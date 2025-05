ITF Santa Margherita di Pula: Il resoconto di giornata (05 Maggio 2025)

Sei italiani si sono qualificati per il singolare maschile del sesto e ultimo Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientrante nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzato dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Strappano il pass per il main draw Nicolò Toffanin (7-6, 0-6, 11-9 sul tedesco Maik Steiner), Giacomo Crisostomo (6-4, 6-2 su Patric Prinoth), Leonardo Malgaroli (7-5, 6-1 Tobia Costanzo Baragiola Mordini), Marco Furlanetto (6-4, 7-6 su Luciano Carraro), Filippo Giovannini (6-2, 4-6, 10-8 su Riccardo Ciulli) e Francesco Forti (7-5, 6-4 su Umberto Maria Giovannini.

Sconfitte per Silvio Mencaglia (6-2, 6-3 dal marocchino Taha Baadi) e per Pietro Pampanin (che si è ritirato quando era già sotto 7-5, 4-0 contro lo spagnolo Manel Lazaro Juncadella).

Nel primo turno del main draw, Giovanni Oradini si è ritirato contro il russo Andrey Chepelev sul 3-6, 6-4, 0-3.

Già ai nastri di partenza del tabellone principale, aperto dal belga Michael Geerts, altri cinque azzurri: la testa di serie numero 8 Alexander Weis, Federico Iannaccone, Facundo Juarez e le wild card Michele Ribecai e Stefano D’Agostino.

Nelle qualificazioni femminili, accedono al turno decisivo Gaia Maduzzi (che ha usufruito di un bye all’esordio), Greta Rizzetto (6-1, 6-2 su Ludovica Mazzucchelli), Maria Gaia Meneguzzo (6-4, 7-6 su Celeste Faustini), Sara Milanese (7-5, 6-0 su Ginevra Mosi), Giulia Paterno (6-0, 6-7, 10-2 su Benedetta Baratto), Barbara Dessolis (6-2, 6-4 sulla statunitense Emma Lella), Giulia Gabba (6-1, 6-0 sulla statunitense Gabriela Vilar), Lucrezia Musetti (6-0, 6-3 su Alessandra Pezzulla), Marcella Dessolis (doppio 6-1 su Camilla Monni), Caterina Odorizzi (6-0, 6-0 sulla moldava Anastasia Ganja), Alice Pesci (6-2, 6-1 su Elena Margaria) e Giulia Alessia Monteleone (6-1, 6-2 sull’australiana Wilva Chan).

Salutano il torneo Aurora Deidda (doppio 6-1 dal belga Romane Longueville), Manuela De Lorenzo (che non raccoglie giochi contro l’elvetica Nicole Gadient), Sofia Del Balzo Ruiti (4-6, 6-3, 13-11 dalla francese Juliette Mazzoni)

Nel tabellone femminile, guidato dalla russa Ekaterina Makarova, in campo anche quindici italiane: la testa di serie numero 3 Beatrice Ricci, la numero 4 Tatiana Pieri, la 5 Miriana Tona, la 7 Samira De Stefano, la 8 Sofia Rocchetti, Jennifer Ruggeri, Deborah Chiesa, Noemi Basiletti, Dalila Spiteri, Gloria Ceschi, Camilla Gennaro, Alessandra Mazzola e le wild card Enola Chiesa, Noemi Maines e Viola Turini