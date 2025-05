Tyra Grant sceglie l’Italia: la stellina del tennis rappresenterà i colori italiani

Nel panorama tennistico internazionale si materializza un talento che promette di brillare sotto la bandiera italiana. Tyra Grant, talentuosa classe 2008, ha compiuto una scelta significativa per il suo futuro sportivo: rappresenterà l’Italia, non gli Stati Uniti. La giovane atleta, che ha ricevuto una wild card per il tabellone principale degli Internazionali d’Italia, ha già fatto comparire la bandiera tricolore accanto al suo nome nelle entry list del doppio delle pre-qualificazioni romane (ma sarà ancora sotto bandiera Usa per qualche giorno).

Il legame con l’Italia è profondo e autentico: nata a Roma, Tyra è figlia di Tyrone Grant, ex cestista americano che durante la sua carriera in Italia ha conosciuto Cinzia, madre della giovane tennista. Questo background multiculturale ha plasmato l’identità di Tyra, che parla fluentemente italiano e inglese, ma soprattutto ha sviluppato un attaccamento speciale per il Bel Paese, pur mantenendo un legame affettivo con le sue radici americane.

“Mi sento un po’ americana per l’anno vissuto in America e perché mio padre è di Brooklyn,” aveva dichiarato in passato. Nonostante questa connessione oltreoceano, il richiamo dell’Italia è risultato più forte.

La decisione non è stata accolta con entusiasmo negli Stati Uniti, dove Tyra era considerata potenzialmente l’erede naturale delle sorelle Williams e di Coco Gauff. Il New York Times ha sottolineato come la scelta di rappresentare l’Italia possa essere interpretata come strategica: in un Paese con una sola giocatrice nella top 50 e tre nella top 100, le possibilità di emergere sarebbero maggiori rispetto agli USA, che vantano quattro tenniste nella top 10 (due delle quali campionesse Slam) e ben 18 atlete nella top 100.

Questa narrazione, che riduce la decisione di Tyra a un freddo calcolo di opportunità commerciali e sportive, non rende giustizia al genuino legame della giovane con l’Italia. La Federazione Italiana Tennis può ora guardare con rinnovato ottimismo al futuro del settore femminile, aggiungendo al proprio roster un talento che gli addetti ai lavori considerano straordinario.

Gli appassionati italiani potranno presto ammirare questa promessa del tennis mondiale sul campo centrale del Foro Italico, dove Tyra Grant dovrebbe fare il suo debutto ufficiale con i colori azzurri.





Francesco Paolo Villarico