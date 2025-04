Rune supera Alcaraz nella finale di Barcellona: tattica perfetta e problemi fisici decisivi

Holger Rune ha scritto il suo nome nell’albo d’oro del Conde de Godó 2025, superando Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6(6), 6-2 in una finale che ha alternato momenti di tennis di alto livello a svolta inattesa per i problemi fisici dello spagnolo.

Il Campo Centrale di Barcellona ha fatto da cornice a quello che molti considerano l’inizio di una rivalità destinata a caratterizzare la prossima generazione di campioni sulla terra battuta. Due giovani dal tennis esplosivo ma con caratteristiche differenti che si sono affrontati nel culmine di una settimana intensa.

Sin dai primi scambi, il match ha evidenziato la strategia studiata nei minimi dettagli da Rune e dal suo team. Il danese ha mostrato una straordinaria capacità di leggere le intenzioni tattiche di Alcaraz, posizionandosi con anticipo sulle palle corte e neutralizzando il devastante diritto dell’avversario con profondità e rotazione nei propri colpi.

Il primo set ha offerto tennis di altissima qualità. Alcaraz è riuscito a strappare il servizio nel quinto game con una serie di accelerazioni imprendibili, ma ha subito la pronta reazione di Rune. Nei momenti decisivi, il danese ha mantenuto una lucidità sorprendente, riuscendo a non concedere seconde opportunità all’avversario e costruendo i punti con pazienza.

La battaglia è culminata in un tie-break estremamente equilibrato. Sul 6-5, Alcaraz ha avuto un set point che Rune ha cancellato con un servizio impeccabile seguito da un diritto vincente. Il danese ha poi conquistato i successivi due punti chiudendo sul 8-6 con un passante di rovescio che ha strappato applausi al pubblico catalano.

L’inizio del secondo set sembrava promettere un’altra fase avvincente dell’incontro, con Alcaraz subito aggressivo in risposta. È stato proprio nel tentativo di strappare il servizio a Rune nel secondo game che si è verificata la svolta decisiva: lo spagnolo, nel recuperare una palla corta, ha avvertito un dolore alla coscia sinistra, probabile conseguenza delle dieci partite disputate nelle ultime due settimane tra Monte-Carlo e Barcellona.

Da quel momento, la dinamica dell’incontro è cambiata radicalmente. Alcaraz ha cercato di adattare il suo tennis alla situazione, accorciando gli scambi, salendo più frequentemente a rete e cercando soluzioni rapide per limitare il movimento. Una strategia che tuttavia si è scontrata con l’impeccabile tennis di Rune.

Il danese, lungi dall’abbassare il livello di fronte alle difficoltà dell’avversario, ha mantenuto una concentrazione ferrea, continuando a costruire i punti con pazienza e intelligenza tattica. Ha ottenuto il break nel terzo game del secondo set con un passante di rovescio incrociato.

Con il passare dei minuti, le difficoltà fisiche dello spagnolo sono diventate sempre più evidenti, mentre Rune ha continuato a giocare un tennis solido, variando efficacemente le rotazioni e le traiettorie. Sul 5-2, ha strappato nuovamente il servizio ad Alcaraz, chiudendo l’incontro dopo 1 ora e 38 minuti.

Per Rune si tratta di un successo fondamentale che lo riporta nella top-10 del ranking ATP e rappresenta una conferma del suo straordinario potenziale sulla terra battuta. Durante tutta la settimana di Barcellona, il danese ha mostrato un tennis ordinato, tatticamente impeccabile e mentalmente solido, sconfiggendo avversari di alto livello come Ruud e Khachanov prima della finale.

Per Alcaraz, nonostante la delusione, rimane la consapevolezza di un livello di gioco impressionante, testimoniato dalle nove vittorie consecutive prima di questa finale. Il principale obiettivo per lui sarà ora recuperare la condizione fisica ottimale in vista del Masters 1000 di Madrid, dove sarà chiamato a difendere il titolo dopo aver perso oggi la seconda posizione mondiale.

ATP Barcelona Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 2 Holger Rune [6] Holger Rune [6] 7 6 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Rune 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* df 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 H. Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 H. Rune 15-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 H. Rune 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico