Gli Internazionali BNL d’Italia 2025: Tutto dalla conferenza stampa di presentazione. Il nuovo magnifico look del Parco del Foro Italico

Il nuovo magnifico look del Parco del Foro Italico. Il ritorno alle competizioni del numero 1 del mondo, che per la prima volta nella storia dell’evento è un italiano. Entry list da favola e il record di azzurri al via. La corsa all’ultimo biglietto, con la certezza che ci sarà un numero di presenze mai registrato nella storia del torneo.

Solamente venti giorni separano gli appassionati dall’inizio di quella che legittimamente possiamo già considerare una edizione storica degli Internazionali BNL d’Italia.

L’evento, in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico dal 29 aprile al 18 maggio, è stato presentato ufficialmente questa mattina presso il Liceo ‘Eugenio Montale’ di Roma alla presenza di Angelo Binaghi (Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel), Marco Mezzaroma (Presidente di Sport e Salute), Geraldine Conti (Chief People & Engagement BNL BNP Paribas), Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e i Giovani), Daniela Garnero Santanchè (Ministro del Turismo) e Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma Capitale). Non hanno voluto far mancare il loro sostegno anche Antonello Aurigemma (Presidente del Consiglio Regionale del Lazio), Alessandro Onorato (Assessore al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda del Comune di Roma) e attraverso un videomessaggio, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Una scelta ponderata, quella di illustrare le novità dell’attesissima kermesse del Foro Italico all’interno di un istituto scolastico: grazie ai suoi progetti e alla promozione degli sport della racchetta in tutte le scuole italiane e le iniziative all’insegna dell’inclusività , dalle periferie ai centri urbani, la FITP conferma il suo impegno nel seguire e formare i più giovani, attraverso la trasmissione di quei valori fondamentali che uno strumento prezioso come lo sport riesce a veicolare.

UN 2025 RICCO DI NOVITÀ: IL TENNIS ARRIVA ALLO STADIO DEI MARMI

Nel loro percorso di trasformazione, gli Internazionali BNL d’Italia riescono a rinnovarsi e continuare a stupire i suoi spettatori, anno dopo anno con strutture e impianti capaci di integrare arte e funzionalità .

Il ‘punto fermo’ resta il Parco del Foro Italico che – in un’atmosfera di grande imponenza e bellezza, tra la suggestione di splendidi mosaici, statue e marmi bianchi – offre la cornice perfetta per ospitare uno dei tornei più importanti del mondo. Una cornice che, grazie all’ambizioso progetto sviluppato da Federazione Italiana Tennis e Padel e Sport e Salute, fa seguito alla costante crescita del pubblico al Foro: un fenomeno stabile nel lungo periodo, strettamente collegato alla crescita del movimento tennistico italiano (il tennis è lo sport che negli ultimi anni ha registrato il maggiore aumento di appassionati), evidenziata anche dai successi ottenuti in questi anni dagli azzurri, come la vittoria delle ultime due edizioni della Coppa Davis e quella dello scorso anno in Billie Jean King Cup (trofei che saranno in esposizione al Foro durante tutta la durata del torneo).

Per questa 82esima edizione, dunque, la superficie del site passerà da 12 a ben 20 ettari. Ampliamento che comporterà un cambiamento di baricentro e asse, lo spostamento del punto d’ingresso principale – il pubblico potrà accedere all’impianto attraverso il pittoresco Viale dell’Impero, che collega l’Obelisco alla Fontana della Sfera – ma che, soprattutto, consentirà al tennis di varcare per la prima volta le ‘porte’ di un luogo iconico come lo Stadio dei Marmi intitolato alla leggenda Pietro Mennea. Il tanto atteso ingresso del tennis all’interno di questa magnifica struttura tradizionalmente riservata all’atletica leggera, altra gemma del Foro al pari dello Stadio Nicola Pietrangeli, offre agli appassionati l’opportunità unica di vivere quest’arte sportiva da una nuova ed esaltante prospettiva.

