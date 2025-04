Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Cerundolo fa l’impresa a Madrid: Zverev ko in due set

Francisco Cerundolo ha firmato una delle vittorie più prestigiose della sua carriera, eliminando il favorito Alexander Zverev dal Masters 1000 di Madrid con un convincente 7-5, 6-3 che gli vale l’accesso ai quarti di finale del torneo spagnolo.

L’argentino, che lunedì entrerà per la seconda volta nella top-20 del ranking mondiale, ha offerto una prestazione magistrale, dimostrando una maturità tattica impressionante e una capacità di gestire i momenti chiave dell’incontro degna di un veterano del circuito.

Cerundolo ha costruito il suo successo su un mix perfetto di pazienza e colpi esplosivi, come un pugile che studia l’avversario e colpisce solo quando necessario. Il suo diritto inside-out, da sempre un’arma letale, è stato accompagnato da un servizio solido e da un intelligente uso della palla corta, recentemente aggiunta al suo repertorio con notevole efficacia.

Nel primo set, caratterizzato da pochi margini e molti turni di servizio tenuti senza difficoltà, è stato l’argentino a dimostrarsi più lucido nei momenti decisivi, strappando il parziale per 7-5. Nel secondo set, la strategia di Cerundolo si è fatta ancora più evidente: logorare mentalmente un Zverev apparso sorprendentemente passivo e poco reattivo.

La mancanza di energia e attitudine positiva del tedesco lo ha portato a precipitare nelle scelte, mentre l’argentino alternava con maestria momenti di palleggio prolungato a improvvisi cambi di ritmo, sottomettendo ripetutamente il suo più quotato avversario. Cerundolo ha chiuso l’incontro con una tranquillità che non sempre lo ha accompagnato in passato, segno di una crescita mentale significativa.

Questa vittoria rappresenta la conferma definitiva del talento di Cerundolo, che da tempo mostrava lampi di grande tennis ma che ora sembra aver trovato la continuità necessaria per competere ai massimi livelli. Il suo gioco fluido, l’accelerazione e la velocità dei colpi dal fondo campo sono sempre stati di altissimo livello, ma ora anche gli aspetti più deboli del suo tennis, come il servizio e la gestione dei momenti importanti, sembrano essersi rafforzati considerevolmente.

Per Zverev, invece, la sconfitta rappresenta un campanello d’allarme in vista del Roland Garros. Il recente successo a Monaco sembrava aver segnato la ripresa del suo miglior tennis, ma la prestazione opaca contro Cerundolo suggerisce che il tedesco è ancora lontano dalla forma ottimale. Il torneo di Roma sarà la sua ultima occasione per ritrovare fiducia prima dello Slam parigino.

Cerundolo affronterà nei quarti di finale il giovane talento ceco Jakub Mensik, in quello che si preannuncia come un confronto tra due dei giocatori più in forma del momento. Con un tabellone che continua a perdere teste di serie, l’argentino potrebbe seriamente ambire alla conquista del suo primo Masters 1000 in carriera, a coronamento di un 2025 che lo sta consacrando definitivamente nell’élite del tennis mondiale.

🎾 🎾 🎾 🇪🇸 Masters & WTA 1000 Madrid Spagna





Terra battuta 👨

ATP Masters 1000 3° TURNO – OTTAVI DI FINALE 👩

WTA 1000 OTTAVI DI FINALE ⛅ Previsioni meteo Madrid, 29 Aprile 2025 22°C min. 8°C

Manolo Santana Stadium – ore 12:00

Diana Shnaider vs Iga Swiatek



WTA Madrid Diana Shnaider [13] Diana Shnaider [13] 0 7 4 Iga Swiatek [2] Iga Swiatek [2] 6 6 6 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Iga Swiatek 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 3-1* 4-1* 5*-1 5*-2 5-3* 6-3* 6-6 → 7-6 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Diana Shnaider 15-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Grigor Dimitrov vs Jacob Fearnley



ATP Madrid Grigor Dimitrov [15] Grigor Dimitrov [15] 6 7 Jacob Fearnley Jacob Fearnley 4 6 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-2 2*-2 2-3* df 4*-3 5*-3 6-3* ace 6-6 → 7-6 J. Fearnley 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 ace 5-5 → 6-5 J. Fearnley 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 5-3 → 5-4 J. Fearnley 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-2 → 5-2 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 4-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Fearnley 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Fearnley 0-15 15-15 15-30 df 30-40 df 5-4 → 6-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 ace 4-2 → 4-3 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 4-1 → 4-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Fearnley 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-0 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Stefanos Tsitsipas vs Lorenzo Musetti



