“Ora ho la mentalità di un top-10”: Musetti celebra il suo ingresso nell’élite del tennis (Video della partita)

Lorenzo Musetti ha raggiunto un traguardo storico per la sua carriera e per il tennis italiano, centrando l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid e garantendosi matematicamente l’ingresso nella top-10 del ranking mondiale a partire da lunedì prossimo.

Dopo la netta vittoria sull’australiano Alex De Minaur negli ottavi di finale alla Caja Magica, il tennista carrarino ha commentato questo momento speciale con parole che rivelano la sua nuova consapevolezza: “Non sono sorpreso di essere nei quarti a Madrid, sono stupito da me stesso”.

Una dichiarazione che testimonia l’evoluzione mentale di un giocatore che ha sempre avuto un talento cristallino, ma che ora sta trovando quella continuità necessaria per competere ai massimi livelli. La certezza matematica dell’ingresso nella top-10 è arrivata grazie alla sua qualificazione ai quarti di finale e alla contemporanea sconfitta di Grigor Dimitrov, eliminato dal canadese Gabriel Diallo, prossimo avversario di Musetti.

Secondo le proiezioni in tempo reale, il tennista italiano è virtualmente numero 9 della classifica mondiale. Gli unici due giocatori che matematicamente avrebbero ancora la possibilità di superarlo, Daniil Medvedev e Casper Ruud, si incontreranno nei quarti a Madrid, garantendo così che almeno uno dei due non potrà accumulare punti sufficienti per scavalcarlo.

Il momento magico di Musetti è iniziato con la finale raggiunta a Monte-Carlo, risultato che sembra aver rappresentato una svolta nella sua carriera: “Sento che qualcosa è cambiato in me, ho fatto uno scatto in avanti. Lo aspettavo da tanto tempo. Ora mi sento più sicuro su quello che devo fare in campo. Naturalmente posso perdere, ma ho l’atteggiamento e la mentalità di un top-10 adesso e ne sono molto felice. Sapevo come entrare in campo, e ho giocato la miglior partita della stagione. Sul piano tattico credo di non aver sbagliato mai niente. Sicuramente il fatto di giocare serale può aiutarmi con un avversario come Gabriel (Diallo), che è in grande forma. Ha battuto in partite tirate gente che è molto in forma. E oggi ha vinto una partita davvero complessa. Sarà una partita difficile, lui non ha niente da perdere, sono io quello che deve confermar”.

Questa metamorfosi non poteva arrivare in un momento migliore, con gli Internazionali BNL d’Italia alle porte. L’edizione 2025 del torneo romano si prospetta già da record per il tennis italiano: per la prima volta dal 1973, anno dell’introduzione della classifica computerizzata, l’Italia presenterà al Foro Italico due giocatori tra i primi dieci del mondo.

Lunedì Musetti raggiungerà ufficialmente in top-10 Jannik Sinner, che sarà invece la prima testa di serie del torneo romano da numero 1 del mondo, un altro primato storico per il tennis azzurro. Una doppia rappresentanza nell’élite del tennis mondiale che testimonia l’eccezionale momento del movimento italiano.

Prima di concentrarsi sugli Internazionali d’Italia, però, Musetti ha ancora l’opportunità di spingersi oltre a Madrid, dove affronterà nei quarti di finale Gabriel Diallo, rivelazione del torneo dopo aver eliminato Grigor Dimitrov. Un’occasione per continuare a stupire e per consolidare ulteriormente la sua nuova dimensione di top player.





Francesco Paolo Villarico