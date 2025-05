Masters 1000 Madrid: l’urlo di Draper, ma Musetti se la gioca da top 10 (Video)

Grande tennis alla Caja Magica. Madrid è la città dove la “notte” ti trascina verso orizzonti sorprendenti… ed è la notte di Madrid a regalare spettacolo, divertimento ed emozioni, ma anche un pizzico di amarezza per una partita che è stata lì lì per dirigersi verso il nostro talento e invece è sfuggita di un niente… Lorenzo Musetti gioca in semifinale contro il lanciassimo Jack Draper di questo Masters 1000 di Madrid, e lo fa ancora una volta con una partenza non facile, sotto la prepotenza fisica e tecnica di un Draper scatenato. Un toro forte di un diritto mancino clamoroso, degno di un Nadal “doc”. Ma il “nuovo” Musetti non si abbatte, resta lucido, incassa con durezza i fendenti del rivale e nel secondo set gioca alla pari, anzi pure meglio, arrivando al tiebreak più fresco fisicamente e super aggressivo. Il suo sguardo è infuocato, rassicura il suo angolo “ci sono”. Il livello è altissimo e la tensione massima, ma c’è grande spettacolo perché il talento è enorme, nella diversa dei mezzi di ciascuno dei contendenti. Purtroppo una sfida così equilibrata si decide per un maledetto punto, uno schema eseguito alla perfezione da Lorenzo ma con il passante stretto di diritto che gli esce di un niente. Jack, stremato ma mai domo, è agonista feroce e serve da campione negli ultimi punti. Finisce 6-3 7-6(4) Draper, che razza di super giocatore, anche su terra… ma Musetti esce dal campo tra gli applausi convinti del pubblico (e del rivale), confermando in primis a se stesso di essere ampiamente di un vero top 10 per qualità di gioco, per tenuta e capacità di reazione alle difficoltà.

Contro il Draper così devastante, efficace ed efficiente del primo set, quasi tutti avrebbero chinato il capo e ammainato la bandiera; non Musetti che invece, come a Monte Carlo, è rimasto lì con la testa e con le gambe, prontissimo ad analizzare quel che non stava funzionando e quindi alzare il suo livello di gioco diventando ancor più aggressivo e incisivo. La sensazione, netta, è stata che in caso di terzo set il nostro talento sarebbe stato nettamente favorito visto il calo energetico del rivale da metà del secondo parziale. Ma bravo è stato Jack a chiuderla in due set. Con questo successo Draper diventa n.2 della Race 2025, ormai è lì a giocarsela alla pari con Alcaraz e… Sinner, pronto al rientro. Ma pure “Muso” è ormai un top 10 e questo torneo, questa dura e bella partita, lo conferma pienamente. Si gioca su terra veloce, con la palla che è vivace e salta tanto. Draper è top 5 ed in forma strepitosa, adora queste condizioni che sono un vestito perfetto per la sua differenza; sfiderà domenica Ruud per il titolo di Madrid senza aver perso un set, ma forse nessuno come Musetti l’ha messo davvero alle corde e questo significa tanto.

Jack è scattato dai blocchi come una furia. Impressionante l’energia con la quale ha colpito diritti e rovesci dal centro del campo, con una combinazione di potenza e profondità che nemmeno un Musetti mai così sicuro e centrato in carriera è riuscito a contenere. Anche qualche errore, vista la spinta, e Lorenzo è stato bravo a tagliare e variare, prendersi rischi e portare l’avversario in posizioni anche scomode, ma dopo tre break di fila Draper si ritrova avanti 3-1 e lì innesta una marcia ancora superiore. Serve bene e soprattutto appena Musetti non entra forte o trova una variazione notevole, spacca la palla, comanda e domina. Ha un’energia clamorosa il nativo di Sutton, anche col rovescio cross è davvero potente e col diritto fa quel che vuole, anche in totale allungo a punire i (troppi) diritti inside out dell’azzurro da sinistra, lasciando troppo campo. La sensazione è stata che Lorenzo abbia studiato l’avversario e anche se stesso, capendo quale fosse la miglior posizione sul campo per provare ad incidere di più. Infatti la palla molto carica di spin e potente di Draper è molto difficile da anticipare col suo rovescio, e dare una palla interlocutoria equivale a perdere il punto vista la velocità di Jack nel fare un passo avanti e aggredirla da ogni posizione.