All’interno del ‘Mennea’ sorgerà la SuperTennis Arena, uno stadio che potrà ospitare oltre 3.000 spettatori, accompagnato da altri due campi dotati di tribune con capienza di 800 posti ciascuna. La SuperTennis Arena, il Campo Centrale, la Grand Stand Arena e il ‘Pietrangeli’, saranno quindi i quattro principali campi della competizione. In totale, il torneo disporrà di 9 campi da gioco, cui se ne affiancheranno altri 12 riservati agli allenamenti dei campioni e delle campionesse in gara: su questo fronte, la novità principale è quella delle due ‘superfici in rosso’ che sorgeranno lungo il Tevere, sotto l’ombra del Ponte della Musica. Da un ponte a un altro: confermatissima la presenza di quello che collega il campo Centrale all’area delle piscine, dedicata anche quest’anno ai giocatori e ai loro team. Un ponte ormai iconico, entrato definitivamente nella storia del tennis e del Foro grazie agli scatti che hanno immortalato, nell’ultima edizione, l’ovazione di una marea sconfinata di tifosi dedicata all’immenso Rafa Nadal.

LE ENTRY LIST

Sono entry list da sogno quelle degli IBI 2025. Nella maschile figurano ben 78 dei primi 100 giocatori del mondo, a partire dal numero uno, il nostro Jannik Sinner, passando per il campione in carica Alexander Zverev (vincitore anche nel 2017), per Novak Djokovic (che a Roma ha trionfato per ben 6 volte) e per Daniil Medvedev (che ha conquistato la Capitale nel 2023), fino ai talentuosi Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, a caccia del primo acuto nel Masters 1000 tricolore.

Sono otto gli italiani oggi sicuri di un posto in main draw (cui vanno aggiunte, ovviamente, le wild card): oltre al 23enne di San Candido, Lorenzo Musetti (16), Matteo Berrettini (34), Flavio Cobolli (36), Matteo Arnaldi (40), Lorenzo Sonego (41), Luciano Darderi (48), Mattia Bellucci (66).

Per quel che riguarda il femminile, invece, ai nastri di partenza ci saranno le prime 70 giocatrici del mondo, guidate dalla n.1 Aryna Sabalenka, dalla detentrice del trofeo Iga Swiatek (vincitrice complessivamente di 3 edizioni) e dalla statunitense Jessica Pegula. Uniche italiane ammesse direttamente al tabellone principale (cui, anche in questo caso, dovranno aggiungersi le wild card), sono la n.6 del mondo Jasmine Paolini – che lo scorso anno si è aggiudicata il torneo di doppio al fianco di Sara Errani – e Lucia Bronzetti (59).

LE WILD CARD

Nel corso della conferenza stampa il Presidente Binaghi ha annunciato le wild card che verranno assegnate per questa edizione degli IBI. Accederanno direttamente al tabellone femminile Nuria Brancaccio, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Tyra Caterina Grant, Giorgia Pedone, Lucrezia Stefanini più altre due giocatrici provenienti dalle Pre-qualificazioni.

Per quel che riguarda il maschile, invece, le wild card saranno 4, ovvero: Federico Cinà , Fabio Fognini, Luca Nardi e Francesco Passaro.

L’IMPEGNO DELLA FITP PER LA PROMOZIONE DELLE DISCIPLINE DI RACCHETTA

Non saranno solo gli Internazionali BNL d’Italia dei campioni. Come del resto accade già da diversi anni, l’appuntamento del Foro Italico coinvolgerà tutto il Sistema Italia grazie alle attività dell’Istituto Superiore di Formazione ‘Roberto Lombardi’. Un calendario molto fitto e di grande prestigio quello che l’ISF proporrà nel corso delle tre settimane del torneo. Il clou saranno i Simposi (con la novità del pickleball), ma spazio anche ad attività promozionali, attività tecniche e molto altro, in uno Young Village sempre più ricco di opportunità di gioco per i più giovani.

INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA DI WHEELCHAIR

Dal 16 al 18 maggio torna uno degli eventi più prestigiosi al mondo. L’edizione 2024 ha visto in campo otto dei primi dieci giocatori del circuito internazionale maschile e cinque delle migliori giocatrici del ranking femminile. Anche quest’anno il Foro Italico sarà il palcoscenico per i più grandi campioni del tennis in carrozzina, offrendo al pubblico uno spettacolo di assoluto livello tecnico e agonistico.

