Berrettini si arrende nel terzo turno di Madrid: ritiro contro Draper dopo il primo set (Video)

Matteo Berrettini è stato costretto al ritiro nel match di terzo turno del Masters 1000 di Madrid contro il britannico Jack Draper. L’azzurro ha deciso di fermarsi dopo aver perso il primo set al tie-break per 7-6 (2), preferendo non rischiare ulteriormente a causa di un problema agli addominali.

Il match, iniziato con buone prospettive per il tennista romano che era riuscito a strappare immediatamente il servizio all’avversario, ha visto Berrettini combattere con determinazione fino alla fine del primo parziale. L’azzurro ha mostrato subito le sue intenzioni nel primo game, rispondendo con profondità e conquistando un break immediato grazie a un preciso passante di rovescio a una mano dopo che Draper aveva mancato un comodo dritto.

Matteo ha poi consolidato il vantaggio nel secondo game, mantenendo il servizio a 15 e chiudendo con un ace di seconda, portandosi sul 2-0. Il britannico ha accorciato le distanze nel terzo game, riuscendo a conquistare il primo gioco della sua partita con un dritto vincente dal centro del campo, ma Berrettini ha risposto prontamente nel quarto game, tenendo il servizio e mostrando un ottimo smash dopo essere venuto a rete.

Sul 3-1 in favore dell’italiano, però, la partita ha cominciato a cambiare direzione. Draper ha tenuto il servizio nel quinto game e poi ha trovato il break nel sesto, sfruttando un doppio fallo di Berrettini e un dritto in rete dell’azzurro in uscita dal servizio. Sul 3-3, l’equilibrio è continuato, con entrambi i giocatori solidi nei propri turni di battuta.

Il momento cruciale è arrivato sul 4-5, quando Berrettini si è trovato in difficoltà sul proprio servizio, concedendo due set point all’avversario. Con grande personalità, Matteo li ha annullati entrambi: il primo con un potente dritto vincente a campo aperto, il secondo con una deliziosa palla corta. Recuperato da 15-40, il romano è riuscito a portarsi sul 6-5.

Nel dodicesimo game, Berrettini si è trovato nuovamente con le spalle al muro, chiamato a servire per portare il set al tie-break e costretto ad annullare altri due set point a Draper. Con impressionante sangue freddo, l’azzurro è riuscito nell’impresa, chiudendo il game con un vincente a rete dopo uno scambio intenso.

Il tie-break, però, ha visto Draper prendere subito il comando. Il britannico si è portato avanti 3-0 con due mini-break e ha allungato fino al 7-2.

Al termine del primo set, Berrettini ha deciso di non proseguire l’incontro. Per vincere il match, Matteo avrebbe dovuto giocare altri due set, e in virtù del suo problema agli addominali, ha voluto terminare in anticipo la sua avventura al torneo di Madrid.

Una decisione comprensibile e prudente per il tennista italiano, che ha preferito salvaguardare la propria condizione fisica in vista dei prossimi importanti appuntamenti della stagione sulla terra rossa, con il pensiero probabilmente già rivolto agli Internazionali d’Italia di Roma e al Roland Garros.

Durante il match, Berrettini aveva mostrato lampi del suo miglior tennis, in particolare con il servizio e il dritto, le sue armi principali, ma anche con alcune palle corte ben eseguite e passanti precisi. Tuttavia, gli addominali – zona già problematica per lui in passato – hanno evidentemente condizionato la sua prestazione, soprattutto nella seconda parte del set.

Resta da valutare l’entità dell’infortunio agli addominali e i tempi di recupero, nella speranza che non comprometta la partecipazione ai prossimi tornei.

ATP Madrid Jack Draper [5] Jack Draper [5] 0 7 0 Matteo Berrettini [30] • Matteo Berrettini [30] 0 6 0 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Berrettini 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4-1* 4-2* 6-6 → 7-6 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Draper 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 6-5 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Draper 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 J. Draper 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Berrettini 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 J. Draper 0-15 15-15 40-15 ace 40-30 1-3 → 2-3 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Draper 0-15 15-15 0-2 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 J. Draper 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Statistica Draper 🇬🇧 Berrettini 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 287 246 Ace 3 2 Doppi falli 0 1 Prima di servizio 30/41 (73%) 30/43 (70%) Punti vinti sulla prima 22/30 (73%) 23/30 (77%) Punti vinti sulla seconda 6/11 (55%) 2/13 (15%) Palle break salvate 1/2 (50%) 5/6 (83%) Giochi di servizio giocati 6 6 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 141 139 Punti vinti sulla prima di servizio 7/30 (23%) 8/30 (27%) Punti vinti sulla seconda di servizio 11/13 (85%) 5/11 (45%) Palle break convertite 1/6 (17%) 1/2 (50%) Giochi di risposta giocati 6 6 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 3/4 (75%) 5/6 (83%) Vincenti 10 16 Errori non forzati 12 20 Punti vinti al servizio 28/41 (68%) 25/43 (58%) Punti vinti in risposta 18/43 (42%) 13/41 (32%) Totale punti vinti 46/84 (55%) 38/84 (45%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 218 km/h (135 mph) 214 km/h (132 mph) Velocità media prima 203 km/h (126 mph) 198 km/h (123 mph) Velocità media seconda 159 km/h (98 mph) 170 km/h (105 mph)





Francesco Paolo Villarico