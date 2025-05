Bergs forfait a Roma e lascia coach Vliegen

Zizou Bergs salterà il torneo di Roma per un problema alla spalla e annuncia anche la separazione del coach Kristof Vliegen. Così si legge in un post social che riportiamo.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT OF ZIZOU BERGS

End of collaboration between Zizou and Kristof Vliegen "Unfortunately I have to announce that after five months of intense collaboration my time with Kristof Vliegen has come to an end.

We did some great things together. I played my first ATP… pic.twitter.com/25xO8wVp4V — Koen Bergs (@KoenBergs) May 5, 2025

“Purtroppo devo annunciare che, dopo cinque mesi di intensa collaborazione, il mio periodo con Kristof Vliegen è giunto al termine. Abbiamo fatto grandi cose insieme. Ho giocato la mia prima finale ATP ad Auckland, ho raggiunto il traguardo dei primi 50 e ho fatto progressi, tattici e tennistici.

Ma in qualche modo non mi sentivo al 100% a mio agio in questo rapporto, a causa di una differenza di stile, e questo disagio è aumentato nelle ultime settimane, come si vedeva in allenamento e in campo.

Voglio concentrarmi sugli aspetti positivi e auguro a Kristof tutto il meglio per i suoi progetti futuri.

Salterò Roma per riorganizzarmi, riprendermi da un piccolo infortunio alla spalla e allenarmi in Belgio. Con la mia squadra continueremo a prepararci per il Roland Garros e per il resto della stagione. La squadra rimarrà la stessa, con Gert-Jan De Muynck e Ruben Bemelmans insieme nel ruolo di allenatori e Kurt Jansen come preparatore atletico, mentre la ricerca di un nuovo allenatore continuerà.

Sono assolutamente sicuro di essere ancora sulla strada giusta. Questa è solo una piccola deviazione e sono pienamente convinto che arriveranno cose belle sul mio cammino.”

Bergs era stato sorteggiato dalla parte di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Roma, come possibile avversario di Davidivoch Fokina in caso di successo al primo turno contro un qualificato. Lo rivedremo quindi in azione a Parigi, a fine maggio.





Marco Rossi