ACCORDO FITP-ICSC PER LA CRESCITA DEL MOVIMENTO

La conferenza stampa di presentazione degli IBI 2025 è stata anche l’occasione ideale per presentare un nuovo importante progetto di sviluppo e supporto per l’intero movimento del tennis e del padel in Italia. Il Presidente Binaghi ha, infatti, annunciato l’accordo di collaborazione tra la FITP e l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) che premierà tutti i circoli affiliati alla Federazione Italiana Tennis e Padel.

Grazie a tale iniziativa le società affiliate potranno accedere a finanziamenti a tasso zero per la costruzione di nuovi impianti, per la realizzazione di coperture e per interventi di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture sportive. Per agevolare gli affiliati nell’accesso ad una delle tre tipologie di mutui previsti dall’accordo (fino a 250mila euro, della durata massima di 10 anni, e mutui light fino a 60mila o fino a 120mila euro, della durata massima di 7 anni) la Federazione metterà a disposizione le sue risorse per l’abbattimento integrale degli interessi e delle spese accessorie per l’intera durata del mutuo.

PARTNER, IL CERCHIO MAGICO CHE HA FATTO GRANDI GLI IBI

È la forza del gruppo a determinare il successo di una manifestazione. Nel caso degli Internazionali BNL d’Italia il successo è reso possibile dall’appassionato sostegno che partner storici e partner di nuovo approdo riservano da sempre all’evento del Foro Italico. A cominciare dal Title Sponsor BNL BNP Paribas che, in coerenza con l’impegno di tutto il Gruppo per il tennis mondiale, da 19 anni affianca gli IBI nella crescita e nello sviluppo che li hanno resi uno dei maggiori tornei del circuito mondiale. BMW si conferma Official Car dell’evento mentre Reale Mutua, la più importante compagnia di assicurazioni italiana, è Official Partner del torneo. A partire da questa edizione EA7 Emporio Armani acquisisce la qualifica di Official Outfitter e vestirà i raccattapalle e lo staff tecnico per tutto il corso del torneo.

PROGRAMMA E BIGLIETTERIA

14 giorni di grande tennis, 324 match, dal Campo Centrale al ground: è corsa per assicurarsi gli ultimi tagliandi ancora disponibili per assistere allo spettacolo 2025 del Foro Italico. La novità più accattivante di questa edizione è rappresentata dal programma della SuperTennis Arena, il nuovo campo da oltre 3.000 posti allestito all’interno dello Stadio dei Marmi; ogni giorno sono previsti match di cartello con grandi campioni e, soprattutto, tanti italiani in campo. Inoltre, sabato 10 e domenica 11 maggio nel nuovo stadio è previsto un super week-end con sei singolari maschili, due singolari femminili e due doppi (uno maschile e uno femminile) in programma.

Per assicurarvi un posto agli IBI 2025 basterà cliccare sul link:

[https://ticketing.internazionalibnlditalia.com/](https://ticketing.internazionalibnlditalia.com/)

Per i tesserati della FITP sono previsti sconti del 20% sull’acquisto del singolo biglietto e una riduzione del 10% sull’acquisto dell’abbonamento.

LE DICHIARAZIONI

Angelo Binaghi, Presidente Federazione Italiana Tennis e Padel: “Il nostro lavoro lo abbiamo finito, con Sport e Salute abbiamo ormai terminato di allestire il site e organizzare un servizio che farà di questa manifestazione un successo. Quanto sarà grande il successo dipenderà dai risultati sportivi dei nostri giocatori. Mi sembra che le premesse siano buone.

Stiamo già pensando al dopo, crediamo che sia dopo che venga il bello. Noi riteniamo che queste manifestazioni debbano essere un punto di partenza, uno strumento per cercare di essere il più bravi possibile in quella che è la mission dei dirigenti sportivi di una federazione, ovvero la promozione dello sport. Quello che rimane nelle casse della federazione viene dal giorno dopo speso per promozione di tennis, padel e pickleball. Quello che inizia il lunedì successivo alla finale – ribadisce -, è un ‘campionato’ che dobbiamo vincere per rendere sempre viva e infinita questa stagione straordinaria di successi del tennis italiano. Se il settore tecnico funziona, moltiplicare i praticanti significa moltiplicare le opportunità che grandi campioni possano riempirci di successi anche nei prossimi anni”.

