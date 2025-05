Pre Quali Roma 2025: I risultati completi delle Semifinali. Oggi si decidono le prime wild card

Oggi è tempo di semifinali nelle Pre Quali del torneo di Roma. Oggi è importante il torneo femminile che si concluderà con chi vincerà che avrà accesso alla wild card per il Md e chi perderà sarà wild card per le quali. Poi ci saranno altri due incontri del torneo femminile che determineranno le ultime due wc per le quali.



LIVESCORE Pre Quali Roma – CLICCA QUI







Internazionali BNL d’Italia 2025 – Pre Qualificazioni





INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA 2025 – PRE QUALIFICAZIONI

ORARIO DI GIOCO VENERDÌ 2 MAGGIO – Semifinali

SUPERTENNIS ARENA

ORARIO TIPO INCONTRO 11:00 PREQ SF ABBAGNATO A.E. 🇮🇹 0-0

vs

URGESI F. 🇮🇹 a seguire PREQ SF PIGATO L. 🇮🇹 0-0

vs

ZUCCHINI A. 🇮🇹 a seguire PREQ SM PIERI S. 🇮🇹 0-0

vs

BRONZETTI A. 🇮🇹 a seguire PREQ SM PIRAINO G. 🇮🇹 0-0

vs

GIUNTA M. 🇮🇹

PIETRANGELI

ORARIO TIPO INCONTRO 12:00 PREQ Wild Card Quali RAGGI A. 🇮🇹 0-0

vs

FERRANDO C. 🇮🇹 ASR NB 15:00 PREQ DF ABBAGNATO / FOSSA HUERGO 🇮🇹 0-0

vs

PIGATO / GRANT 🇮🇹

PIAZZA DEL POPOLO

ORARIO TIPO INCONTRO 11:00 PREQ DM COCCIOLI / LORUSSO 🇮🇹 0-0

vs

BONDIOLI / CANIATO 🇮🇹 15:00 PREQ Wild card Quali LOMBARDINI M. 🇮🇹 0-0

vs

DI SARRA F. 🇮🇹