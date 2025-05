Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Lunedì 05 Maggio 2025. Dieci gli azzurri in campo

Grand Stand Arena – ore 10:00

Kamil Majchrzak 🇵🇱 vs Sebastian Ofner 🇦🇹

Pablo Carreno Busta 🇪🇸 vs Thiago Agustin Tirante 🇦🇷

Nicole Fossa Huergo 🇮🇹 vs Olivia Gadecki 🇦🇺

Federica Di Sarra 🇮🇹 vs Jil Teichmann 🇨🇭

Chun-Hsin Tseng 🇹🇼 vs Gabriele Piraino 🇮🇹

Super Tennis Arena – ore 10:00

Maria Sakkari 🇬🇷 vs Chloe Paquet 🇫🇷

Ajla Tomljanovic 🇦🇺 vs Angelica Raggi 🇮🇹

Cameron Norrie 🇬🇧 vs Jacopo Vasami 🇮🇹

Raphael Collignon 🇧🇪 vs Nicolas Moreno De Alboran 🇺🇸

Thiago Monteiro 🇧🇷 vs Federico Arnaboldi 🇮🇹

Pietrangeli – ore 10:00

Anastasia Abbagnato 🇮🇹 vs Arantxa Rus 🇳🇱

Katie Volynets 🇺🇸 vs Aliaksandra Sasnovich 🇧🇾

Pierluigi Basile 🇮🇹 vs Thiago Seyboth Wild 🇧🇷

Giulio Zeppieri 🇮🇹 vs Pavel Kotov 🇷🇺

Anna Blinkova 🇷🇺 vs Lisa Pigato 🇮🇹

Court 14 – ore 10:00

Taro Daniel 🇯🇵 vs Yannick Hanfmann 🇩🇪

Alexander Shevchenko 🇰🇿 vs Juan Pablo Ficovich 🇦🇷

Elena-Gabriela Ruse 🇷🇴 vs Solana Sierra 🇦🇷

Zeynep Sonmez 🇹🇷 vs Ella Seidel 🇩🇪

Alizé Cornet 🇫🇷 vs Anna Bondar 🇭🇺

Court 1 – ore 10:00

Bernarda Pera 🇺🇸 vs Xiyu Wang 🇨🇳

Varvara Lepchenko 🇺🇸 vs Erika Andreeva 🇷🇺

Daria Saville 🇦🇺 vs Laura Siegemund 🇩🇪

Vilius Gaubas 🇱🇹 vs Eliot Spizzirri 🇺🇸

Federico Agustin Gomez 🇦🇷 vs Valentin Royer 🇫🇷

Court 2 – ore 10:00

Jaime Faria 🇵🇹 vs Jerome Kym 🇨🇭

Marton Fucsovics 🇭🇺 vs Felipe Meligeni Alves 🇧🇷

Dusan Lajovic 🇷🇸 vs Ethan Quinn 🇺🇸

Hailey Baptiste 🇺🇸 vs Storm Hunter 🇦🇺

Yanina Wickmayer 🇧🇪 vs Viktorija Golubic 🇨🇭

Court 15 – ore 10:00

Maja Chwalinska 🇵🇱 vs Yuliia Starodubtseva 🇺🇦

Mitchell Krueger 🇺🇸 vs Nishesh Basavareddy 🇺🇸

Kamilla Rakhimova 🇷🇺 vs Leyre Romero Gormaz 🇪🇸

Pierre-Hugues Herbert 🇫🇷 vs Juan Manuel Cerundolo 🇦🇷

Billy Harris 🇬🇧 vs Tomas Barrios Vera 🇨🇱

Court 3 – ore 10:00

Tatjana Maria 🇩🇪 vs Jule Niemeier 🇩🇪

Antonia Ruzic 🇭🇷 vs Yue Yuan 🇨🇳

Victoria Mboko 🇨🇦 vs Cristina Bucsa 🇪🇸

Otto Virtanen 🇫🇮 vs Tristan Boyer 🇺🇸

Court 4 – ore 10:00

Vit Kopriva 🇨🇿 vs Dalibor Svrcina 🇨🇿

Roman Andres Burruchaga 🇦🇷 vs Daniel Elahi Galan 🇨🇴

Hugo Dellien 🇧🇴 vs Marc-Andrea Huesler 🇨🇭

Leolia Jeanjean 🇫🇷 vs Anastasia Zakharova 🇷🇺

Maya Joint 🇦🇺 vs Maria Lourdes Carle 🇦🇷

Court 6 – ore 10:00

Carlos Taberner 🇪🇸 vs Adrian Mannarino 🇫🇷

Jesper de Jong 🇳🇱 vs Harold Mayot 🇫🇷

Emiliana Arango 🇨🇴 vs Marina Stakusic 🇨🇦

Harriet Dart 🇬🇧 vs Anca Todoni 🇷🇴