli ottavi di finale

Tre italiani accedono agli ottavi di finale maschili del sesto e ultimo Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientrante nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzato dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Vittorie per la testa di serie numero 8 Alexander Weis (6-3, 6-1 sul qualificato Nicolò Toffanin), per la wild card Michele Ribecai (6-3, 6-4 sul britannico Liam Broady) e per il qualificato Francesco Forti (doppio tiebreak, 7-2, 7-3 su Facundo Juarez).

Sconfitte per Federico Iannaccone (3-6, 6-4, 7-5 dallo slovacco Andrej Martin, numero 8 del seeding), per la wild card Stefano D’Agostino (7-6, 6-4 dall’olandese Michiel De Krom) e per i qualificati Marco Furlanetto (doppio 6-1 dallo svedese Leo Borg, figlio del mito Bjorn), Giacomo Crisostomo (7-5, 6-3 dal britannico Kyle Edmund, ex numero 14 del mondo), Leonardo Malgaroli (4-6, 6-0, 6-3 da un altro tennista proveniente dal tabellone cadetto, il marocchino Taha Baadi) e Filippo Giovannini (6-3, 6-1 dal russo Ivan Gakhov, numero 2 del seeding).

Nel main draw femminile, esordio vincente per la testa di serie numero 3 Beatrice Ricci (6-3, 6-2 su Noemi Basiletti), per la numero 4 Tatiana Pieri (6-4, 3-6, 6-0 sulla wild card Noemi Maines), per la numero 7 Samira De Stefano (6-3, 3-6, 6-1 su Gloria Ceschi) e per Alessandra Mazzola (6-2, 6-3 sulla romena Arina Gabriela Vasilescu).

Nelle qualificazioni, strappano il pass per il tabellone principale Greta Rizzetto (6-7, 6-4, 12-10 su Gaia Maduzzi), Giulia Paterno (doppio 6-4 su Sara Milanese), Barbara Dessolis (che ha incassato il ritiro di Giulia Gabba sul 2-2 nel primo set), Lucrezia Musetti (1-6, 6-3, 10-4 sull’elvetica Nicole Gadient), Marcella Dessolis (6-0, 6-1 sulla francese Juliette Mazzoni) e Caterina Odorizzi (6-3, 6-4 su Alice Pesci), mentre salutano il torneo Maria Gaia Meneguzzo (6-2, 6-3 dalla belga Romane Longueville) e Giulia Alessia Monteleone (6-3, 3-6, 10-6 sulla svizzera Virginia Zamberlani).