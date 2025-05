Salsomaggiore Under 18: Il resoconto di giornata

Sotto un caldo estivo giornata molto intensa sui campi del TC Salsomaggiore per la disputa dei quarti di finale del torno Bayer. Nella gara femminile la prima italiana a scendere il campo è stata Fabiola Marino. Un match che sembrava alla sua portata contro la francese Vaissaud . Invece la giocatrice romana è mancata in aggressività ed ha subito troppo le iniziative della francese. Perso il primo set Fabiola non s’è più ritrovata ed ha commesso una lunga serie di errori senza che la Vaissaud facesse niente di particolare. Peccato ma comunque resta per lei un’esperienza più che positiva. Esce di scena la n°2 del torneo la statunitense Rolls per mano della russa Dorofeeva. Un match estremamente combattuto che ha mostrato i limiti dell’americana sulla terra rossa. Sul centrale infuocato la n°1 Mariella Thamm non ha fatto sconti a Sveva Pieroni che non è andata oltre una onorevole difesa. Ultima italiana in gara l’irpina Ylenia Zocco contro la forte cinese Geng che si è rivelata di un livello superiore. Nel torneo maschile continua il cammino del kazako Tazabekov n°6 del torneo che ha condotto il suo match contro il ceko Psota con grande sicurezza fin dalle prime battute mettendo in seria crisi il suo avversario specie con il suo rovescio bimane. Il match del giorno quello tra lo sloveno Sesko e il nostro Filippo Alfano. Un incontro giocato a viso aperto con scambi veloci e con entrambi i giocatori impegnati a cercare sempre il punto. Tre set che hanno divertito un pubblico coraggioso visto il caldo notevole di quest’oggi. Alfano n’è uscito sconfitto ma questo non cancella il suo bel torneo. Il numero due del torneo l’ucraino Bilozertsev è passato come un rullo sul suo rivale e diventa un serio candidato alla vittoria finale . Nell’ultimo quarto di finale lo svedese Vinciguerra ha prevalso su Antonio Marigliano che ci è sembrato già pago del suo torneo.

Domani in programma le semifinali a partire dalle ore 11.00 e in serata presso l’Antica Corte Pallavicina la consegna del “David di Culatello” al Maestro Virgilio Giavoni di Verona che è sempre stato vicino agli organizzatori del torneo Luigi Cenci e Tino Aliani.

Risultati

Quarti Boys : Tazabekov (Kaz) b Psota (Cze) 6/2 6/3; Sesko (Slo) b Alfano (ita) 5/7 7/6 (2) 6/4; Bilozertsev (Ukr) b Niemanis (Lat) 6/0 6/1;Vnciguerra (Sve) b Marigliano (Ita) 6/4 6/3.

Quarti Girls : Vaissaud (Fra) b Marino (Ita) 6/3 6/1;Dorofeeva-Rybas (NFlag) b Rolls (Usa) 5/7 6/4 6/3;Thamm (Ger) b Pieroni (Ita) 6/0 6/2; Geng (Chn) b Zocco (Ita) 6/1 6/1.