ATP Madrid Stefanos Tsitsipas [17] Stefanos Tsitsipas [17] 5 6 Lorenzo Musetti [10] Lorenzo Musetti [10] 7 7 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Musetti 0-15 15-15 5-6 → 5-7 S. Tsitsipas 0-15 0-30 df 15-40 5-5 → 5-6 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Musetti 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Alexander Zverev vs Francisco Cerundolo



ATP Madrid Alexander Zverev [1] Alexander Zverev [1] 5 3 Francisco Cerundolo [20] Francisco Cerundolo [20] 7 6 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Cerundolo 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Aryna Sabalenka vs Peyton Stearns (Non prima 20:00)



WTA Madrid Aryna Sabalenka [1] • Aryna Sabalenka [1] 40 6 5 Peyton Stearns Peyton Stearns 30 2 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Taylor Fritz vs Casper Ruud



Il match deve ancora iniziare

Arantxa Sanchez Stadium – ore 12:00

Alex de Minaur vs Denis Shapovalov



ATP Madrid Alex de Minaur [6] Alex de Minaur [6] 6 7 Denis Shapovalov [29] Denis Shapovalov [29] 3 6 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 6-5 → 6-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-4 → 5-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-2 → 4-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Madison Keys vs Donna Vekic (Non prima 13:30)



WTA Madrid Madison Keys [5] Madison Keys [5] 0 6 6 0 Donna Vekic [19] • Donna Vekic [19] 0 2 3 0 Vincitore: Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Donna Vekic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Elina Svitolina vs Maria Sakkari



WTA Madrid Elina Svitolina [17] Elina Svitolina [17] 0 6 6 0 Maria Sakkari • Maria Sakkari 0 3 4 0 Vincitore: Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Maria Sakkari 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Daniil Medvedev vs Brandon Nakashima (Non prima 19:00)



ATP Madrid Daniil Medvedev [9] Daniil Medvedev [9] 3 6 6 Brandon Nakashima [31] Brandon Nakashima [31] 6 1 4 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 5-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Nakashima 15-0 15-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 5-1 → 6-1 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 B. Nakashima 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 3-2 → 3-3 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Nakashima 15-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Marta Kostyuk vs Anastasia Potapova (Non prima 21:30)



WTA Madrid Marta Kostyuk [24] Marta Kostyuk [24] 0 0 Anastasia Potapova Anastasia Potapova 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Stadium 3 – ore 12:00

Karen Khachanov vs Tommy Paul



ATP Madrid Karen Khachanov [24] Karen Khachanov [24] 3 6 2 Tommy Paul [11] Tommy Paul [11] 6 3 6 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 K. Khachanov 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 T. Paul 15-0 2-4 → 2-5 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 T. Paul 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Paul 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Paul 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Paul 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 K. Khachanov 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 K. Khachanov 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Paul 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 T. Paul 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 ace 1-3 → 1-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 K. Khachanov 0-15 15-40 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1

Jakub Mensik vs Alexander Bublik



ATP Madrid Jakub Mensik [22] Jakub Mensik [22] 6 6 Alexander Bublik Alexander Bublik 3 2 Vincitore: Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Mensik 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 J. Mensik 0-15 15-15 ace 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 3-2 → 4-2 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 3-1 → 3-2 J. Mensik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Bublik 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Mensik 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 40-30 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 6-3 A. Bublik 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 J. Mensik 0-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Mensik 15-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 J. Mensik 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Jack Draper vs Matteo Berrettini



ATP Madrid Jack Draper [5] Jack Draper [5] 0 7 0 Matteo Berrettini [30] • Matteo Berrettini [30] 0 6 0 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Berrettini 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4-1* 4-2* 6-6 → 7-6 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Draper 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 6-5 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Draper 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 J. Draper 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Berrettini 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 J. Draper 0-15 15-15 40-15 ace 40-30 1-3 → 2-3 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Draper 0-15 15-15 0-2 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 J. Draper 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Andre Goransson / Sem Verbeek vs Jakub Mensik / Adam Pavlasek



