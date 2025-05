ITF Santa Margherita di Pula: Il resoconto di giornata. Dalila Spiteri sconfitta in finale. Iniziate le quali maschili

Dalila Spiteri perde la finale del singolare femminile del quinto dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

L’italiana, testa di serie numero 8, è stata sconfitta 5-7, 6-2, 6-2 in due ore e 33′ dall’ucraina Oleksandra Oliynykova, numero 3 del seeding,

Intanto, con il primo turno delle qualificazioni maschili, è iniziato il sesto e ultimo Itf Combined che chiude il ciclo primaverile.

Ha preso il via, infatti, con il primo turno delle qualificazioni maschili, il sesto e ultimo Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientrante nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzato dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Sono tredici gli italiani approdati al turno decisivo: Silvio Mencaglia (6-4, 3-6, 10-5 su Jacopo Borsoi), Nicolò Toffanin (2-6, 6-4, 10-8 su Erwin Troebinger), Patric Prinoth (6-4, 7-5 sull’italo-argentino Lautaro Agustin Falabella), Giacomo Crisostomo (6-1, 6-2 sul tedesco Florian Kaiser), Leonardo Malgaroli (6-2, 6-0 sul russo Daniil Golubev), Tobia Costanzo Baragiola Mordini (6-1, 6-2 su Cristian Pilia), Luciano Carraro (2-6, 6-4, 10-2 su Matteo Mura), Marco Furlanetto (6-1, 6-0 su Paolo Emilio Cossu Floris), Riccardo Ciulli (6-2, 4-6, 11-9 sul giapponese Naoki Tajima), Filippo Giovannini (doppio 6-4 su Leonardo Mazzucchelli), Pietro Pampanin (6-1, 6-1 su Alessandro Concu), Francesco Forti (doppio 6-1 su Lorenzo Rocco) e Umberto Maria Giovannini (6-4, 5-7, 10-7 sullo slovacco Alex Lapsansky).

Sconfitte per Jacopo Antonelli (6-0, 6-4 dal marocchino Taha Baadi), Daniel Bagnolini (7-6, 6-1 dal tedesco Maik Steiner).

Il torneo femminile inizierà domani, con il primo turno delle qualificazioni femminili.