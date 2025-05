Al via il tabellone principale del 41° Torneo ITF Under 18 Città di Prato

Prende il via martedi 6 maggio il tabellone principale del 41° Torneo Internazionale Under 18 Città di Prato dopo due giorni di qualificazioni che hanno permesso a 4 giocatori e 4 giocatrici di entrare nel main draw del torneo laniero che avrà le sue finali sabato 10 maggio. Tra i qualificati anche il semifinalista di Firenze Simone Massellani che supera al terzo turno di quali Daniel Aleksandar Amarandei per 76 63 e continua il suo cammino. Negli altri match decisivi Lorenzo Berto sconfigge Riccardo Terzoli 64 62 Giovanni Boi ha la meglio su Gioele Cerelli 61 63 e Alessandro Fiocchi prevale su Davide Borzonasca 64 62. A livello femminile la giapponese Sakino Miyazawa [6] prevale su Virginia Proietti [3] per 62 62 e sarà un’avversaria temibile in main draw.

L’inizio del torneo laniero coincide con lo start degli 82° Internazionali Bnl d’Italia a Roma e la tradizione vuole che molti giocatori protagonisti a Prato siano primi attori anche a Roma da top player. L’esempio di Sasha Zverev, Daniil Medvedev, Roger Federer e del nostro Jannik Sinner semifinalista a Prato che sarà il numero uno del torneo oltre ad avere mantenuto la prima piazza al mondo.

Il giorno precedente lo start del torneo gli allievi della scuola tennis del Tc Prato hanno giocato con i futuri campioni del tennis mondiale ma quest’anno la squadra Red del Tc Prato ha potuto festeggiare la vittoria del torneo Fit Junior Program Red nazionale dopo aver superato negli ottavi Pavia, nei quarti Roma, in semifinale un team siciliano e in finale Teramo.

“La manifestazione prende il via ufficialmente con il tabellone principale – spiega il ds del Tc Prato Franco Mazzoni – e potremo davvero vedere sui campi del Tc Prato i giovani più forti del tennis giovanile mondiale. Sono ben 51 le nazioni presenti e c’è fermento anche tra i nostri ragazzini della scuola a cui faccio i complimenti per aver conquistato la manifestazione nazionale delle scuole legate al Fit Junior Program nella categoria Red a Roma. Noi vogliamo che questa manifestazione sia uno stimolo per i nostri giovani e le premesse sono positive con la grande novità del 1° Torneo ITF Junior Wheelchair “Estra” che permetterà di vedere i giovani paralimpici del tennis in carrozzina”.

Nel tabellone maschile il favorito il giocatore di Taipe numero 30 del ranking Itf Kuan-Shou Chen seguito dal rumeno (57 Itf), Alejandro Mateo Berge Nourescu seguono il kazako Damir Zhalgasbay (60) e il giocatore del Puerto Rico Yannik Alvarez (67). I primi 9 giocatori iscritti sono dentro i primi 100 al mondo con il sudafricano Connor Doig (70) i turchi Haydar Cem Gokpinar (76) e Kerem Yilmaz (78) che vorranno dire la loro. Da seguire anche gli spagnoli Tito Chavez (82) Valentin Gonzalez-Galino (100) e il polacco Jan Chlodnicki (103). Tra gli italiani Vito Antonio Darderi (133) fratello di Luciano Darderi e vincitore nel 2020 della Coppa Lambertenghi con un gioco aggressivo e deciso a comandare oltre al vincitore del Città di Firenze lo sloveno Ziga Sesko, che vorranno essere protagonisti al torneo laniero. Tra gli italiani tra le wild card il finalista del Città di Firenze il termale Lorenzo Balducci.

Nel tabellone femminile le prime otto giocatrici sono anche loro entro le prime 105 atlete junior al mondo con la tedesca Mariella Thamm (37) come favorita seguita dalle due americane Kaitlyn Rolls (48) e da Ishika Ashar e l’argentina Candela Vazquez (88) nelle prime quattro atlete per classifica. Seguono la russa Polina Berezina (99), la francese Dune Vaissaud (99), la giamaicana Alyssa James, la coreana Suha Lee. Tra le italiane da seguire la toscana Sveva Pieroni oltre alle due wild card Vittoria Vignolini e Maicol Salvadori entrambe tesserate per il Tc Prato.

Il direttore del torneo è il maestro Andrea De Marni mentre Aniello Santonicola è il referee.

Come tradizione verrà assegnato il Trofeo Loris Ciardi per chi conquista la manifestazione per due volte consecutive mentre ai vincitori verrà assegnato il Trofeo delle Nazioni e ai finalisti il Trofeo Marini Industrie e il Trofeo Concessionaria Checcacci.. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Prato, dal Coni e dal Cip Toscana.

Giornata Wheelchair

Giovedi 8 maggio durante l’ultima giornata del Torneo ITF Junior Wheelchair si svolgerà una giornata dove i protagonisti del torneo giocheranno con i bambini della Scuola Tennis del Tc Prato e con altri giocatori del tennis in carrozzina della Toscana.

Coppa Davis

Venerdi 9 maggio ci sarà la sfida, a padel, tra i giornalisti toscani dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva Toscana) contro la rappresentativa del Tc Prato per conquistare la Coppa Davis messa in palio dal circolo laniero.

Risultati qualificazione:

maschile

ITA Simone Massellani [1] b ITA Daniel Aleksandar Amarandei [6] 76 63

ITA Lorenzo Berto [5] b ITA Riccardo Terzoli 64 62

ITA Giovanni Boi b ITA Gioele Cerelli 61 63

ITA Alessandro Fiocchi b ITA Davide Borzonasca 64 62

femminile

JPN Sakino Miyazawa [6] b ITA Virginia Proietti [3] 62 62

ITA Alessandra Fiorillo [1] ITA Beatrice Vittoria Gatti

UKR Mariya Yemshanova [2] SUI Ana Frommenwiler

ITA Anna Nerelli [4] ITA Arianna Ovarelli