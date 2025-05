Sinner si confessa al Foro Italico: “Sono un ragazzo semplice, bravo a giocare a tennis ma non cambio il mondo” (Video integrale conferenza stampa)

Tra il sollievo di tornare in campo e la consapevolezza di un’attenzione mediatica crescente, Jannik Sinner si è presentato oggi pomeriggio al Foro Italico per l’attesissima conferenza stampa che ha segnato il suo ritorno nel circuito dopo lo stop forzato di tre mesi. Il numero uno del mondo, primo italiano a rivestire questo ruolo in un torneo di casa, ha mostrato la sua proverbiale semplicità davanti a una sala stampa gremita.

“Sono un ragazzo di 23 anni molto semplice. Son bravo a giocare a tennis ma non cambio il mondo”, ha dichiarato Sinner, rivelando in poche parole quella filosofia di vita che lo ha accompagnato anche nei momenti più difficili degli ultimi mesi. Un periodo che, per sua stessa ammissione, ha avuto anche risvolti positivi permettendogli di condividere momenti importanti con amici e famiglia.

Tornando all’imminente esordio nel torneo, il tennista altoatesino non nasconde una certa curiosità: “Il primo punto della prima partita? La cosa più bella è tornare in campo, vedere tanta gente, tanto tifo. Non ho paura, son solamente felice di essere qua. Abbiamo fatto il massimo in questi mesi, siamo qui pronti per giocare.”

La pausa forzata ha offerto a Sinner anche l’opportunità di riflettere sul clamoroso impatto che ha avuto nel panorama sportivo italiano e internazionale: “Ho realizzato di avere intorno a me tanta attenzione anche quando non gioco a tennis”, ha confidato, smentendo al contempo le voci su una presunta relazione sentimentale in corso.

Il periodo di sospensione ha rappresentato un momento di distacco anche dal tennis come spettatore: “Non ho seguito tanto tennis, non ho visto partite, ho ricominciato solo durante Madrid”, ha ammesso, rivelando quanto sia stato importante per lui prendere le distanze per un po’ dal suo mondo professionale.

Con una sincerità disarmante, Sinner ha anche toccato il tema delle pressioni vissute nell’ultimo anno: “Ho sentito molte pressioni nell’ultimo anno, anche perché non potevo parlare con tante persone di quello che mi stava succedendo. I tre mesi sono stati per certi versi una pausa. Sono molto felice di essere tornato e curioso di capire a che livello sono adesso.”

Il successo, ha spiegato, non l’ha cambiato ma qualcosa ha imparato anche sugli avversari in questo periodo lontano dal campo. “Il tennis è molto individuale, ognuno ha il suo team e tante cose da guardare per sé. Mi sono sentito un po’ con Jack Draper, Sonny, e pochi altri. I messaggi di alcuni giocatori mi hanno sorpreso in positivo, me ne aspettavo da altri che invece non sono arrivati ma col tempo andrà tutto bene”, ha spiegato l’azzurro, aprendo uno spiraglio sulle relazioni nel circuito tennistico.

Di sicuro questi mesi gli sono serviti per apprezzare l’importanza della famiglia, delle persone del suo team, di tutti quelli che “vivono ai tuoi ritmi” quando sei un atleta di vertice. “All’inizio ero un po’ confuso, son rimasto con la mia famiglia e ho provato a capire quello che era importante per me. Conosco i sacrifici che ho fatto, le persone fuori dal campo ti danno la forza di continuare a sorridere”.

Ora, con l’energia rinnovata e l’entusiasmo di chi torna a casa, Jannik è pronto ad affrontare la sfida degli Internazionali di Roma, consapevole dell’affetto che il pubblico italiano gli riserva e dell’immensa responsabilità di rappresentare il tennis italiano da numero uno al mondo.





Francesco Paolo Villarico