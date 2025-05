ITF Santa Margherita di Pula: Guerrieri sconfitto in finale. La Spiteri ci prova domani

Andrea Guerrieri perde dopo oltre tre ore e mezza di gioco la finale del singolare maschile del quinto dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

L’italiano è stato sconfitto 5-7, 7-6(2), 7-6(4) in tre ore e 36′ dal favorito della vigilia, il britannico Paul Jubb.

Sicuramente, per Guerrieri ha pesato anche il match di ieri, vinto praticamente nello stesso tempo contro un altro britannico, la testa di serie numero 2 Jay Clarke, 7-5 al terzo.

Nel singolare femminile, Dalila Spiteri è in finale. La testa di serie numero 8 l’ha spuntata 6-1, 4-6, 6-3 in due ore e 37′ sull’austriaca Lilli Tagger, che ha al suo angolo l’ex campionessa Slam Francesca Schiavone.

Domani, per il titolo affronterà l’ucraina Oleksandra Oliynykova, numero 3 del seeding, che in semifinale ha regolato 6-2, 6-1 la spagnola Ariana Geerlings, numero 6 del tabellone.

Tirata anche la finale del doppio maschile, con l’ucraino Oleksandr Ovcharenko e lo spagnolo Carlos Sanchez Jover, numero 4 del tabellone, che hanno battuto 6-4, 3-6, 10-3 la coppia numero 3 del torneo, composta dall’indiano Chirag Duhan e dall’italo-argentino Lautaro Agustin Falabella.