Challenger Francavilla al Mare: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Challenger Francavilla al Mare – Tabellone Principale – terra

(1) Kyrian Jacquet vs (JR) Luca Preda

(Alt) Dominic Stricker vs Paul Jubb

(Alt) Kimmer Coppejans vs Andrea Collarini

Qualifier vs (5) Marco Trungelliti

(3) Timofey Skatov vs Qualifier

(WC) Benoit Paire vs Qualifier

(Alt) Corentin Denolly vs (WC) Francesco Maestrelli

Radu Albot vs (8) Ignacio Buse

(6) Facundo Mena vs Qualifier

(Alt) Clement Chidekh vs Valentin Vacherot

Gregoire Barrere vs (Alt) Elias Ymer

Qualifier vs (4) Aslan Karatsev

(7) Mark Lajal vs (Alt) Enrico Dalla Valle

Qualifier vs Edas Butvilas

(WC) Lorenzo Carboni vs (Alt) Carlos Sanchez Jover

(Alt) Mathys Erhard vs (2) Duje Ajdukovic

Justin Engel 🇩🇪 vs Massimo Giunta 🇮🇹Stefano Travaglia 🇮🇹 vs Andrea Paolini 🇮🇹Ivan Liutarevich 🇧🇾 vs Luca Potenza 🇮🇹Jacopo Berrettini 🇮🇹 vs Adil Kalyanpur 🇮🇳

Grandstand – ore 11:00

Lorenzo Lorusso 🇮🇹 vs Gerard Campana Lee 🇰🇷

Lorenzo Sciahbasi 🇮🇹 vs Samuel Vincent Ruggeri 🇮🇹

Manas Dhamne 🇮🇳 vs Marco Cecchinato 🇮🇹

Gabriele Maria Noce 🇮🇹 vs Giovanni Fonio 🇮🇹

Campo 1 – ore 11:00

Pedro Cachin 🇦🇷 vs Jonathan Eysseric 🇫🇷

Alexey Vatutin 🇷🇺 vs Francesco Ferrari 🇮🇹

Siddhant Banthia 🇮🇳 vs Tiago Pereira 🇵🇹

Alex Marti Pujolras 🇪🇸 vs Alexander Donski 🇧🇬