Marco Mezzaroma, Presidente Sport e Salute: “La scuola è il luogo formativo per eccellenza, dove crescono e devono crescere non solo i futuri cittadini ma anche i campioni di domani. Ed è per questo che le scuole devono essere anche delle incubatrici di sport. Lo sport è una scuola di vita, luogo di crescita, di confronto con l’altro, di inclusione. Uno spazio dove i ragazzi imparano a mettersi alla prova e a superare le difficoltà . I grandi eventi, come gli Internazionali BNL d’Italia, rappresentano il fenomeno attraverso il quale far crescere lo spirito di emulazione. I bambini, i ragazzi ma anche gli adulti prendono in mano una racchetta proprio perché vedono giocare Sinner. Ed è in questa fusione tra vertice e base che vince lo sport. L’effetto emulativo si unisce quindi alla funzione sociale dello sport, creando un circolo virtuoso: l’ispirazione generata dai grandi campioni si traduce in una maggiore partecipazione, che a sua volta può diventare strumento di educazione e di crescita. È in questa sinergia che si costruisce il vero futuro dello sport e della società ”.

Geraldine Conti, Chief People & Engagement BNL BNP Paribas: “Credo che impegno e competenza siano fondamentali per una crescita personale e professionale, ancor di più in contesti dove cambiamento ed evoluzione sono variabili centrali del nostro tempo. Ciò vale in ogni settore e lo sport aiuta ad allenare la capacità di migliorarsi raggiungendo obiettivi sempre nuovi. Il Gruppo BNP Paribas – che agisce globalmente come “banca per un mondo che cambia” – ha legato il proprio nome, da oltre 50 anni, al tennis, disciplina che combina competitività e forte rispetto delle regole. Da 19 anni supportiamo gli Internazionali BNL d’Italia: in partnership con FITP abbiamo contribuito a far diventare questo Torneo uno dei maggiori appuntamenti del circuito mondiale, che non solo attira grandi campioni, ma crea quello spirito positivo che contribuisce ad una sempre maggiore diffusione di questo sport anche nelle scuole, scoprendo nuovi talenti”.

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani: “Abbiamo il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, che non vediamo l’ora di riabbracciare in campo, e abbiamo collezionato negli ultimi dodici mesi successi come non mai con le tenniste e i tennisti azzurri nei tornei ATP e WTA. Abbiamo vinto la Billie Jean King e rivinto la Coppa Davis, con squadre fantastiche composte da donne e uomini di valore non solo sportivo, ma siamo tra i numeri 1 anche nell’organizzazione di grandi avvenimenti e gli Internazionali BNL d’Italia sono una plastica testimonianza di questo valore, espressione di visione, talento e capacità , in campo e fuori.

Siamo arrivati all’82esima edizione di un appuntamento attraverso il quale si rinnova una sfida positiva ed elettrizzante per superare i limiti, raggiungere nuovi traguardi e coltivare l’ambizione di migliorare, sempre. La formula sportiva e organizzativa degli IBI si alimenta delle prestazioni maiuscole dei “nostri”, ma trae beneficio dalla piacevolezza di accogliere gli appassionati, compresi i tanti che raggiungeranno Roma e le meraviglie del Foro Italico da tutto il mondo, in una scenografia unica. Questo affascinante luogo di fondazione, ricco di suggestioni e opportunità , quest’anno offrirà nuovi spazi al grande tennis dedicandogli 20 ettari, nel rispetto dei luoghi e della storia. Questo lo spirito con il quale il meraviglioso Stadio dei Marmi “Pietro Mennea”, che la nostra società Sport e Salute ha riqualificato in modo magistrale con risorse pubbliche, ospiterà temporaneamente due nuovi campi di gioco e la SuperTennis Arena, che consentiranno di far godere il pubblico non solo per lo spettacolo sportivo, ma anche per quello artistico e culturale, a partire dalle 60 maestose statue in marmo bianco di Carrara, che rendono questo luogo epico”.

Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito: “Un saluto particolare in occasione dell’avvio degli Internazionali di Tennis. È con grande piacere che rivolgo a voi queste mie brevi riflessioni che testimoniano l’attenzione di questo Ministero nei confronti di uno sport straordinario come il tennis. Qualche riflessione di premessa. La scuola suscita il gusto per la bellezza, per la conoscenza, per la tecnica che ogni progresso umano porta in filigrana. Lo sport realizzato a scuola, nell’ambito delle attività curricolari, oppure anche nell’ambito di quelle extra-curricolari, apporta notevoli benefici dal punto di vista dello sviluppo dei processi cognitivi. Ma apporta notevoli benefici anche dal punto di vista dello sviluppo della tutela, della protezione della salute fisica e mentale. Contribuendo, infatti, a far crescere quelle competenze indispensabili alla formazione dei bambini e dei ragazzi. Penso per esempio al dominio di sé, penso alla consapevolezza e al senso critico, penso al rispetto verso l’altro, penso al senso di solidarietà , alla correttezza, all’importanza dell’impegno. Tengo a ricordare, a questo proposito, che si è voluta avviare per il corrente anno scolastico la progettualità dei Giochi della Gioventù estendendola alla scuola secondaria di primo grado, proprio per l’importanza che noi vogliamo dare alla pratica sportiva intesa anche come gioco, come competizione che suscita anche quella passione, quell’entusiasmo, quella gioia di voler partecipare.

A questo patrimonio si aggiunge con pari dignità anche l’incontro con ogni disciplina sportiva, tanto più quando l’impegno agonistico si svolge in una cornice suggestiva come quella dove è protagonista la racchetta. Tra le competizioni sportive scolastiche che il Ministero promuove all’interno delle nostre istituzioni, il tennis – come il tennis da tavolo – ha registrato nel corso degli ultimi anni importanti adesioni. Geometrie affascinanti in cui il gesto insegue l’incanto della perfezione e del riflesso fulmineo.

Il progetto ‘Racchette in classe’, al suo dodicesimo anno di attività , è realizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel in collaborazione con la Federazione Italiana Tennistavolo. Nello specifico è rivolto a tutti gli studenti di ogni ordine e grado ed è articolato nel seguente modo: ‘Racchette in classe Kids’ per gli alunni della scuola primaria, ‘Racchette in classe Junior’ per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, ‘Racchette in classe Pro’ per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado e, novità di quest’anno, sarà esteso da ottobre, in via sperimentale, anche alla scuola dell’infanzia con ‘Racchette in classe Baby’.

‘Racchette in classe’ promuove il principio didattico della multilateralità e ha l’obiettivo di promuovere e diffondere le cinque discipline del tennis, del padel, del beach tennis, del pickleball e del tennistavolo. Un’iniziativa moderna, aperta, coinvolgente, all’avanguardia per l’attenzione e l’inclusione nei confronti delle persone con disabilità . Un’iniziativa che saprà appassionare i partecipanti, dove più del risultato sportivo sarà determinante il riaffermare, il rafforzare un patrimonio di valori comuni”.

Daniela Garnero Santanchè, Ministro del Turismo: “Gli Internazionali BNL d’Italia, grazie alla straordinaria location e a campioni, come il nostro Jannik Sinner, rappresentano non solo un momento di competizione sportiva, ma anche un’opportunità unica per promuovere l’Italia nel mondo. Questi eventi attirano migliaia di turisti e appassionati, contribuendo significativamente alla nostra economia e alla visibilità del nostro patrimonio culturale, sociale ed umano. Siamo un bell’esempio di come lo sport possa unire le persone e trasmettere valori positivi. Con impegno e passione, siamo destinati a crescere ulteriormente, consolidando la nostra posizione come una delle capitali del tennis a livello internazionale e questo non può che essere un bene per il sistema Italia”.

Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio: “È sicuramente stata un’ottima scelta quella di svolgere l’iniziativa odierna presso un istituto scolastico. Dobbiamo portare avanti una giusta sinergia al fine di promuovere la pratica sportiva, soprattutto tra i giovani, che hanno bisogno di riferimenti e stimoli positivi. In tal senso, lo sport è uno strumento per certi versi unico, poiché insegna valori indispensabili, come rispetto (delle regole e degli altri), impegno e sacrificio: aspetti, questi, di assoluta rilevanza per raggiungere i risultati, non solo in ambito sportivo, ma anche e soprattutto nella vita quotidiana. E poi, lo sport rientra anche in un corretto e sano stile di vita, che genera benefici per la salute e il benessere delle persone, oltre a essere un importante momento di aggregazione e inclusione sociale. Naturalmente, una manifestazione come gli Internazionali BNL d’Italia, con molti tennisti italiani protagonisti, può fornire un contributo strategico al fine di promuovere l’attività sportiva. E quest’anno per la prima volta si giocherà anche nella splendida cornice dello ‘Stadio dei Marmi’, intitolato a Pietro Mennea. Un prestigioso evento, all’interno di un sito unico per la sua bellezza, come il Foro italico. Un torneo, che ogni anno cresce sempre di più, e che attira appassionati e turisti da tutto il mondo, generando un grande indotto, oltre a rappresentare un’opportunità straordinaria per promuovere le bellezze di Roma. Nel ringraziare la Federazione Italiana Tennis e Padel e tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata e che contribuiscono allo svolgimento di un evento di successo come gli Internazionali BNL d’Italia, garantiremo sempre il massimo supporto sia in termini di promozione sportiva, che per la valorizzazione di manifestazioni, come quella di cui parliamo oggi, che fanno parte del tessuto della nostra Regione, e che sono diventate delle vere eccellenze, apprezzate in tutto il mondo”.

Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale: “Con gli Internazionali BNL d’Italia, Roma rinnova ogni anno il suo legame con i grandi eventi sportivi internazionali. E anche l’82esima edizione del torneo si preannuncia come un appuntamento eccezionale che offrirà al pubblico un’esperienza ancora più coinvolgente ricca di grandi novità . Oltre all’ampliamento della superficie del sito, da 12 a 20 ettari, gli appassionati potranno vivere il tennis anche allo Stadio dei Marmi, intitolato a una leggenda dello sport come Pietro Mennea, dove sorgerà la SuperTennis Arena con una capienza di oltre 3mila spettatori. A suggellare il legame indissolubile tra la città e il torneo di tennis, ci sarà anche quest’anno lo straordinario campo in terra rossa a Piazza del Popolo. Saranno inoltre promossi progetti dedicati ai giovani delle scuole e verrà confermato il torneo di wheelchair tennis, nel solco di una costante attenzione verso il tema della disabilità . Roma è pronta ad accogliere turisti, sportivi e tifosi da tutto il mondo per assistere a questo importante appuntamento che, anche grazie al ritorno in campo di Jannik Sinner, si preannuncia davvero speciale. Noi davvero non vediamo l’ora che inizi”.

Alessandro Onorato, Assessore al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda del Comune di Roma: “Abbiamo voluto fortemente confermare, dopo il successo dell’anno scorso con le immagini che hanno fatto il giro del mondo, il campo da tennis a Piazza del Popolo. Un progetto virtuoso che permetterà a romani e turisti di vedere gratuitamente esibizioni, allenamenti e partite. Questa sarà solo una delle tante iniziative che, insieme alla FITP, organizzeremo per coinvolgere tutta la città , portando la magia del grande tennis nelle strade, nelle piazze e nelle vetrine di Roma. Il miglioramento costante degli Internazionali BNL d’Italia è lo specchio della crescita della Capitale, tornata a essere il centro degli investimenti e dei grandi eventi. Siamo orgogliosi di accogliere in una Roma più moderna oltre 400 mila spettatori di cui 40 mila in arrivo dall’estero: si tratta di turisti che riempiranno le nostre strutture ricettive e usufruiranno dei nostri servizi, generando nuovi posti di lavoro e un grande indotto economico, che quest’anno supererà i 615 milioni del 2024”.