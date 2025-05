Musetti supera Diallo in due set e raggiunge la semifinale nel torneo Masters 1000 di Madrid (Video)

Vittoria importante di Lorenzo Musetti, che supera in due set 6-4- 6-3 il canadese Gabriel Diallo ed approda alla seconda semifinale in un 1000 dopo quella di Monte-Carlo.

Un Musetti concreto solido che ha gestito bene le situazioni difficili, senza strafare, ma giocando un tennis umile, gestendo lo scambio fino a costringere il canadese all’errore.

“Non ho giocato il tennis migliore, ma oggi era importante vincere, Sapevo giù che sarebbe stata una partita dura dal pinto di vista mentale e sono riuscito a stare concentrato fino all’ultimo e sono orgoglioso di essere in semifinale. ” ha dichiarato subito dopo il match Musetti.

Era un incontro che vedeva l’azzurro favorito, posizione scomoda, dopo Tstsipas e De Minaur, contro un avversario outsider che entrato nel torneo come lucky-loser che aveva eliminato Dimitrov annullando tre match point. Gabriel Diallo classe 2001, figlio di mamma ucraina e papà ghanese, attuale 78 del mondo suo best ranking, ma virtuale 54 del ranking. ha vinto con il Canada la Coppa Davis nel 2022. Diallo vanta come miglior risultato sul circuito maggiore la finale del torneo ATP 250 di Almaty nel 2024, persa contro il russo Karen Khachanov. Erano due i precedenti. Il primo nella fase a gironi della Coppa Davis 2023 a Bologna, dove Diallo si impose 7-5, 6-4 il secondo nel gennaio di quest’anno vittoria di Musetti 6-4, 6-3 negli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Hong Kong.

La chiave dell’incontro era riuscire a rispondere al servizio di Diallo che è alto 2 metri 03 ed ha nella battuta il colpo killer. Musetti all’inizio ha faticato a leggere il servizio del canadese. Spesso rispondendo dai teloni, obbligato dalla velocità della prima di Diallo, Musetti dimenticava di fare un passo avanti verso la riga di fondo e si trovava ad iniziare lo scambio in vantaggio. Diallo ha giocato attaccando tutto e cercando di chiudere il punto non appena possibile. Una media sulla prima di 208 km/h ed una seconda in kick che saltava altissima. Una partita con pochi scambi, senza ritmo dove un punto un episodio poteva fare la differenza. Lorenzo che ieri sera aveva finito di giocare a mezzanotte e mezza ha iniziato la partita a velocità ridotta faticando ad attivarsi. Gambe pesanti e poca lucidità, ha dovuto giocare un game di ben 14 punti ed annullare 4 palle break per chiudere il primo set. Bene perché anche in una giornata di non grande ispirazione Lorenzo è riuscito a stare attaccato alla partita. Ha saputo reagire bene al break subito e dal 2-4 ha infilato una striscia di 4 giochi consecutivi che gli hanno dato il parziale. Nella seconda frazione fatto il break in apertura Lorenzo ha continuato a giocare un tennis percentuale senza fare fuochi d’artificio, facendo il necessario per vincere la partita come sanno fare i veri campione nelle giornate difficili. Una maturità agonistica e tecnica. Musetti ha fatto il salto di qualità e gioca finalmente da vero top-10, traguardo raggiunto e meritato. Ora lo aspetta una semifinale durissima contro Jack Draper. “Contro lui non ho mai vinto” ha detto Lorenzo. C’è sempre una prima volta.

