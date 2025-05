Alcaraz festeggia in famiglia mentre Sinner nega i rumors: “Non sono in nessuna relazione'”

Carlos Alcaraz ha celebrato il suo 22° compleanno oggi, 5 maggio, in maniera intima e familiare. Il tennista spagnolo ha condiviso su Instagram una storia che lo ritrae insieme ai genitori, ai due fratelli e ai nonni, accompagnata dalla parola “afortunado” (fortunato). Una scelta che riflette i valori di semplicità e attaccamento alle radici che contraddistinguono il numero tre del mondo.

La festa di compleanno arriva a un giorno dalla partenza per l’Italia, dove Alcaraz parteciperà all’ATP di Roma dopo aver superato i problemi fisici che lo avevano costretto a saltare il Mutua Madrid Open. Il tennista di El Palmar si prepara quindi al rientro in campo nel Masters 1000 italiano, tappa fondamentale in vista del Roland Garros.

Lo spagnolo però sarebbe dovuto arrivare già oggi ma ha preferito passare il compleanno in famiglia.

Nel frattempo, l’attenzione mediatica al Foro Italico è stata monopolizzata dal ritorno in campo di Jannik Sinner, che ha tenuto la sua prima conferenza stampa dopo i tre mesi di sospensione. Il numero uno del mondo ha subito voluto sgombrare il campo dai rumors sul suo presunto flirt con la modella Lara Leito: “Ho ricevuto molta attenzione mediatica questi mesi, è stato sorprendente vedere alcune foto. Ma non c’è nulla di serio. Non sono in nessuna relazione, per chi se lo stesse chiedendo”, ha affermato sorridendo l’italiano.

A proposito del ritorno alle competizioni di Sinner, Marco Panichi, ex preparatore atletico di Novak Djokovic e ora parte del team dell’italiano, ha rivelato a Sky Sport Italia l’entusiasmo del campione: “Siamo molto contenti, molto contenti. Non potevamo più sopportare di stare senza competizioni! Jannik non sopportava più solo allenarsi. Ma abbiamo sfruttato al massimo questo periodo, qualcosa che non succede mai ai tennisti. Abbiamo fatto un programma più di tipo atletismo, a lungo termine.”





