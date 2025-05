Pellegrino in finale all’Estoril Open: continua il sogno del tennista italiano (Video)

Andrea Pellegrino sta vivendo a 28 anni la settimana più importante della sua carriera. Il tennista italiano, attualmente al 237° posto del ranking mondiale, si è qualificato sabato per la finale del Millennium Estoril Open, il maggiore torneo portoghese, che quest’anno è un ATP Challenger 175 ma che tornerà ad essere un ATP 250 nel 2026, come è stato fin dalla sua creazione.

Nella prima semifinale, iniziata alle 15 ma conclusasi soltanto alle 22:30 dopo un’interruzione di oltre sei ore a causa della pioggia che è caduta durante tutto il pomeriggio, Pellegrino ha ottenuto la sua sesta vittoria consecutiva, battendo in due set l’australiano Aleksandar Vukic, 83° ATP, con il punteggio di 6-4, 6-4, in 1 ora e 21 minuti di gioco.

Il percorso di Pellegrino in questo torneo è particolarmente notevole considerando che in carriera ha conquistato solo due titoli Challenger di livello molto inferiore all’Estoril Open. Il tennista pugliese ha mostrato un tennis solido e concreto, riuscendo a superare avversari molto più quotati di lui nel ranking.

Pellegrino affronterà nella finale di domenica l’americano Alex Michelsen, n.38 del mondo, che ha sconfitto il serbo Miomir Kecmanovic.

Per l’italiano si tratta di un’opportunità storica: la possibilità di conquistare il titolo più prestigioso della sua carriera e di compiere un balzo significativo in classifica che potrebbe aprirgli le porte dei tornei maggiori del circuito ATP.

In questo momento ha già guadagnato ben 71 posti ed è al n.166 del ranking ATP. In caso di vittoria oggi salirebbe al n.139 del mondo, vicino al suo best ranking.





