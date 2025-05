Masters 1000 Madrid: Arnaldi si inchina a un Draper impeccabile (Video)

“Too good”. Bastano due parole per descrivere la netta vittoria di Jack Draper contro Matteo Arnaldi nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. 6-0 6-4 lo score in soli 77 minuti di gioco, totalmente dominato dal “brit” che davvero si trova alla perfezione sulla terra battuta veloce della capitale spagnola, con la palla che “vola” e rimbalza alta, perfetta per essere aggredita con potenza e rotazione. Draper è in gran forma questa settimana e ha disputato un’altra partita impeccabile: servizio super e risposta aggressiva, quindi nello scambio grandissima potenza abbinata ad intensità e profondità, con palle “pesanti” e talmente cariche di spin che il nostro giocatore non è riuscito a domare, spesso nemmeno a controllare con accuratezza finendo per commettere tanti errori nonostante la sua solita generosità e rincorse difensive. C’è un gap di potenza enorme tra i due, per questo Matteo ha cercato – correttamente – di giocare veloce, sull’anticipo, visto che nello scambio al centro non c’era partita, ma ha preso enormi rischi e ha sbagliato troppo, pochissimo sostenuto pure dal servizio, in difficoltà anche per la grande qualità in risposta di Jack.

Dopo un primo set dominato in modo totale (24 punti a 10 con l’80% di prime palle in gioco praticamente senza errori), Draper ha concesso qualcosa nel secondo parziale e c’è stata un po’ di partita, anche per la determinazione di Arnaldi, bravo a restare concentrato e positivo nonostante le grandi difficoltà tecniche poste dal rivale e salire nella qualità del servizio, molto negativo nel primo set. Tuttavia non si è mai avuta la sensazione che la partita potesse girare, a meno di un calo di Jack che non è arrivato. Si sapeva fin dalla vigilia che sarebbe stata una partita molto difficile per Arnaldi. Il tennis è uno sport dove alcuni confronti tecnico-atletici sono… squilibrati, e perché ci sia partita è necessario che quello teoricamente avvantaggiato commetta errori e sia in una giornata “no”, oppure che l’altro riesca alla perfezione ad attuare le contromosse necessarie a scardinare i punti di forza del favorito. Matteo ha servito troppo male nel primo set, mentre Draper ha servito come una macchina e questo ha disarmato la risposta del ligure, forse il pezzo più pregiato del suo repertorio. Ma il vero “mismatch” è stato nello scambio: Jack è stato troppo solido, intenso, “cattivo”. Matteo è riuscito solo raramente a spostarlo dal centro del campo, dove il britannico menava le danze con diritti profondi, potenti, intensi, che Arnaldi ha subito nettamente. I migliori punti il nostro li ha fatti quando è riuscito ad andare in totale anticipo sul lungo linea, mettendo l’altro nell’angolo e togliendogli il tempo di gioco, ma c’è riuscito solo in rare occasioni perché il coefficiente di rischio era massimo e gli errori sono stati troppi.

Su questi campi in terra ma discretamente rapidi e con rimbalzo piuttosto alto, Draper si trova a meraviglia. Riesce ad impattare la palla all’altezza perfetta per far esplodere tutta la strapotenza del suo diritto, che davvero a tratti ricorda quello del Nadal “doc” per potenza, rotazione e angolo… Quelle traiettorie mancine, insidiose, e poi anche i rovesci colpiti con quello scatto in avanti all’ultimo secondo che non leggi, sono armi terrificanti per tutti. Inoltre Jack sta benissimo fisicamente, non sbaglia quasi niente e con quei colpi d’inizio gioco comanda sempre lui. Arnaldi è stato travolto per buona parte dell’incontro, …ma chi sarebbe riuscito a reggere? Era necessario riuscire a variare molto di più, magari giocando palle tanto liftate sulla potenza del rivale, ma non è il tennis di “Arna”, non è proprio nel suo DNA. E anche attaccare la rete è un rischio, a meno di non farlo dopo una gran prima palla, come è riuscito nel secondo set, quando le sue percentuali sono migliorate e ha subito un solo break (salvando chance per il secondo). Magari se ci sarà la semifinale contro Musetti, vedremo più partita. Lorenzo ha un tennis diverso, gestisce meglio la potenza e la rotazione, e le sue variazioni (tagli e smorzate) sono migliori di quelle di Matteo. Forse il sanremese ha usato troppo poco lo slice per far giocare al rivale col diritto palle basse e con poco peso… ma è stato quasi sempre a rincorrere, difficile fare cose del genere. È arrivata una sconfitta netta, inutile girarci intorno, ma Draper è un top 10 fortissimo, forse in questo momento il migliore al mondo dietro a Sinner e Alcaraz.

Resta una splendida settimana per il ligure, suo miglior torneo in stagione con la perla della vittoria prestigiosa su Djokovic. Draper in semifinale aspetta il vincente di Musetti – Diallo, e continuando a giocare così fluido, sicuro e potente sembra il vero favorito per il titolo.

