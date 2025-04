Sonego e Nardi si cancellano dal torneo ATP 500 di Barcellona

Lorenzo Sonego ha annunciato il suo ritiro dal tabellone principale dell’ATP 500 di Barcellona. Il tennista italiano, attualmente numero 41 del ranking mondiale, non potrà quindi prendere parte al prestigioso torneo catalano sulla terra rossa.

Non sono state comunicate le ragioni specifiche del forfait, ma è probabile che si tratti di problemi fisici che hanno impedito al torinese di essere competitivo in uno dei tornei più importanti della stagione europea sulla terra battuta.

Contestualmente, anche Luca Nardi ha dovuto rinunciare alla partecipazione alle qualificazioni dello stesso torneo.

Per entrambi i giocatori italiani si tratta di una rinuncia significativa, considerando l’importanza del torneo di Barcellona nel calendario tennistico primaverile e i punti in palio per la classifica ATP. Al loro posto sono subentrati Martin Etcheverry nel tabellone principale e B. Gojo dalle quali.

(Clicca per vedere l'entry list) ATP 500 Barcellona (MD) Inizio torneo: 14/04/2025

