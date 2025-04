ITF Oeiras e Charlottesville: I Main Draw

ITF OEIRAS(Por 100k terra)

[1] Greet Minnen vs Luca Udvardy

Angela Fita boluda vs Matilde Jorge

Nao Hibino vs Mona Barthel

Noma Noha akugue vs [6] Simona Waltert

[3] Solana Sierra vs Elena Pridankina

Margaux Rouvroy vs Lola Radivojevic

Angelina Voloshchuk vs Francisca Jorge

[7] Tamara Zidansek vs TBD

[5] Louisa Chirico vs Dominika Salkova

Ekaterine Gorgodze vs TBD

Kristina Dmitruk vs TBD

Ipek Oz vs [4] Darja Semenistaja

[8] Sinja Kraus vs TBD

Nina Stojanovic vs TBD

TBD vs TBD

[2] Yue Yuan vs TBD

[1] Iva Jovicvs Claire LiuKajsa Rinaldo perssonvs Caty McnallyAnnabelle Xuvs TBDAkasha Urhobovs [6] Whitney Osuigwe

[4] Laura Pigossi vs Elvina Kalieva

Cadence Brace vs TBD

Kayla Cross vs TBD

Mary Stoiana vs [8] Iryna Shymanovich

[7] Astra Sharma vs Anna Rogers

Valeriya Strakhova vs TBD

Jamie Loeb vs Madison Sieg

[3] Hanna Chang vs TBD

[5] Lauren Davis vs TBD

TBD vs TBD

Carol Zhao vs Irina Maria Bara

Maria Mateas vs [2] Arina Rodionova