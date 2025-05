Sabalenka vince a Madrid contro Gauff in una finale tesa (Video)

Aryna Sabalenka ha vinto il Mutua Madrid Open 2025 battendo Coco Gauff con il punteggio di 6-3, 7-6(3) in 1 ora e 41 minuti. La bielorussa consolida così la sua posizione al numero uno della classifica mondiale confermandosi come una delle favorite per la stagione sulla terra battuta.

La partita è stata caratterizzata da un tennis irregolare da entrambe le parti, con frequenti errori al servizio. Dopo un inizio equilibrato, Sabalenka ha preso il controllo del primo set, mentre Gauff accumulava doppi falli e incertezze. Il pubblico madrileno ha sostenuto l’americana che, nonostante le difficoltà, ha continuato a lottare.

Nel secondo set il match ha vissuto un’inversione di tendenza. Gauff ha trovato maggiore consistenza in risposta, mettendo sotto pressione il servizio di Sabalenka che ha iniziato a commettere più errori. L’americana è riuscita a ottenere il break e ha servito per il set sul 5-4, con la partita apparentemente nelle sue mani.

Tuttavia, proprio quando sembrava poter pareggiare i conti, Gauff ha ceduto nuovamente il servizio, permettendo a Sabalenka di riportarsi in parità. La tensione è aumentata ulteriormente nei game successivi, con entrambe le giocatrici che hanno faticato a tenere il proprio turno di battuta fino al tie-break decisivo.

Nel tie-break Sabalenka ha mostrato maggiore solidità, prevalendo 7-3 e chiudendo così il match. Con questo titolo, la bielorussa ottiene la sua terza vittoria a Madrid e dimostra di essere in forma per affrontare i prossimi appuntamenti sulla terra battuta, incluso il Roland Garros.

WTA Madrid Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 0 6 7 0 Coco Gauff [4] • Coco Gauff [4] 0 3 6 0 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Coco Gauff 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 3*-1 3*-2 3-3* 4-3* 5*-3 6*-3 6-6 → 7-6 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Coco Gauff 15-0 15-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi