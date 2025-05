Da Francavilla al Mare: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Jacopo Berrettini e Travaglia partono con il piede giusto nel primo turno di qualificazioni

Entrerà nel vivo domani, lunedì 5, con la disputa dei primi incontri del primo turno del tabellone principale, l’Open Abruzzo 2025, l’Atp Challenger di Francavilla al Mare. In precedenza, a partire dalle ore 11.00, saranno definiti i nomi dei sei giocatori qualificati per il main draw. Quest’oggi, nel primo turno del tabellone di qualificazione, non ce l’ha fatta il 22enne francavillese, Andrea Paolini, unico tennista abruzzese impegnato nel torneo di casa, che non ha avuto scampo contro il 33enne ascolano Stefano Travaglia, già n.60 del ranking mondiale e vincitore nell’edizione 2019.

Il marchigiano, allenato da Gipo Arbino, ha prevalso per 60/63 in un’ora e venti minuti. L’impresa di giornata l’ha compiuta la 17enne speranza indiana Manas Dhamne, seguito da coach Quinzi all’Accademia Piatti, che, con un doppio 6-4, ha fatto fuori Marco Cecchinato, già n.16 al mondo e semifinalista al Roland Garros nel 2018. Sugli spalti c’era molta curiosità intorno all’esordio del 27enne Jacopo Berrettini, finalista nell’edizione dello scorso anno e fratello di Matteo con il quale, tra l’altro, la prossima settimana, farà coppia nel torneo di doppio nel Master 1000 di Roma. E Jacopo, attualmente n.331, opposto sul centrale al 25enne indiano Kalyanpur(n.866) non ha tradito le aspettative della vigilia dominando con un inequivocabile 60/61. Che possa proseguire a lungo l’avventura nel Challenger abruzzese, come avvenne lo scorso anno, se lo auspicano gli organizzatori con in testa il direttore del torneo, Gianluigi Quinzi, ed il presidente dello Sporting Club, Francesco Ugolini. Ha impiegato, invece, quasi 2 ore e 45 minuti il 17enne tedesco Justin Engel (n.346) per avere ragione del ventenne romano Massimo Giunta, beneficiario di una delle wild card, superato in rimonta per 57/64/63. Senza storia il match dell’argentino Cachin (n.279) contro il francese Eysseric, battuto con un periodico 63. Gli altri risultati di giornata: Ruggeri-Sciahbasi 26/76(5)/62; Campana Lee-Lorusso 61/60; Vatutin-Ferrari 46/63/60; Potenza-Liutarevich 63/75; Marti Pujolras-Donsky 64/62; Fonio-Noce 63/64; Pereira-Banthia 64/63.

Domani, a partire dalle 11.00, gli incontri di secondo turno delle qualificazioni che vedranno in campo per un posto nel main draw: Engel-Campana Lee; Cachin-Ruggeri; Travaglia-Dhamne; Berrettini J.-Potenza; Vatutin-Pereira; Marti Pujolras-Fonio. A seguire cinque incontri di primo turno del tabellone principale: Jacquet-Preda, Coppejans-Collarini, Barrere-Ymer; Layal-Dalla Valle e Erhard-Ajdukovic.

Campo Centrale – ore 11:00

Pedro Cachin 🇦🇷 vs Samuel Vincent Ruggeri 🇮🇹

Jacopo Berrettini 🇮🇹 vs Luca Potenza 🇮🇹

Kyrian Jacquet 🇫🇷 vs Luca Preda 🇷🇴 (Non prima 15:00)

Mark Lajal 🇪🇪 vs Enrico Dalla Valle 🇮🇹 (Non prima 17:00)

Grandstand – ore 11:00

Justin Engel 🇩🇪 vs Gerard Campana Lee 🇰🇷

Stefano Travaglia 🇮🇹 vs Manas Dhamne 🇮🇳

Kimmer Coppejans 🇧🇪 vs Andrea Collarini 🇦🇷 (Non prima 15:00)

Mathys Erhard 🇫🇷 vs Duje Ajdukovic 🇭🇷

Campo 1 – ore 11:00

Alexey Vatutin 🇷🇺 vs Tiago Pereira 🇵🇹

Alex Marti Pujolras 🇪🇸 vs Giovanni Fonio 🇮🇹

Gregoire Barrere 🇫🇷 vs Elias Ymer 🇸🇪 (Non prima 15:00)