Andrea Pellegrino elimina Felix Auger-Aliassime nel challenger 175 dell’Estoril (Video)

Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero uno, ha detto addio giovedì al Millennium Estoril Open nel suo incontro d’esordio. Il tennista canadese si è presentato molto lontano dalla sua miglior forma e ha confermato il cattivo momento che lo ha portato a uscire dalla top 25 mondiale dopo la prematura sconfitta a Madrid.

Auger-Aliassime non ha avuto argomenti per superare Andrea Pellegrino, che occupa il 237° posto nel ranking, e ha perso con il punteggio di 7-5, 6-4, dopo 1 ora e 55 minuti di gioco.

L’italiano, che ha ottenuto una delle migliori vittorie della sua carriera, affronterà ora il cileno Nicolas Jarry nel turno successivo.

Risulta particolarmente strano vedere un giocatore del calibro di Auger-Aliassime partecipare a un torneo di livello challenger con così poca voglia e determinazione, soprattutto considerando che il periodo attuale sarebbe ideale per prepararsi all’importante appuntamento di Roma. La scelta del canadese di giocare a Estoril, e farlo con un atteggiamento così poco combattivo, solleva interrogativi sulla sua programmazione e sullo stato mentale attuale.

La sconfitta rappresenta un ulteriore passo indietro per il talento canadese, che non riesce a ritrovare il tennis che lo aveva portato nelle zone alte della classifica mondiale. Per Pellegrino, invece, si tratta di un risultato straordinario che gli permette di proseguire il suo cammino nel torneo portoghese contro un avversario di alto livello come Jarry.

ATP Estoril Felix Auger-Aliassime [1] Felix Auger-Aliassime [1] 5 4 Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 7 6 Vincitore: Pellegrino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 4-5 A. Pellegrino 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 3-3 → 4-3 A. Pellegrino 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 ace 30-15 1-1 → 2-1 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-15 4-4 → 5-4 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 4-2 → 4-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-30 30-40 40-A df 3-2 → 4-2 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 0-40 3-1 → 3-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 df 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi