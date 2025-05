Sinner è arrivato a Roma nel primo pomeriggio (video)

Jannik Sinner nel primissimo pomeriggio è arrivato a Roma, sbarcato all’aeroporto di Ciampino con un volo proveniente da Nizza. Riportiamo le immagini di un video diffuso su SuperTennis che riprende proprio l’ingresso del nostro campione nello scalo romano, fino all’auto del torneo che lo porta in città.

Gli impegni di Sinner inizieranno già domani al Foro Italico. Jannik infatti sarà protagonista del media day alle ore 16, con l’incontro con i giornalisti che sicuramente avranno moltissime domande per lui, al rientro in torneo dopo lo stop di tre mesi. Poi alle ore 18 ci sarà una celebrazione dei grandi successi del tennis italiano nel 2024 nelle competizioni a squadre, con le vittorie in Billie Jean King Cup e Davis Cup (con Jannik protagonista nel terzo successo per la nostra nazionale a Malaga).

Alle 19 l’attesissimo ritorno in campo, con il primo allenamento sul campo Centrale. A dividere il campo con Sinner sarà il ceco Jiri Lehecka. In attesa della prima partita vera nel tabellone principale (sorteggio domani mattina: ore 11 quello femminile, ore 12 quello maschile), lunedì 5 maggio sarà già una sorta di “Sinner Day”. Mai un giocatore italiano ha calcato i campi del Foro Italico da n.1 del mondo.

Mario Cecchi