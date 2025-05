Zeppieri, che carattere! Rimonta Kotov e approda al turno decisivo delle qualificazioni a Roma

Giulio Zeppieri ha conquistato il turno decisivo delle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia con una vittoria in rimonta contro il russo Pavel Kotov. Il tennista italiano ha superato l’avversario, numero 136 del ranking mondiale, con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3 al termine di una battaglia intensa e ricca di colpi di scena durata 2 ore e 20 minuti.

L’azzurro, attualmente al 344° posto del ranking ATP, ha vissuto un match dalle mille emozioni, trovandosi ad un passo dall’eliminazione nel secondo set. Dopo aver ceduto il primo parziale per 6-4, Zeppieri è andato sotto anche di un break nel secondo set, con Kotov avanti 3-2 e servizio.

La svolta del match è arrivata proprio in quel momento: Zeppieri ha sfruttato due doppi falli del russo recuperando immediatamente il break nel sesto gioco. Sul 4-4, l’italiano ha dovuto annullare due palle break con due ace. Sul 5-5, ha salvato altre tre opportunità per l’avversario prima di aggiudicarsi il set per 7-5 nel gioco successivo.

Nel terzo set, l’azzurro è partito a razzo, volando sul 4-0. Nonostante un passaggio a vuoto nel quinto game, che ha permesso a Kotov di recuperare uno dei due break di svantaggio, Zeppieri ha mantenuto il controllo del match, chiudendo set e incontro per 6-3.

Nel turno decisivo per l’accesso al tabellone principale del Masters 1000 di Roma, Zeppieri affronterà l’americano Nicolas Moreno De Alboran, 27enne attualmente al 149° posto del ranking mondiale. Una sfida alla portata per l’italiano, che punta a regalarsi la qualificazione al torneo di casa.

ATP Rome Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 4 7 6 Pavel Kotov [20] Pavel Kotov [20] 6 5 3 Vincitore: Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 P. Kotov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 P. Kotov 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 P. Kotov 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 G. Zeppieri 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 P. Kotov 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 2-3 → 3-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 P. Kotov 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Kotov 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Kotov 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 3-5 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-4 → 1-4 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 G. Zeppieri 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Statistica Zeppieri 🇮🇹 Kotov 🇷🇺 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 240 235 Ace 6 4 Doppi falli 1 6 Prima di servizio 69/110 (63%) 57/84 (68%) Punti vinti sulla prima 45/69 (65%) 34/57 (60%) Punti vinti sulla seconda 17/41 (41%) 13/27 (48%) Palle break salvate 11/16 (69%) 4/10 (40%) Giochi di servizio giocati 16 15 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 192 156 Punti vinti sulla prima di servizio 23/57 (40%) 24/69 (35%) Punti vinti sulla seconda di servizio 14/27 (52%) 24/41 (59%) Palle break convertite 6/10 (60%) 5/16 (31%) Giochi di risposta giocati 15 16 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 7/16 (44%) 5/9 (56%) Vincenti 41 17 Errori non forzati 51 28 Punti vinti al servizio 62/110 (56%) 47/84 (56%) Punti vinti in risposta 37/84 (44%) 48/110 (44%) Totale punti vinti 99/194 (51%) 95/194 (49%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 220 km/h (136 mph) 203 km/h (126 mph) Velocità media prima 200 km/h (124 mph) 176 km/h (109 mph) Velocità media seconda 165 km/h (102 mph) 144 km/h (89 mph)





Francesco Paolo Villarico