“Ho trovato un modo e alzato il mio livello”: Musetti raggiunge la prima semifinale in un Masters 1000 (Audio conferenza stampa e video partita)

Lorenzo Musetti ha raggiunto un importante traguardo nella sua carriera qualificandosi per la sua prima semifinale in un Masters 1000 a Monte Carlo. Il tennista italiano non ha nascosto la sua gioia dopo aver superato Stefanos Tsitsipas, tre volte campione del torneo monegasco.

“Sicuramente non è stato un compito facile oggi, lui ha vinto tre volte qui, ma alla fine ho trovato un modo e ho alzato il mio livello nel corso dei game, quindi sono davvero felice e orgoglioso di questa vittoria”, ha dichiarato Musetti in conferenza stampa.

L’incontro non è iniziato nel migliore dei modi per l’italiano, che ha richiesto un medical time-out nelle fasi iniziali della partita. “Ho sentito qualcosa nei miei piedi quando sono andato per il drop shot, quindi non so se fosse qualcosa di serio, così ho deciso di fermarmi per fare un controllo”, ha spiegato. “Ovviamente ero un po’ confuso da questo, quindi probabilmente non ho giocato secondo il piano di gioco di cui avevamo parlato prima della partita con Simone e il mio team.”

Nonostante le difficoltà fisiche e l’avvio complicato, Musetti è riuscito a ribaltare l’incontro: “Penso di aver mostrato la mia tenacia e un tennis perfetto per la terra battuta, ed è davvero bello vincere e piangere insieme al mio team.”

La vittoria assume un valore ancora più significativo considerando i precedenti negativi contro il tennista greco. “Batterlo su questo campo, dopo non esserci riuscito nei 5 incontri precedenti, era una sfida complicatissima”, ha sottolineato Musetti. “Però sono riuscito a portarla a casa con tanto supporto dal pubblico, dal mio box e dai tifosi che mi seguono non solo quando le cose vanno bene, ma specialmente quando vanno male, quindi sono veramente contento di avere così tanta gente che fa il tifo per me.”

“Ha un sapore speciale”, ha aggiunto Musetti in conferenza stampa, “non solo perché era il campione in carica, ma anche perché l’ho battuto per la prima volta. È stata una settimana magnifica, una delle migliori della mia carriera. Domani con Alex De Minaur non ci sono favoriti, lo sapremo solo quando ci stringeremo la mano a fine gara.”

Il tennista italiano ha rivelato la sua strategia vincente: “Sono stato bravo a non farlo giocare come voleva lui, ad evitare che colpisse nelle condizioni a lui più congeniali. Ho cercato di togliergli ritmo e le certezze.”

Ma dietro questa vittoria c’è qualcosa di più profondo. “Ho riscoperto una parte di me che ero abituato a non vedere”, ha confessato, “quella del guerriero, del lottatore. Sono ancora giovane, ma oggi sono sceso in campo con la voglia vera di andare a prendermi la partita. Anche rispetto alle semifinali olimpica e quella di Wimbledon, questa settimana ha avuto qualcosa di particolare. Sono storie diverse e a questa posso ancora aggiungere capitoli”.

Ripensando all’andamento del match, Musetti ha ammesso: “L’inizio è stato difficile, ho fatto confusione tattica, gli ho permesso di fare quello che voleva. Poi ho dato una scossa alla partita, ho conquistato fiducia e ho iniziato a crederci. E questo è stato il tema centrale del match.”

La consapevolezza di poter reggere i momenti difficili è un altro aspetto importante emerso dalla vittoria: “Ho annullato quattro palle break a Stefanos, e ci sono riuscito senza fare follie. Questo mi ha dato fiducia, anche perché avevo chiaro cosa fare. Persino se avessi perso quel game, sapevo che avrei avuto le armi per riprendermela.”

Riguardo al medical time-out richiesto nel secondo set per un fastidio al tallone destro, Musetti ha rassicurato: “Dormite sereni, non ho nulla, ma quel fastidio mi ha un po’ destabilizzato. Non riuscivo più a seguire ciò che io e Simone ci eravamo detti prima del match.”

Guardando alla semifinale contro Alex De Minaur, Musetti si mostra fiducioso: “La terra non è il suo habitat naturale, è il mio. Se avessi potuto scegliere dove affrontarlo, avrei scelto proprio questo campo. Alex ha acquisito solidità, è diventato molto costante, lo ha dimostrato in Australia. Possiamo darci fastidio a vicenda, dipenderà da chi oserà di più il proprio gioco.”





Dal nostro inviato a Monte Carlo, Enrico Milani