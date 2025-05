ITF Santa Margherita di Pula: Il resoconto di giornata. Carboni e Guerrieri in semifinale

Lorenzo Carboni e Andrea Guerrieri volano nelle semifinali del singolare maschile del quinto dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

La wild card Carboni l’ha spuntata 7-5, 3-6, 6-3 in due ore e 53′ di gioco sulla testa di serie numero 4 Francesco Maestrelli, mentre Guerrieri ha regolato con un doppio 6-3 lo spagnolo Carlos Sanchez Jover, numero 3 del seeding.

Sconfitta per Facundo Juarez, che cede solo dopo tre ore e 18′ per 6-3, 5-7, 7-6(4) davanti alla testa di serie numero 2, il britannico Jay Clarke.

Sarà quindi Italia-Gran Bretagna in semifinale, con Carboni contro la testa di serie numero 1 Paul Jubb (7-5, 6-3 al tedesco Justin Engel, numero 5 del seeding) e Guerrieri opposto a Clarke.

Nel singolare femminile, Dalila Spiteri tiene alto il tricolore nei quarti di finale. La testa di serie numero 8 ha regolato 6-1, 6-3 la qualificata polacca Barbara Straszewska e nei quarti sfiderà la romena Arina Gabriela Vasilescu.

Sconfitte per Enola Chiesa (7-5, 6-2 dalla spagnola Ariana Geerlings, numero 6 del seeding) e per Noemi Maines (6-0, 7-5 dall’ucraina Oleksandra Oliynykova, numero 3 del tabellone).