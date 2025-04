WTA 250 Rouen: Il Tabellone Principale. Lucia Bronzetti testa di serie n.7

WTA 250 Rouen – Tabellone Principale – terra indoor

(1) Elina Svitolina vs Jil Teichmann

Anhelina Kalinina vs Qualifier

Maria Sakkari vs Jessica Bouzas Maneiro

Varvara Gracheva vs (8) Sonay Kartal

(4) McCartney Kessler vs Qualifier

Qualifier vs Alizé Cornet

(WC) Elsa Jacquemot vs Elena-Gabriela Ruse

Qualifier vs (6) Alycia Parks

(5) Moyuka Uchijima vs Kamilla Rakhimova

(WC) Lois Boisson vs Harriet Dart

Caroline Garcia vs Anna Blinkova

Qualifier vs (3) Olga Danilovic

(7) Lucia Bronzetti vs Qualifier

Jaqueline Cristian vs (WC) Diane Parry

(WC) Bianca Andreescu vs Suzan Lamens

Bernarda Pera vs (2) Linda Noskova