Musetti ha capito nel finale del primo set come meglio posizionarsi, che la variazione non deve essere estemporanea ma finalizzata a creare una rottura del ritmo e quindi prendersi un filo di spazio per incidere. Serve troppo bene Draper, il primo set è andato… ma dal secondo Musetti c’è, eccome. Il diritto diventa sempre più rapido e l’azione di offesa diventa velocissima, senza attendismo con una prima palla più sicura e continua. Comanda Lorenzo e sposta tanto l’avversario, che spinge come un forsennato ma fa anche più fatica. Una palla break a testa, ma l’equilibrio regge. Come se la gioca Musetti, smorzata e lob… un pizzico di lucida follia abbinata al suo tocco ed effetto sorpresa, funziona. Non funziona invece il diritto aggressivo sulla palla break a favore nell’ottavo game, ma il rischio era ben preso. Qua si vede come Lorenzo è cambiato, ha fatto clic: un errore, ma la scelta era giusta, e il punto seguente lo gioca senza scorie e frustrazioni eccessive. È uno spettacolo come Musetti aggredisce la palla, col diritto fa malissimo e le variazioni e attacchi sono inserite in un contesto sapiente, ben gestito, forte di gambe micidiali. Alla fine la perde per un passante uscito di un niente, e nel tiebreak anche un paio di scambi dalla risposta che poteva forse aggredire un filo prima. Dettagli che purtroppo fanno la differenza tra W e L, ma la sostanza c’è tutta. Musetti lunedì è top 10 e lo vale ampiamente. Ora c’è il Foro Italico da far esplodere a colpi di classe, e tanta sostanza.

Marco Mazzoni

La cronaca

Draper inizia alla battuta. Dopo due buoni punti, rapidi, si inizia a scambiare la difesa di Musetti è efficace, regge e cambia ritmo col rovescio lungo linea. Sul 30 pari Lorenzo trova un diritto molto carico di spin e letteralmente sulla riga, Jack è sorpreso e sbaglia. Palla break immediata, ma Draper la cancella con l’Ace. Pericolo scampato e 1-0 grazie alla potenza del servizio. Impressionante il primo punto in risposta del Brit, guadagna campo e tira una serie di pallate così potenti e profondi da diventare incontenibile. 0-30 e poi 0-40 con uno splendido rovescio vincente che chiude uno scambio comandato dall’azzurro ma vinto dal britannico con un’accelerazione bellissima. Musetti salva la prima palla break col servizio, ma capitola sul 15-40 col doppio fallo. BREAK Draper, 2-0. Sul ritmo in progressione sembra non esserci gara… L’azzurro prova a rallentare tagliando la palla, per spezzare la spinta del rivale, e funziona. 0-30. Jack brilla col rovescio cross, entra davvero bene nelle palle non così rapide ma con molta rotazione di “Lori”, costretto a scelte di gioco molto sapienti per non finire sotto. Sul 30 pari Musetti tira un buon passante di rovescio che provoca l’errore di volo di Draper. Sul 30-40 ecco il Contro BREAK: ottima risposta del toscano, profonda e alta, si gira a sinistra e via accelerazione in contro piede. 2-1. Duro anche il quarto game, con Musetti che lavora bene la palla ma non può permettersi di andare sotto perché Jack è lì, pronto a spingere forte e prendersi tutto. Dopo aver sprecato una prima palla break rigiocando malissimo uno drop shot modesto, alla seconda chance provoca l’errore di Lorenzo con un rovescio uscito più corto del previsto. 3-1, Jack di nuovo avanti, poi bravo a rimontare da 15-30 con servizio esterno preciso e tanta profondità in scambio. 4-1. Musetti non gioca affatto male, ma appena concede un minimo spazio o rallenta non entrando con decisione nella palla, Draper non si fa pregare ed è subito aggressivo. Il servizio aiuta l’azzurro, non tanto il punto diretto ma l’apertura di campo, 4-2. Il problema è incidere in risposta, contro un Draper che serve piuttosto bene e governa le danze col diritto. 5-2. “Più deciso” intima Tartarini dal suo angolo. Esegue Lorenzo, via in attacco dopo un diritto ben piazzato. È la via per non essere a sua volta aggredito. Infatti i drive molto vivaci di rotazione e potenti di Draper rendono difficile anticipare con precisione col rovescio. L’ottavo game va ai vantaggi, con Musetti che mostra qualche segnale di insofferenza per come non riesca tenere da fondo campo. CLAMOROSO il diritto difensivo vincente di Jack, con Musetti che meglio di così col rovescio non poteva giocare. Set Point Draper. Bravissimo Musetti! Anche per lui diritto difensivo che coglie fuori posizione Draper. Gran tennis in questa fase. 7 minuti per vincere il game, Musetti resta aggrappato alla partita, 5-3. Inizia bene in risposta Lorenzo, gran schema col diritto, poi il servizio di Draper si prende due punti. Favolosa la difesa e contrattacco di Musetti sul 30-15, bravissimo a sbracciare nell’angolino libero. Addirittura a 170 km/h il suo vincente. 30 pari. La battuta è decisiva per Draper, aperture di campo importanti che capitalizza col diritto. 6-3. Bel set, un buon Musetti contro un ottimo Draper, più aggressivo.

Secondo set, Musetti to serve. Ottimo game, lo vince a zero ma soprattutto andando a prendersi ogni punto con piglio super aggressivo. Ci prova anche in risposta, lasciando correre il braccio ma commettendo tre errori. Resta la tattica giusta, spingere e non subire visto che l’altro regala pochissimo e col diritto fa malissimo, anche su palla difensiva in corsa. Ha cambiato attitudine Musetti, meno attendista, poca costruzione e via dritto in lungo linea per buttare il rivale nell’angolo. Finalmente arriva anche l’Ace (sul 30 pari) a sostenere Lorenzo nel terzo game, ma deve stare molto molto attento a rischiare la palla corta perché Jack corre molto bene in avanti. L’ennesima mazzata col diritto lungo linea vale a Jack la palla break, punisce lo spostarsi troppo a sinistra dell’azzurro. Musetti esegue uno dei suoi schemi preferiti, palla corta e poi lob, ma che rischio… Bellissimo il rovescio lungo linea vincente che vale a Lorenzo il 2-1. Una soluzione questa che dovrebbe cercare di più rispetto all’inside out col diritto che va solleticare il diritto lungo linea – ottimo – del rivale. Draper vola con un game a zero, 2 pari. Fantastici i cambi di ritmo di Lorenzo, è nel miglior momento del match, più sciolto e deciso, …ma Jack non molla niente è una “bestia” anche in difesa.. clamoroso come un uomone così robusto sia anche tanto scattante e reattivo. Si scorre sui turni di servizio, con un buon livello di gioco e un tennis molto offensivo, ma anche consistente. Qualità. Eccellente come Lorenzo nel settimo game (sempre delicato) si riprende da 0-15 e seconda palla con un diritto super aggressivo e poi un’attacco deciso a rete. Altitudine assai più offensiva rispetto al primo set, dove la potenza di Jack dominava gli scambi, ora il Brit non ha il tempo per entrare. 4-3 Musetti. Nell’ottavo game il nativo di Sutton regala qualcosa, doppio fallo e stecca col diritto. Un rovescio tirato lungo costa a Jack la palla break, non ne aveva dall’1 pari del primo set… Uff! Rischia il diritto lungo linea Lorenzo ma con poco equilibrio la palla gli svaria larga. Con un diritto vincente splendido, sulla riga, Draper impatta 4 pari, ma ha dato qualche evidente segno di fatica. Arriva appena in ritardo sulla palla e ha un filo meno di energia, con qualche errore e Musetti che ha più spazio per spingere. Bravo Lorenzo a portarsi 5-4, molto sicuro in questa fase nei suoi game; si riprende anche Draper, vola 5 pari in un attimo. Si entra nel rush finale. Fa il pugno “Muso” dopo l’ennesimo diritto vincente, rapidissimo nello sbracciare subito dopo una bella prima palla, gli vale il 6-5. È aumentata tanto la velocità degli scambi, con una netta superiorità fisica dell’azzurro sull’inglese che in corsa è meno pronto a scaricare potenza. Con un bel contro piede Musetti si porta 15-30 in risposta, ha in mano il pallino del gioco, Draper lo sa e chiede il massimo al servizio. Si va al tiebreak. Spreca un po’ nei due punti in risposta Musetti, c’era spazio per portarli a casa visto il maggior vigore che ha in questo momento. Quel rovescio bestiale che prima non sbagliava mai, ora con meno gambe esce lungo dalle corde di Jack. UFFFF!?! Esce di un niente un passante stretto di Lorenzo nel quinto punto, giocato tatticamente benissimo da Musetti, ma che recupero di Jack. 3-2 Draper, avanti di un mini break. Col servizio si gira 4-2 Draper. Anche servizio e diritto… più facile con una prima palla così. 5-2. Bene Lorenzo, si prende i due punti al servizio, 5-4. Si affida al S&V Jack, con una prima palla molto incisiva. 6-4, Due Match Point Draper. Finisce subito, gran passante di Draper in corsa, che controllo. Gran partita, ottimo livello, con Draper bravo a resistere al ritorno di Musetti e resistere a difficoltà di energia, contro un Musetti salito tantissimo di livello nel secondo set. Tanti applausi per Lorenzo, è entrato in top 10 e questo match lo conferma ampiamente.

Jack Draper vs Lorenzo Musetti



ATP Madrid Jack Draper [5] Jack Draper [5] 6 7 Lorenzo Musetti [10] Lorenzo Musetti [10] 3 6 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 J. Draper 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Draper 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 J. Draper 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Draper 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Draper 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Draper 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-0 → 2-0 J. Draper 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0