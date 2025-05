Masters 1000 Roma: Matteo Gigante Wild card per il Md. Ecco gli inviti per le qualificazioni

E’ stata assegnata a Matteo Gigante, numero 161 del mondo, l’ultima wild card per il tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2025 in singolare maschile.

Gigante completa dunque la lista degli invitati in singolare maschile, dopo quelle già confermate a Luca Nardi (94 ATP), Francesco Passaro (99), Fabio Fognini (107) e Federico Cinà (322).

Il romano, 23 anni, giocherà al Foro Italico sulla scia del successo al Challenger di casa al Garden, ottenuto battendo in finale il lituano Vilius Gaubas, sconfitto per il secondo anno di fila nella sfida per il titolo. Non sarà la sua prima volta in main draw agli Internazionali BNL d’Italia. L’anno scorso, infatti, entrato in tabellone sempre grazie a una wild card, ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera nel circuito ATP proprio al Foro Italico nel derby contro Giulio Zeppieri. “Ricordo tutti gli anni quando venivo qui a vedere le partite con mio nonno” diceva allora.

Definite anche quattro delle cinque wild card per le qualificazioni in singolare maschile, assegnate a Federico Arnaboldi (190 ATP, il suo best ranking), Giulio Zeppieri (343), Pierluigi Basile (823) e Jacopo Vasamì (855). L’ultima wild card per le qualificazioni andrà al vincitore del torneo di pre-qualificazioni.