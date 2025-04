Carlos Alcaraz avanza ai Quarti di Finale nel torneo ATP 500 di Barcellona (Video)

Carlos Alcaraz ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del Conde de Godó 2025 con una prestazione convincente, superando Laslo Djere con il punteggio di 6-2, 6-4 in appena 1 ora e 10 minuti di gioco.

Il tennista spagnolo, attualmente numero due del ranking mondiale, ha dimostrato una superiorità tecnica e tattica evidente fin dai primi scambi. La sua presenza in campo è stata caratterizzata da colpi precisi e potenti, in particolare con il diritto, che hanno messo ripetutamente in difficoltà il serbo.

Sotto lo sguardo attento di Juan Carlos Ferrero, Alcaraz ha gestito il match con grande maturità. La sua capacità di mantenere un’elevata intensità nelle gambe gli ha permesso di neutralizzare i tentativi di Djere di imporre il proprio ritmo, tipico della terra battuta.

Il primo set è scivolato via in soli 31 minuti, con lo spagnolo che ha mostrato particolare efficacia al servizio, non concedendo praticamente nulla all’avversario. Il dominio di Alcaraz è stato evidente sia nel punteggio che nella qualità del gioco espresso.

Il secondo parziale ha visto un Djere più determinato e preciso nei suoi colpi, riuscendo momentaneamente a mettere in difficoltà il murciano. Il serbo ha trovato maggiore profondità e precisione portandosi sul 4 a 2. Questo momento di ispirazione ha creato un breve svantaggio per Alcaraz, che però ha saputo reagire prontamente.

Con lucidità e pazienza, il talento spagnolo ha ripreso il controllo dell’incontro piazzando un parziale di 4 game consecutivi, accelerando nei momenti decisivi e chiudendo la partita senza ulteriori complicazioni con la complicità del tennista serbo che sul 4 a 2 commetteva dallo 0-30 due doppi falli consecutivi.

Alcaraz attende ora ai quarti di finale Alex De Miñaur, presentandosi come uno dei, ovviamente, favoriti principali per la vittoria finale del torneo catalano.

ATP Barcelona Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 Laslo Djere Laslo Djere 2 4 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Djere 0-15 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 L. Djere 0-15 0-30 0-40 df df 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 L. Djere 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Alcaraz 15-0 40-0 ace 40-15 5-2 → 6-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 L. Djere 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 15-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Djere 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Marco Rossi