Qualificazioni Internazionali d’Italia – Norrie troppo solido, Vasamì si arrende. Eliminati anche Basile e Fossa Huergo

Il sogno di accedere al tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2025 si infrange per Jacopo Vasamì contro un avversario di caratura superiore. Il giovane talento romano, nonostante una prova coraggiosa, ha dovuto cedere il passo all’esperto Cameron Norrie, ex top 10 mondiale, con il punteggio di 6-3, 6-2 nel primo turno delle qualificazioni.

La differenza in termini di esperienza e solidità nei momenti chiave ha fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte del britannico. Il match si è deciso nei punti cruciali: delle cinque palle break costruite con pazienza e determinazione dal 17enne italiano, nessuna è stata concretizzata. Particolarmente amaro il quinto game del primo set, quando Vasamì ha sprecato tre opportunità consecutive sullo 0-40, permettendo a Norrie di risalire e tenere un servizio che si è rivelato decisivo per l’andamento della partita.

Le statistiche raccontano di un match più equilibrato di quanto suggerisca il punteggio: il romano ha chiuso con un vincente in più rispetto all’avversario (17-16) e un buon 67% di punti vinti con la prima di servizio. A pesare, però, sono stati i 33 errori non forzati contro i soli 16 del britannico.

Il secondo parziale ha visto un Norrie cinico nel capitalizzare i propri vantaggi, scappando subito sul 3-0 con doppio break. Vasamì ha avuto un sussulto nel quinto gioco, annullando tre palle break consecutive, ma il tentativo di rimonta si è spento sul 6-2 finale.

Nonostante il risultato negativo, resta la soddisfazione per Vasamì di aver disputato un incontro combattuto contro un giocatore di esperienza internazionale, in quella che rappresenta un’importante tappa formativa nel percorso di crescita del giovane talento azzurro.

Giornata negativa anche per gli altri italiani in gara nelle qualificazioni: Pierluigi Basile (823 ATP) è stato battuto dal brasiliano Thiago Seyboth Wild (120 ATP) con il punteggio di 6-2 6-3, mentre nel tabellone femminile Nicole Fossa Huergo (276 WTA) si è dovuta arrendere all’australiana Olivia Gadecki (92 WTA) con un netto 6-2 6-0.





Marco Rossi