ATP Madrid Andre Goransson / Sem Verbeek Andre Goransson / Sem Verbeek 5 7 10 Jakub Mensik / Adam Pavlasek Jakub Mensik / Adam Pavlasek 7 6 8 Vincitore: Goransson / Verbeek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 J. Mensik / Pavlasek 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 3-7 4-7 5-7 6-7 6-8 7-8 7-9 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* ace 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* ace 8-8* 9*-8 9*-9 10-9* 10-10* 11*-10 6-6 → 7-6 A. Goransson / Verbeek 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 J. Mensik / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Goransson / Verbeek 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 J. Mensik / Pavlasek 15-0 30-0 4-4 → 4-5 A. Goransson / Verbeek 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 J. Mensik / Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 3-4 A. Goransson / Verbeek 0-15 0-30 0-40 df 2-3 → 2-4 J. Mensik / Pavlasek 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Goransson / Verbeek 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 2-2 J. Mensik / Pavlasek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Goransson / Verbeek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Mensik / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Goransson / Verbeek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 J. Mensik / Pavlasek 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Goransson / Verbeek 15-0 30-0 40-15 ace 4-5 → 5-5 J. Mensik / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Goransson / Verbeek 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Mensik / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Goransson / Verbeek 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Mensik / Pavlasek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 A. Goransson / Verbeek 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 J. Mensik / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Goransson / Verbeek 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Mensik / Pavlasek 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Giovanni Mpetshi Perricard / Albano Olivetti



ATP Madrid Marcel Granollers / Horacio Zeballos [5] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [5] 6 7 Giovanni Mpetshi Perricard / Albano Olivetti Giovanni Mpetshi Perricard / Albano Olivetti 4 6 Vincitore: Granollers / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 ace 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 G. Mpetshi Perricard / Olivetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 G. Mpetshi Perricard / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Mpetshi Perricard / Olivetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Mpetshi Perricard / Olivetti 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 G. Mpetshi Perricard / Olivetti 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard / Olivetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 G. Mpetshi Perricard / Olivetti 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Mpetshi Perricard / Olivetti 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Mpetshi Perricard / Olivetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 G. Mpetshi Perricard / Olivetti 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-0 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Mpetshi Perricard / Olivetti 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 0-0 → 1-0

Court 4 – ore 12:00

Frances Tiafoe vs Alexandre Muller



ATP Madrid Frances Tiafoe [16] Frances Tiafoe [16] 6 6 Alexandre Muller Alexandre Muller 3 3 Vincitore: Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 3-2 → 4-2 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Muller 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Muller 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 A. Muller 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Muller 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Muller 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Cameron Norrie vs Gabriel Diallo



ATP Madrid Cameron Norrie Cameron Norrie 6 4 4 Gabriel Diallo Gabriel Diallo 2 6 6 Vincitore: Diallo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 3-3 → 3-4 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Norrie 15-0 30-0 2-2 → 3-2 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Norrie 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Norrie 0-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Diallo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 C. Norrie 15-0 30-0 3-5 → 4-5 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 C. Norrie 0-15 0-30 3-3 → 3-4 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Diallo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 C. Norrie 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Diallo 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 5-2 → 6-2 C. Norrie 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 G. Diallo 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 4-1 → 4-2 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 C. Norrie 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-0 → 3-0 G. Diallo 0-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Norrie 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

Moyuka Uchijima vs Ekaterina Alexandrova



WTA Madrid Moyuka Uchijima Moyuka Uchijima 0 6 7 0 Ekaterina Alexandrova [21] • Ekaterina Alexandrova [21] 0 4 6 0 Vincitore: Uchijima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ekaterina Alexandrova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 3-1* 3-2* 3*-3 4*-3 5-3* 5-4* 5*-5 6*-5 6-6 → 7-6 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger vs Coco Gauff / Robin Montgomery



WTA Madrid Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger • Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 0 7 6 0 Coco Gauff / Robin Montgomery Coco Gauff / Robin Montgomery 0 6 3 0 Vincitore: Azarenka / Krueger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Coco Gauff / Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-1 → 5-2 Coco Gauff / Robin Montgomery 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Coco Gauff / Robin Montgomery 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-0 → 3-1 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Coco Gauff / Robin Montgomery 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 3-1* 4-1* 5*-1 5*-2 5-3* 6-3* 6*-4 6*-5 6-6 → 7-6 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Coco Gauff / Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Coco Gauff / Robin Montgomery 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Coco Gauff / Robin Montgomery 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Coco Gauff / Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Coco Gauff / Robin Montgomery 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Coco Gauff / Robin Montgomery 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok vs Veronika Kudermetova / Elise Mertens



