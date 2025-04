Alcaraz alti e bassi, ma doma Davidovich Fokina. È il primo finalista al Masters 1000 Monte Carlo (Video)

Fiammate di grandissima qualità alternate a cali di tensione e troppi errori, ma alla fine la maggior classe di Carlos Alcaraz ha la meglio su Alejandro Davidovich Fokina nella prima semifinale del Masters 1000 di Monte Carlo. L’ex n.1 del mondo non convince a pieno (come in quasi tutti i tornei in stagione) per i troppi alti e bassi ma disputa una partita in crescendo e regola il connazionale per 7-6(2) 6-4, successo che gli vale il pass per la finale del primo “mille” su terra battuta del 2025, e sua settima finale in questa categoria, dove attende il vincente di Musetti – De Minaur. La partita è avanzata a strappi, con entrambi i giocatori pronti a scagliare la palla a grandissima velocità prendendosi molti rischi, tattica estrema che ovviamente è costata molti errori. Una sorta di braccio di ferro a chi picchiava più duro, con il plus per Alcaraz di quelle variazioni, tagli e palle corte che hanno spesso sorpreso l’avversario e che gli hanno portato punti importanti.

L’incontro è stato segnato da diverse fasi di lotta e alcuni game fiume, ma in realtà non si è mai avuta la sensazione che il nativo di Malaga potesse superare il murciano, troppo basso il margine di sicurezza nei suoi colpi, e spesso è caduto vittima di scelte rivedibili, con accelerazioni a tutto braccio finite di poco out quando bastava molto meno per chiudere il punto. Enorme il gap nelle palle break: Carlos ne ha avute ben 19, sfruttandone 3, contro 7 di ADF, sfruttandone 2. Inoltre è stata evidente la facilità di Alcaraz nell’accelerare a tutta con strappi imprendibili in grande anticipo, lasciando spesso fermo il rivale, mentre Davidovich Fokina ha faticato di più a spingere con il suo tennis muscolare e più costruito. Carlos nel secondo set è stato più costante ed ha chiuso l’incontro con 22 vincenti e 28 errori, saldo negativo ma assai migliore di quello di Alejandro (19 – 40). È la prima finale nel Principato per Alcaraz.

Alcaraz entra così così nel match, troppi errori sotto le pallate di Davidovich Fokina, ma salva le tre palle break concesse (da 15-40). Il film si ripete al contrario, con Alejandro falloso e sotto 30-40; riesce a salvare la palla break ma capitola alla seconda chance, con un break che manda avanti Carlos, poi sicuro nel portarsi avanti 3-0. Gli alti e bassi continuano a metà parziale, pallate di grande potenza e fioccano gli errori, con un break per parte. Alcaraz si porta avanti 5-2 e poi in risposta non sfrutta due set point, con Davidovich che in qualche modo resiste all’assalto del rivale. Caotico il nono game: Carlos serve, va sotto 15-40, rimonta e ha un altro set point ma non lo sfrutta, e alla fine concede il contro break. Si arriva al tiebreak, ma mentre Alcaraz spinge con più precisione e tocca bene la palla, Davidovich Fokina perde di vista il campo in un paio di occasioni e poi sbaglia un vero rigore a porta aperta, cedendo nettamente per 7 punti a 2.

Alejandro riparte al servizio nel secondo set ma è di nuovo falloso e nemmeno lo aiuta il servizio. Alla quarta chance subisce il break del quattro volte campione Slam, che poi è più costante e si porta avanti 2-0. Il terzo game è una maratona di quasi 15 minuti, dove si alternano belle giocate e gravi errori in spinta. Fokina concede una marea di palle break ma riesce a restare a galla (2-1). Dopo la dura bagarre, il set scorre sui binari dei turni di battuta, con alcune bordate splendide ma complessivamente poche emozioni. Alcaraz è in controllo, anche nell’ottavo game vinto ai vantaggi con un diritto splendido dal centro del campo e poi un diritto perentorio che sbaraglia il connazionale. Alejandro si prende il pieno di applausi annullando sul 5-3 ben quattro match point, il primo con una smorzata millimetrica e il secondo con un buon attacco e chiusura di volo, ma non riesce a riaprire l’incontro in risposta. Il più giovane n.1 della storia chiude per 6 giochi a 4, torna in finale in un M1000 da Indian Wells 2024.

Marco Mazzoni

Alejandro Davidovich Fokina vs Carlos Alcaraz



ATP Monte-Carlo Alejandro Davidovich Fokina Alejandro Davidovich Fokina 6 4 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 7 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 0-40 1-3 → 2-3 A. Davidovich Fokina 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1