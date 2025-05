Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. Sabalenka raggiunge la terza finale consecutiva a Madrid. Casper Ruud ritorna in semifinale a Madrid

Aryna Sabalenka, numero uno del ranking mondiale, si è assicurata giovedì un posto nella finale del WTA 1000 di Madrid, in Spagna, per la quarta volta in carriera e la terza consecutiva.

La bielorussa, due volte campionessa del torneo, ha sconfitto in semifinale l’ucraina Elina Svitolina, numero 17 del mondo e reduce da una serie di 11 vittorie consecutive, con il punteggio di 6-3, 7-5. L’incontro ha vissuto un momento di suspense nel finale, quando Sabalenka è stata breakkata mentre serviva per chiudere il match.

Sabalenka disputerà così la sua terza finale WTA 1000 consecutiva — dopo aver vinto a Miami e perso a Indian Wells — contro l’americana Coco Gauff, numero quattro del mondo. Sarà il decimo confronto diretto tra le due (il primo del 2025), con Gauff che conduce per 5-4 nel bilancio complessivo (e per 1-0 sulla terra battuta).

La finale di Madrid rappresenta l’ennesima conferma della solidità di Sabalenka ai massimi livelli, capace di raggiungere l’atto conclusivo in tre Masters 1000 consecutivi in questa prima parte di stagione. Per Gauff, invece, è l’opportunità di conquistare il suo primo titolo a Madrid e di migliorare ulteriormente il suo record contro la numero uno del mondo.

Casper Ruud, uscito dalla top 10 mondiale ma motivato a rientrarvi, ha assicurato giovedì il suo ritorno alle semifinali dell’ATP Masters 1000 di Madrid, quattro anni dopo aver raggiunto la semifinale in questo torneo nel 2021. Questa rappresenta la nona semifinale Masters 1000 della carriera di Ruud e la sua trentesima in carriera sulla terra battuta in tutte le categorie di tornei.

Il norvegese di 26 anni ha sconfitto nei quarti di finale il russo Daniil Medvedev, numero 10 del mondo e contro cui non aveva mai vinto prima, con il punteggio di 6-3, 7-5, grazie a un’altra prestazione di alto livello, conclusa in 1 ora e 40 minuti. Ruud attende il ceco Jakub Mensik o l’argentino Francisco Cerundolo nelle semifinali di venerdì.

Masters & WTA 1000 Madrid Spagna





Terra battuta

ATP Masters 1000 QUARTI DI FINALE

WTA 1000 SEMIFINALI

Manolo Santana Stadium – ore 13:00

Casper Ruud vs Daniil Medvedev



Coco Gauff vs Iga Swiatek (Non prima 16:00)



Lorenzo Musetti vs Gabriel Diallo (Non prima 20:00)



Aryna Sabalenka vs Elina Svitolina (Non prima 21:30)



Arantxa Sanchez Stadium – ore 13:00

Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Harri Heliovaara / Henry Patten



Francisco Cerundolo vs Jakub Mensik (Non prima 15:00)



Jack Draper vs Matteo Arnaldi



Stadium 3 – ore 13:00

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Nikola Mektic / Michael Venus



Sander Gille / Jan Zielinski vs Kevin Krawietz / Tim Puetz



Christian Harrison / Evan King vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni