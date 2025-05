Da Francavilla al Mare: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Sugli scudi Berrettini junior, Travaglia e Fonio, out Dalla Valle

Il Challenger ATP di Francavilla al mare si tinge di azzurro. Jacopo Berrettini (n.336), Stefano Travaglia (n.287) e Giovanni Fonio (n.331) staccano, infatti, il pass per il tabellone principale all’Open d’Abruzzo 2025 in corso di svolgimento allo Sporting Club.

Nel primo turno del main draw, invece, è andata male all’unico italiano impegnato nella giornata odierna. Il 27enne ravennate Enrico Dalla Valle, dopo aver ceduto per 6-3 il primo set al cospetto dell’estone Layal, si è trovato a combattere nella seconda partita sul 4-4 per portare il match al terzo ma il nono gioco si è rivelato fatale per l’azzurro che torna a casa con non pochi rimpianti.

Uno dei match più intensi è stato, senza dubbio, quello vinto dall’ascolano Travaglia, ex n.60 al mondo, contro l’enfant prodige indiano, Manas Dhamne, dopo quasi tre ore di dura lotta. Il 17enne, allenato da coach Gianluigi Quinzi all’Accademia Piatti di Bordighera, conduceva per 4-2 nel terzo e decisivo set. Poi ha accusato un problema muscolare che in precedenza lo aveva anche costretto a chiamare un medical time out.

Il 33enne marchigiano, vincitore a Francavilla nel 2019, è riuscito a rientrare in partita e poi a chiudere il match per 63/67/64 in 2h 55’. Chi è andato vicinissimo alla sconfitta è stato il romano Jacopo Berrettini, l’anno scorso finalista a Francavilla contro il francese Droguet, che ha trovato un osso duro nell’outsider 24enne Luca Potenza. Infatti, perso per 63 il primo set, il 27enne fratello di Matteo, si è trovato a fronteggiare un primo match point sul 5-6 del tie break della seconda partita sul servizio dell’avversario e subito sul 6-7 sul proprio servizio. Sventata la minaccia, Berrettini junior ha chiuso il set a suo favore e, nel set decisivo, vinto per 6-3, dopo 2h 48’, ha fatto valere la sua maggiore attitudine ai match di lunga durata.

Entusiasmante la rimonta del 27enne novarese Giovanni Fonio che, opposto all’iberico Marti Pujolras, dopo aver ceduto il primo set al tie break, ha poi chiuso la contesa vincendo gli altri due set per 75/62 in e 27 minuti.

Ha concesso il bis anche il 17enne tedesco, Justin Engel, qualificandosi in scioltezza per il tabellone principale. Considerato in Patria uno degli eredi più accreditati del n.2 al mondo, Sasha Zverev, il giovane talento di Norimberga ha battuto il coreano Campana Lee con il punteggio di 76/63. La testa di serie n.1 del tabellone di qualificazione, l’argentino Pedro Cachin, oggi n.360 ma con best ranking al n.48, non ha dato chance al bergamasco, classe 2002, Samuel Vincent Ruggeri, dominato per 61/63 in poco più di un’ora di gioco. Infine, il russo Vatutin ha prevalso nettamente sul portoghese Pereira per 60/62. Concluse le qualificazioni, si sono giocati cinque incontri del main draw. Detto di Dalla Valle, questi gli altri risultati: E.Ymer (Swe) -Barrere (Fra) 46/75/75; Jacquet(Fra)-Preda (Rou) 63/63; Coppejans( Bel)-Collarini (Arg) 26/75/1-0 rit.; Erhard(Fra)-Aidukovic (Cro) 67/64 (ancora in corso)

Campo Centrale – ore 11:00 Jacopo Berrettini 🇮🇹 vs Edas Butvilas 🇱🇹

Kimmer Coppejans 🇧🇪 / Sergio Martos Gornes 🇪🇸 vs Gonzalo Escobar 🇪🇨 / Diego Hidalgo 🇪🇨

Lorenzo Carboni 🇮🇹 vs Carlos Sanchez Jover 🇪🇸 (Non prima 15:00)

Corentin Denolly 🇫🇷 vs Francesco Maestrelli 🇮🇹 (Non prima 17:30)

Benoit Paire 🇫🇷 vs Giovanni Fonio 🇮🇹 (Non prima 20:00)

Grandstand – ore 11:00

Dominic Stricker 🇨🇭 vs Paul Jubb 🇬🇧

Stefano Travaglia 🇮🇹 vs Aslan Karatsev 🇷🇺

Timofey Skatov 🇰🇿 vs Justin Engel 🇩🇪

Radu Albot 🇲🇩 vs Ignacio Buse 🇵🇪

Campo 1 – ore 11:00

Clement Chidekh 🇫🇷 vs Valentin Vacherot 🇲🇨

Pedro Cachin 🇦🇷 vs Marco Trungelliti 🇦🇷

Facundo Mena 🇦🇷 vs Alexey Vatutin 🇷🇺

Mats Hermans 🇳🇱 / Tiago Pereira 🇵🇹 vs Siddhant Banthia 🇮🇳 / Alexander Donski 🇧🇬