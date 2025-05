ON punta su Julieta Pareja: continua l’espansione del marchio di Federer nel tennis

Il marchio sportivo ON continua la sua espansione nel mondo del tennis con una nuova e importante acquisizione. Dopo aver fatto il grande salto ingaggiando nientemeno che Roger Federer, seguito dalla campionessa di 5 titoli del Grande Slam Iga Swiatek e due delle maggiori promesse del tennis maschile, Ben Shelton e Joao Fonseca, l’azienda svizzera ha ora puntato gli occhi su uno dei gioielli emergenti della WTA.

Julieta Pareja, la talentuosa americana di 16 anni, è l’ultimo acquisto del marchio co-fondato da Federer. La collaborazione con la giovane tennista inizierà ufficialmente a partire dal Roland Garros Junior, dove la Pareja potrà sfoggiare per la prima volta il nuovo abbigliamento.

Attualmente al numero 328 del ranking mondiale, Pareja si è fatta conoscere al grande pubblico dopo aver raggiunto le semifinali del WTA 250 di Bogotá, un risultato eccezionale che ha messo in luce le sue qualità tecniche e la sua precocità.

La tennista, nata a Carlsbad nel 2009, rappresenta perfettamente la strategia di ON di investire non solo su campioni affermati, ma anche sulle stelle nascenti del tennis mondiale, costruendo un roster di atleti che possano portare il marchio svizzero verso nuovi orizzonti nel mercato dell’abbigliamento sportivo.

Per la Pareja, questa partnership rappresenta un importante passo avanti nella sua carriera, unendosi a nomi prestigiosi come quello della numero uno del mondo Swiatek, che nel 2023 era diventata la prima tennista donna a firmare con ON, segnando l’inizio dell’espansione del marchio nel tennis femminile.





Marco Rossi