ITF Saint Gaudens e Praga: I Main Draw

ITF SAINT-GAUDENS(Fra 75k terra)

[1] Sijia Wei vs TBD

Valeriya Strakhova vs TBD

Carole Monnet vs [8] Selena Janicijevic

[4] Tatiana Prozorova vs TBD

Amandine Hesse vs Lina Glushko

Camilla Rosatello vs TBD

Cindy Langlais vs [6] Manon Leonard

[7] Gabriela Knutson vs Lois Boisson

Harmony Tan vs TBD

Yara Bartashevich vs TBD

Margaux Rouvroy vs [3] Elsa Jacquemot

[5] Nina Stojanovic vs Alina Charaeva

Marina Bassols ribera vs Tiantsoa Sarah Rakotomanga rajaonah

Kaitlin Quevedo vs Justina Mikulskyte

Andrea Lazaro garcia vs [2] Jessika Ponchet

[1] Francesca Jonesvs Jessica PieriMiriam Bianca Bulgaruvs Kyoka OkamuraIpek Ozvs Nikola BartunkovaMia Risticvs [8] Tamara Korpatsch

[3] Priscilla Hon vs Tereza Martincova

Stephanie Wagner vs Anastasiia Sobolieva

Dalila Jakupovic vs Tereza Krejcova

Sapfo Sakellaridi vs [5] Katarzyna Kawa

[7] Veronika Erjavec vs Amina Anshba

Caroline Werner vs Hanne Vandewinkel

Carson Branstine vs Julie Pastikova

Dominika Salkova vs [4] Louisa Chirico

[6] Julia Riera vs Ayla Aksu

Barbora Palicova vs Katarina Kuzmova

Nao Hibino vs Taylah Preston

Tereza Valentova vs [2] Ena Shibahara