WTA Madrid Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok [8] Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok [8] 0 3 1 0 Veronika Kudermetova / Elise Mertens • Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0 6 6 0 Vincitore: Kudermetova / Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Court 5 – ore 12:00

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Joe Salisbury / Neal Skupski



ATP Madrid Simone Bolelli / Andrea Vavassori [4] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [4] 2 6 8 Joe Salisbury / Neal Skupski Joe Salisbury / Neal Skupski 6 4 10 Vincitore: Salisbury / Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 J. Salisbury / Skupski 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 3-4 df 3-5 3-6 4-6 5-6 5-7 6-7 df 7-7 8-7 8-8 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Salisbury / Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 df 5-4 → 6-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Salisbury / Skupski 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 1-0 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Salisbury / Skupski 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 2-5 → 2-6 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 2-4 → 2-5 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 1-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 J. Salisbury / Skupski 0-15 0-30 40-30 40-40 df 1-0 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Rafael Matos / Marcelo Melo



ATP Madrid Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1] 6 6 Rafael Matos / Marcelo Melo Rafael Matos / Marcelo Melo 3 4 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 R. Matos / Melo 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Matos / Melo 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 2-3 → 3-3 R. Matos / Melo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 R. Matos / Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 R. Matos / Melo 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 R. Matos / Melo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 R. Matos / Melo 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 R. Matos / Melo 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Matos / Melo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 0-0 → 1-0

Jamie Murray / Rajeev Ram vs Santiago Gonzalez / Austin Krajicek



ATP Madrid Jamie Murray / Rajeev Ram Jamie Murray / Rajeev Ram 6 6 Santiago Gonzalez / Austin Krajicek Santiago Gonzalez / Austin Krajicek 4 4 Vincitore: Murray / Ram Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Murray / Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Murray / Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 4-3 → 5-3 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Murray / Ram 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 J. Murray / Ram 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 S. Gonzalez / Krajicek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Murray / Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Murray / Ram 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 S. Gonzalez / Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 J. Murray / Ram 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 3-3 → 4-3 J. Murray / Ram 15-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Murray / Ram 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 S. Gonzalez / Krajicek 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Murray / Ram 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Romain Arneodo / Manuel Guinard vs Kevin Krawietz / Tim Puetz



ATP Madrid Romain Arneodo / Manuel Guinard Romain Arneodo / Manuel Guinard 6 6 11 Kevin Krawietz / Tim Puetz [3] Kevin Krawietz / Tim Puetz [3] 7 4 13 Vincitore: Krawietz / Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-13 R. Arneodo / Guinard 0-1 df 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 3-5 4-5 5-5 6-5 7-5 8-5 8-6 8-7 9-7 9-10 10-10 11-10 11-11 11-12 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Krawietz / Puetz 15-30 30-30 40-30 40-40 df 5-4 → 6-4 R. Arneodo / Guinard 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 R. Arneodo / Guinard 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-15 3-2 → 3-3 R. Arneodo / Guinard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-1 → 2-2 R. Arneodo / Guinard 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-40 1-0 → 1-1 R. Arneodo / Guinard 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 R. Arneodo / Guinard 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-6 → 6-6 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 R. Arneodo / Guinard 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 K. Krawietz / Puetz 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 R. Arneodo / Guinard 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 R. Arneodo / Guinard 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 R. Arneodo / Guinard 0-15 0-30 15-30 40-30 2-1 → 3-1 K. Krawietz / Puetz 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 2-0 → 2-1 R. Arneodo / Guinard 0-15 0-30 df 15-30 30-30 1-0 → 2-0 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Fernando Romboli / John-Patrick Smith vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni



ATP Madrid Fernando Romboli / John-Patrick Smith Fernando Romboli / John-Patrick Smith 0 3 Maximo Gonzalez / Andres Molteni Maximo Gonzalez / Andres Molteni 6 6 Vincitore: Gonzalez / Molteni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Romboli / Smith 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Romboli / Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 2-4 → 3-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Romboli / Smith 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Romboli / Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 F. Romboli / Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 0-6 F. Romboli / Smith 0-15 0-30 15-30 30-40 0-4 → 0-5 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 F. Romboli / Smith 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-2 → 0-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 F. Romboli / Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Court 6 – ore 12:30

