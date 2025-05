Lutto nel tennis: Braun Levi, promessa diciottenne, muore investito da una conducente ubriaca

Un’immensa tragedia ha colpito il mondo del tennis giovanile californiano. Braun Levi, promettente stella del Loyola High School di appena 18 anni, è stato fatalmente investito nella notte tra sabato e domenica mentre passeggiava con un amico a Manhattan Beach. L’incidente, causato da una conducente in stato di ebbrezza, ha spezzato prematuramente la vita di un atleta che stava costruendo una carriera luminosa.

Secondo quanto riportato dalle autorità locali, il dramma si è consumato poco dopo la mezzanotte in South Sepulveda Boulevard. Nonostante l’immediato trasporto al centro traumatologico più vicino, i medici non hanno potuto salvare la vita del giovane tennista, che è deceduto a causa della gravità delle ferite riportate.

La conducente, identificata come Jenia Belt, 33 anni, è stata arrestata con le accuse di guida in stato di ebbrezza e omicidio. La donna, attualmente detenuta senza possibilità di cauzione, dovrà rispondere delle sue azioni di fronte alla giustizia.

Il mondo scolastico e sportivo è rimasto profondamente scosso. Levi non era solo un atleta eccezionale – descritto dal suo coach come “probabilmente il giocatore più decorato nella storia della scuola” – ma anche un leader esemplare, capitano della squadra per tre anni consecutivi e recentemente celebrato per essere entrato nei ranghi nazionali. Solo pochi giorni prima della tragedia, aveva conquistato il suo quarto titolo consecutivo di doppio nella Mission League.

We are heartbroken to share the news of the passing of Loyola senior, Braun Levi.

Levi, 18, was a four-year Varsity starter for Loyola Tennis and cemented himself as one of the most accomplished student-athletes in program history, having just won a 4th consecutive league title. pic.twitter.com/824y4m55Cd

— Loyola High Athletics (@LoyolaAthletics) May 5, 2025