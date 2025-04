Alcaraz soffre ma avanza a Barcellona: battuto in due set il qualificato Quinn (Video)

Carlos Alcaraz ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Barcellona, ma la sua prestazione è stata ben lontana dall’essere virtuosa. Il campione spagnolo ha rischiato il terzo set contro il qualificato americano Ethan Quinn, riuscendo comunque a imporsi con il punteggio di 6-2, 7-6(6) dopo 1 ora e 48 minuti di gioco.

Per Alcaraz si tratta della sesta vittoria consecutiva, sulla scia del trionfo a Monte-Carlo, nonché dell’undicesima nel torneo catalano, dove è stato campione nel 2022 e nel 2023, prima di saltare l’edizione dell’anno scorso a causa di un infortunio.

Contro il numero 126 del ranking ATP, che non aveva mai disputato un tabellone principale ATP fuori dagli Stati Uniti, lo spagnolo ha vissuto momenti di grande difficoltà. Dopo un primo set dominato, Alcaraz si è trovato sotto 3-1 nel secondo parziale. Pur recuperando lo svantaggio, è stato nuovamente in difficoltà quando, servendo per chiudere l’incontro, ha subito il controbreak e si è visto costretto a salvare un set point nel tie-break sul 5-6. In quel momento critico, tuttavia, il murciano ha saputo ribaltare la situazione, assicurandosi la qualificazione agli ottavi.

Il prossimo avversario di Alcaraz sarà il serbo Laslo Djere (numero 80 ATP), che ha battuto il francese Arthur Rinderknech (numero 75) con il punteggio di 6-7(2), 6-1, 6-2. Lo spagnolo cercherà di mantenere il ritmo sulla terra battuta in vista del prossimo Masters 1000 di Madrid.

Da segnalare anche la deludente sconfitta di Frances Tiafoe. L’americano, numero 18 del mondo, sembrava avviato verso una vittoria tranquilla contro Jaume Munar (numero 57), prima di un clamoroso crollo. Il vantaggio di 6-2, 3-0 si è trasformato in una sconfitta per 2-6, 7-5, 6-1, con il maiorchino che affronterà il vincente tra Karen Khachanov e Cameron Norrie.





Francesco Paolo Villarico