Marco Mazzoni

La cronaca

Arnaldi alza la prima palla del match, ma il primo gran punto lo fa Draper, grande spinta col diritto carico di spin e smorzata perfetta. Potenza e tocco, combinazione micidiale. Sul 30 pari il nativo di Sutton passa da difesa ad attacco si prende la prima chance di break. Arnaldi cerca la massima velocità col diritto ma la seconda bordata gli esce di mezzo metro. BREAK Draper, 1-0 e servizio. Ampio il gap di potenza in spinta tra i due, comanda Jack con il suo diritto davvero poderoso, tanto che Matteo per fare il punto è costretto a superarsi, come il diritto al volo incocciato su di uno smash del rivale, giocata super. Inoltre Draper serve con una continuità mostruosa (ha subito break nel torneo solo da Berrettini…). 2-0. Arnaldi cerca tanta velocità per provare a mettere in difficoltà il rivale, ma sembra andare oltre i suoi limiti e sbaglia, troppi errori. 0-30. Meglio il diritto in totale anticipo per attaccare la rete, nello scambio da fondo sembra non aver scambio, così strappa un bel 15, il più logico finora nel match. Non ha logica invece, ma solo enorme talento, la sbracciata di diritto di Draper, giocata con i piedi nel corridoio, che vale un altro vincente e 15-40. Purtroppo sul 30-40 un nastro devia out un rovescio in scambio di Arnaldi, che subisce il secondo BREAK, 3-0 “pesante”. Pesa scriverlo, ma… non c’è match in quest’avvio, Draper domina, è troppo potente e preciso. Arnaldi riesce a trovare qualche giocata, come la risposta vincente sul 30-15 del quarto game, ma complessivamente è in balia della combinazione micidiale di potenza-rotazione-angolo-intensità del britannico, che su questi campi di Madrid si trova benissimo. 4-0. Arnaldi non ha altra strada del servire bene e anticipare subito cercando l’affondo, visto che nello scambio è soverchiato. Ma sbaglia tanto, troppo, è una tattica difficilissima da attuare. Matteo è di nuovo sotto 0-30, e poi 0-40 con tre errori per troppa foga. Matteo non ci sta, tira una rovescio spaziale e annulla la prima chance, poi anche un buon diritto inside out, 30-40. Purtroppo sulla terza palla break si scambia, Draper è un muro e alla fine il ligure spara in rete. 5-0, con tre break. Draper serve come un treno (80% di prime in campo) e sul secondo punto del sesto game lascia partire una bordata di diritto dal centro terrificante. 6-0 Draper in 25 minuti. 24 punti a 10. Che dire…

Arnaldi riparte alla battuta nel secondo set. Il canovaccio non sembra cambiare: Jack è un muro, non regala niente e gioca solido e carico, tanto che Matteo è costretto a rischiare tantissimo. Pure poche prime in campo a peggiorare un quadro già fosco… Finalmente sul 30 pari Draper sbaglia per primo in scambio, errore banale (primo vero gratuito della partita) e prima palla game. Se la gioca bene, bel diritto lungo linea dopo il servizio, game Arnaldi, 1-0. La risposta, colpo fondamentale nel tennis di “Arna”, è disarmata dal servizio di Jack. Nel secondo game Matteo fa i miracoli in difesa mentre il britannico sbaglia due diritti, il game va ai vantaggi. Grave la risposta in rete di Arnaldi sulla seconda di servizio del rivale, era il momento di mettergli pressione, per una volta. 1 pari. Finalmente c’è partita: il servizio di Matteo prende ritmo, guadagna quel metro di campo che gli permette di spostare l’avversario con i suoi colpi in lungo linea. L’azzurro non deve permettere a Draper di pizzassi al centro e spingere perché in questa condizione non ha chance. Da 40-15 il game #3 va ai vantaggi per colpa di una “smorza” mal eseguita. Purtroppo dal centro NON si passa, errore in lunghezza e palla break Draper… Con una volée sulla riga Matteo si salva, ma che rischio. 2-1. Entrato in partita l’azzurro, il problema è trovare il modo di incidere in risposta, non è facile vista la qualità al servizio dell’inglese. Arnaldi prova anche la palla corta, variazione importante per muovere l’avversario. Nel quinto game ne trova una ottima ma una pessima sul 30 pari, gli costa la palla break. Non la gioca bene Matteo, accetta lo scambio al centro, dove non ne ha vinto quasi nessuno, quindi prova la palla corta per uscirne ma gli esce troppo lunga e Draper si prende il punto, e il BREAK. 3-2. Subire un break è un po’ “morire” quando l’altro serve così bene, non solo potente ma anche caricando la palla di tanta di quella rotazione da farla rimbalzare impazzita… La curva mancina esterna porta “Arna” a rispondere quasi dalla terza fila… 4-2 Draper, con l’ennesima mazzata ingestibile. Jack sembra volerla chiudere in fretta, risponde con profondità e Matteo sbaglia, sbaglia troppo. 30-40, chance del doppio break che è quasi un MP. Rischia il serve and volley Arnaldi e va bene, ottima la traiettoria del servizio. Salva anche un’altra chance Matteo e resta in scia sul 4-3. Matteo non molla, resta aggrappato alla partita con tutto quel che ha, 5-4. Jack serve per il match, chiude a 15 con una prima palla al centro imprendibile. Bravo Draper, vittoria meritata. Arnaldi bravo a restare lì e provarci fino alla fine. Sarà sempre un rivale difficilissimo per lui per caratteristiche.

Jack Draper vs Matteo Arnaldi



ATP Madrid Jack Draper [5] Jack Draper [5] 6 6 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 0 4 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 J. Draper 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-2 → 3-2 J. Draper 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 ace 30-40 40-40 40-A ace 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 J. Draper 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-0 → 5-0 J. Draper 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 J. Draper 15-0 30-0 30-15 df 30-30 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0