Ivan Dodig / Sebastian Korda vs Alexander Erler / Constantin Frantzen



ATP Madrid Ivan Dodig / Sebastian Korda Ivan Dodig / Sebastian Korda 3 4 Alexander Erler / Constantin Frantzen Alexander Erler / Constantin Frantzen 6 6 Vincitore: Erler / Frantzen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Erler / Frantzen 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 I. Dodig / Korda 15-0 15-15 30-15 ace 3-5 → 4-5 A. Erler / Frantzen 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 I. Dodig / Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Erler / Frantzen 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 I. Dodig / Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 A. Erler / Frantzen 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 I. Dodig / Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Erler / Frantzen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 I. Dodig / Korda 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Erler / Frantzen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-5 → 3-6 I. Dodig / Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 A. Erler / Frantzen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 I. Dodig / Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Erler / Frantzen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 I. Dodig / Korda 15-0 30-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Erler / Frantzen 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 I. Dodig / Korda 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Erler / Frantzen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 0-1

Yuki Bhambri / Robert Galloway vs Harri Heliovaara / Henry Patten



ATP Madrid Yuki Bhambri / Robert Galloway Yuki Bhambri / Robert Galloway 3 6 Harri Heliovaara / Henry Patten [2] Harri Heliovaara / Henry Patten [2] 6 7 Vincitore: Heliovaara / Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 1*-2 1*-3 1-4* df 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Y. Bhambri / Galloway 0-15 df 15-15 30-15 40-30 40-40 df 5-5 → 6-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Y. Bhambri / Galloway 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Y. Bhambri / Galloway 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Y. Bhambri / Galloway 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Y. Bhambri / Galloway 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Y. Bhambri / Galloway 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 Y. Bhambri / Galloway 0-15 df 15-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-4 → 2-5 Y. Bhambri / Galloway 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Y. Bhambri / Galloway 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Bhambri / Galloway 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Sander Gille / Jan Zielinski vs Tomas Machac / Tommy Paul



ATP Madrid Sander Gille / Jan Zielinski Sander Gille / Jan Zielinski 6 6 Tomas Machac / Tommy Paul Tomas Machac / Tommy Paul 4 3 Vincitore: Gille / Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Machac / Paul 0-15 df 0-40 5-3 → 6-3 S. Gille / Zielinski 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Machac / Paul 40-15 4-2 → 4-3 S. Gille / Zielinski 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Machac / Paul 15-0 30-0 3-1 → 3-2 S. Gille / Zielinski 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 T. Machac / Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 S. Gille / Zielinski 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Machac / Paul 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Gille / Zielinski 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-4 → 6-4 T. Machac / Paul 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-3 → 5-4 S. Gille / Zielinski 0-15 0-30 15-30 40-40 4-3 → 5-3 T. Machac / Paul 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 S. Gille / Zielinski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Machac / Paul 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Gille / Zielinski 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Machac / Paul 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 S. Gille / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Machac / Paul 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Rohan Bopanna / Ben Shelton vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



ATP Madrid Rohan Bopanna / Ben Shelton Rohan Bopanna / Ben Shelton 6 7 10 Nathaniel Lammons / Jackson Withrow [8] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow [8] 7 5 7 Vincitore: Bopanna / Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 R. Bopanna / Shelton 1-0 ace 2-0 df 2-1 2-2 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 ace 6-4 6-5 7-5 8-5 ace 8-6 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 N. Lammons / Withrow 0-15 0-30 15-30 df 6-5 → 7-5 R. Bopanna / Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 N. Lammons / Withrow 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Bopanna / Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 R. Bopanna / Shelton 15-0 30-0 30-15 df 3-3 → 4-3 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 R. Bopanna / Shelton 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Lammons / Withrow 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 R. Bopanna / Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 1-2 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 R. Bopanna / Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* ace 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 R. Bopanna / Shelton 15-0 5-6 → 6-6 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 R. Bopanna / Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 N. Lammons / Withrow 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 R. Bopanna / Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 R. Bopanna / Shelton 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 2-3 → 3-3 N. Lammons / Withrow 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 R. Bopanna / Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 N. Lammons / Withrow 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 R. Bopanna / Shelton 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-1 → 0-2 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

Flavio Cobolli / Lorenzo Musetti vs Nikola Mektic / Michael Venus