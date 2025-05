Tyra Grant sceglie l’Italia: “Nata e cresciuta qui, agli Internazionali il mio debutto con gli Azzurri”

Da oggi Tyra Caterina Grant è a tutti gli effetti una giocatrice italiana. E da italiana giocherà gli Internazionali BNL d’Italia. La talentuosa tennista classe 2008, considerata da molti una delle promesse più brillanti del tennis mondiale, ha scelto ufficialmente di rappresentare il tricolore, la nazione dove è nata e cresciuta.

Lo sport è una storia di famiglia per Tyra. Suo padre è Tyrone Grant, ex giocatore statunitense di basket che nel primo decennio degli anni 2000 ha giocato a Livorno, Avellino, Teramo, Milano, Virtus Bologna, Veroli, Treviso, Venezia. Sua madre Cinzia è una maestra di tennis di Vigevano. Tyra Caterina è nata a Roma il 12 marzo 2008, mentre suo padre giocava a Veroli, ma inizialmente ha scelto di rappresentare la nazione di suo padre.

La giovane tennista, che ha ricevuto una wild card per il tabellone principale degli Internazionali d’Italia, ha voluto esprimere il suo entusiasmo per questa decisione attraverso una dichiarazione ufficiale:

“E vorrei cominciare anche con un grazie in anticipo alla FITP. La mia scelta di rappresentare l’Italia arriva dalla forte connessione che ho sempre sentito con questo paese essendo nata e cresciuta qui. Apprezzo davvero come già i tecnici mi abbiano accolta a braccia aperte; e colgo l’occasione per ringraziare la federazione per l’occasione a me data di giocare, come primo torneo da italiana, gli Internazionali Bnl di Roma, svolti appunto nella mia città natale. Non vedo l’ora di iniziare questo progetto con la federazione Italiana. Sono enormemente grata al presidente Binaghi e alla federazione italiana per questa meravigliosa occasione di rappresentare l’Italia e di far parte degli Azzurri. Forza Italia 🇮🇹”

La Grant ha anche espresso la sua gratitudine verso la USTA, la federazione americana che l’ha seguita in precedenza: “Mi piacerebbe cominciare col dire grazie. Grazie USTA per tutte le ottime occasioni, per tutto il supporto, e gli insegnamenti che mi avete dato, non solo quando ero lì ad allenarmi, ma anche prima. Sarò sempre grata a tutti quelli che sono stati lì per me, Kathy, Martin, Ola, Tom, Georgi, Thierry, Richard, Ciara, Satoshi, Lang, dr Larry e tutti gli altri che mi hanno aiutato, sono davvero grata. Di nuovo, vorrei cogliere l’occasione per esprimere la mia più sincera gratitudine verso la USTA per le opportunità e il supporto che ho ricevuto in questi anni.”

La decisione di Tyra Grant rappresenta un importante colpo per il tennis italiano, che potrà contare su una delle giovani più promettenti del panorama internazionale. Considerata negli Stati Uniti come potenziale erede delle sorelle Williams e di Coco Gauff, Tyra ha scelto di seguire il richiamo delle sue radici italiane, dove è cresciuta e ha formato la sua identità tennistica.





Francesco Paolo Villarico