La cronaca

1.set Al servizio Diallo che conquista il primo punto 15-0. Dritto fuori 15 pari. Prima vincente 30-15. Il nastro porta fuori il dritto di Musetti 40-15. Bravo Musetti con il dritto lungolinea 40-30. Fuori la risposta di Musetti, 1-0. Musetti manovra il canadese 15-0. Bene Musetti che vince due scambi 40-15. Dritto fuori del toscano 40-30. Musetti cerca la smorzata 40-40. A rete Diallo ottimo lob di Musetti, vantaggio per Lorenzo. Servizio e dritto 1-1. Musetti risponde al servizio del canadese 15-30. Esce di pochissimo il passante del toscano 30 pari. Prima vincente per Diallo 40-30. Sbaglia con il dritto il canadese parità. Prima vincente al corpo. Palla corta per Diallo 2-1. Prima vincente per Lorenzo 15-0. Diallo aggredisce la seconda 15 pari. Ancora una prima vincente 30-15. Dritto in contropiede per Musetti 40-15, chiude con un altro dritto vincente 2-2. Servizio e smash per Diallo 15-0. Esce il dritto di Musetti 30-0. Si scambia sul servizio di Diallo, ma Musetti mette il dritto in rete 40-0. A rete sulla seconda Diallo, risponde bene Musetti 40-15. Ancora una prima vincente 3-2. Inizia bene Musetti con una prima vincente 15-0. Diallo lo aggredisce sulla seconda 15 pari. Chiude a rete Lorenzo 30-15. Risponde bene il canadese 30 pari. Diallo aggredisce la seconda di Lorenzo e scende a rete 30-40 palla break. Ancora a rete sulla seconda del toscano Diallo, break 2-4. Doppio fallo del candese 0-15. Prima ad uscire e smash 15-15. Passante di Musetti 15-30. Sbaglia ancora con il dritto Diallo 15-40 due palle break. Risponde alto Musetti che poi mette fuori il dritto 30-40. Grande seconda in kick di Diallo, ma Musetti risponde da campione. Break recuperato 3-4. Gioca corto Musetti 0-15. Buona prima 15-15. Ace 30-15. Secondo ace 40-15. Risponde bene Diallo sulla seconda 40-30. Ancora un ace per Lorenzo 4-4. Dritto in rete per il canadese 0-15. Tiene lo scambio Musetti, Diallo sbaglia la demi volée 0-30. Dritto in rete di Diallo, tre palle break. Smash disastroso del canadese. Break 4-5. Musetti serve per il set. Esce il rovescio a campo vuoto 0-15. Gestisce bene lo scambio il toscano, ma sbaglia una facile conclusione a due passi dalla rete 0-30. Rovescio vincente lungolinea 15-30. Ancora un errore 15-40, due palle break. Palla corta vincente 30-40. Servizio vincente parità. Ace a 217 km/h. Set point. Lento Musetti sbaglia il dritto. Parità. Risponde veloce Diallo. Palla break. Prima vincente. Parità. Musetti chiama a rete il candese, passante fuori, palla break. Comanda lo scambio Lorenzo, Diallo sbaglia per primo. Parità. Manovra bene Musetti, secondo set-point. Risponde in rete Diallo. Primo set per Musetti 6-4 in cinquanta minuti.

2. set Al servizio Diallo che mette subito un dritto in rete 0-15. Musetti smuove il canadese 0-30. Risposta vincente da lontano di Lorenzo 0-40.Tre palle break. Prima al corpo 15-40. Sbaglia lo schiaffo al volo Diallo. Break 0-1. Parte lo scambio, dritto fuori di Diallo 15-0. Rovescio in rete da sotto rete del carrarese 15 pari. Risposta fuori 30-15. Recupera bene la palla corta Musetti 40-15. Palla corta vincente 2-0. Smash vincente di Diallo 15-0. Pasticcia sullo schiaffo al volo il candese 15 pari. Servizio e dritto 30-15. Smash vincente 40-15. Volée fuori di un metro 30-40. Volée questa volta vincente 1-2. Musetti fa correre Diallo che al quarto scambio sbaglia 15-0. Prima vincente 30-0. Diallo non regge il palleggio 40-0. Rovescio fuori, gioco a zero, break confermato 3-1. Bella smorzata di Diallo 15-0. A rete Diallo che mette fuori la volée 14 pari. Tre scambi e dritto fuori del canadese 15-30. Esce il dritto incrociato di Lorenzo 30 pari. Smash vincente di Diallo 40-30. Fuori il dritto di Diallo che non gestisce la risposta. Parità. Volée vincente di Diallo. Risponde bene Lorenzo. Parità. Servizio ad uscire di Diallo, vantaggio Canada, Ancora a rete Diallo che resta attaccato 2-3. Controlla lo scambio Musetti, Diallo sbaglia di dritto 15-0. Smash vincente 30-0. Sbaglia la direzione Musetti 15-30. Risponde fuori Diallo 40-15. Rovescio fuori del canadese 4-2. Da lontano Musetti sposta Diallo che sbaglia il dritto 0-15. Palla corta vincente 15 pari. Servizio e dritto 30-15. Prima esterna 40-15. Dritto out dietro la prima 40-30. Risponde in rete Musetti, Diallo resta vicino 3-4. Musetti inizia con una prima vincente 15-0. Gestisce lo scambio Lorenzo, Diallo sbaglia per primo 30-0. Ancora un dritto fuori per il canadese 40-0. Gioco a zero 5-3. Diallo serve per restare nel match. Bene Musetti 0-15. Prima vincente 15 pari. Smash sula rete di Diallo 15-30. Prima vincente 30 pari. Ancora un pasticcio sul dritto 30-40. Match-point. Dritto fuori. Musetti vince 6-4 6-3 semifinale.

Enrico Milani

