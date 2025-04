MATTEO! Impresa di Berrettini al Masters 1000 Monte Carlo, rimonta Zverev con un finale thrilling (video dello scambio da 48 colpi)

Grande vittoria di Matteo Berrettini che elimina in tre set 2-6 6-3 7-5 il numero due del mondo Alexander Zverev dopo due ore e ventotto minuti di grande tennis. Una calma sovrana, una concentrazione eccezionale le armi vincenti di Matteo. Zverev è partito in quarta, imperiale al servizio, ingiocabile da fondo dominava gli scambi da vero numero due del mondo. Matteo era in difficoltà sulla diagonale del rovescio ed anche nei giochi di servizio. Il tedesco leggeva perfettamente il servizio del romano che subiva un doppio break e cedeva la prima frazione per sei giochi a due. Una prestazione sotto tono, Berrettini sembrava esitante rassegnato. Come si fa quando l’avversario domina, Matteo è rimasto umile a lottare punto su punto, fino a ritrovare dritto e servizio. Con calma, quasi ragionando su ogni colpo di racchetta, aspettando il momento giuso per piazzare il vincente. La strategia giusta per far dubitare Zverev che dopo l’acuto all’Open di Australia non è riuscito più a ripetersi. Scambi che duravano di più, un servizio più incisivo che nel primo set e Matteo ha saputo inserire il granello di sabbia che ha guastato il meccanismo perfetto messo in campo dal tedesco nella prima frazione.

La svolta sul tre a due del secondo set. Matteo ottiene la sua prima palla break dell’incontro e l’inerzia della partita cambia direzione in favore del finalista di Wimbledon 2022. Berrettini conferma il break e chiude il set per sei giochi a tre. Colpito nel morale Zverev si chiude in difesa. Cerca insistentemente il rovescio dell’azzurro che in fiducia non esita a spostarsi per giocare il dritto a sventaglio. E’ Matteo ad avere le prime tre palle break sul 3 pari, trasforma la seconda e serve per il match sul 5-4. E’ la tensione che vince e Matteo con quattro errori non forzati rimette Zverev in corsa. Il tedesco però non ha più benzina. E’ Berrettini che fa e disfa il gioco. Matteo vince uno scambio infinito, con rovescio vincente, è lo scambio più lungo dell’anno con ben 48 colpi!

So engaging A 48-shot rally in Berrettini vs Zverev!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/65evapiy7R — Tennis TV (@TennisTV) April 8, 2025

Lo stadio esplode. Arriva il break. Zverev non c’è più. Due risposte in rete e match-point per Berrettini. Ancora una prima e Matteo mette il sigillo su un pomeriggio di tennis fantastico. Terzo turno aspettando Lehecka o Musetti.

La cronaca

1. set – Inizia Berrettini che va subito in difficoltà 15-30. Servizio e dritto 30 pari Brutto dritto di Matteo, palla break. Rovescio vincente di Zverev. Break 0-1. Zverev alla battuta. Doppio fallo. Servizio e dritto per il tedesco 15 pari. A rete Zverev 30-15. Zverev domina lo scambio di dritto 40-15, Dritto vincente di Matteo 40-30. Si apre il campo con il servizio Zverev. Break confermato 2-0. Inizia bene Berrettini 15-0. Bene con il dritto il romano 30-15. Troppa fretta di chiudere con il dritto 30 pari. Due prime e Matteo smuove lo score 1-2. -Zverev domina con il servizio 40-15. Ottimo passante di Berrettini 40-30 che poi tiene lo scambio sulla diagonale del rovescio 40 pari. Si sposta male sul dritto l’azzurro, vantaggio Zverev che chiude con uno smash 3-1. Matteo impreciso con il dritto 15-30, rimedia con un servizio vincente. Stop volley, ma ancora il dritto che non deve andare a regime parità. Bravo a rete Zverev. Palla break. Dritto fuori e doppio break per il tedesco 1-4. Si difende Berrettini ancora con un buon passante 30 pari. Rovescio non forzato in rete 40-30. Doppio fallo. Parità. Prima vincente ed ace, Zverev ipoteca la prima frazione 5-1. Risposta fuori e prima vincente 30-0. Ancora una prima 40-0. Recupera Zverev su due errori del romano che chiude con una smorzata 2-5. Zverev serve per il set. Servizio vincente, passante lungo due set-point Zverev.. Risposta in rete primo set Zverev 6-2.

2.set – Berrettini inizia con un ace. Bene con il dritto l’azzurro 30-15 che parte in testa 1-0. Doppio fallo Zverev 0-15. Servizio e dritto 15 pari. Pasticcia a rete Zverev 15-30. S Rovescio vincente 30 pari. Risposta scarica di Berrettini in rete. Regalo di Zverev. Parità. Smash vincente e schema solito, servizio sul rovescio e dritto vincente dall’altra parte 1-1. con il dritto Esita con il suo colpo migliore Matteo che sembra privo di energie ed un po’ rassegnato. Ancora un dritto in rete 0-30. Due regali di Zverev, 30 pari. Berrettini non è così lontano, ma manca di mordente. Sbaglia ancora Zverev, resta avanti Matteo 2-1. Prima a 210 km/h per il numero due del mondo 15-0. Matteo cerca costantemente di spostarsi sul dritto e perde campo 30-0.. Doppio ace 2-2. Ace anche per Berrettini. Due ottime prime 40-0. Ed il romano resta avanti 3-2. Mette fuori lo smash Zverev 0-15. Rovescio fuori 0-30. A rete il tedesco 15-30. Smorzata in reste dell’azzurro 30 pari. Stecca il dritto Zverev palla break Matteo la prima nel match. Ottima risposta. Break 4-2. Tiene lo scambio il romano e costringe Zverev all’errore 15-0. Due servizi vincenti 40-0. Gioco a zero. Break confermato 5-2. Berrettini ha preso di nuovo fiducia. Doppio fallo 0-15. A rete Zverev, fuori il lob di Matteo 15 pari. Prima vincente 30-15. Recupera Matteo 30-40, ace per il numero due del mondo che tiene il servizio 3-5. Berrettini serve per il set. Dritto in rete 0-15. Dritto incrociato profondo 15 pari. Servizio vincente 30-15. Ancora un servizio vincente due set-point. Matteo ha ritrovato il punch. Dritto vincente seconda frazione Berrettini 6-3.

3. set – Zverev al servizio. Due prime oltre i duecento all’ora e primo gioco per il tedesco 1-0. Braccio di ferro sul dritto, Matteo gioca il vincente 15-0. Disegna il campo l’azzurro 30-0. Berrettini ha ritrovato la tranquillità del suo tennis ed alzato il livello gioco a zero 1-1. A rete Zverev 15-0 che fa seguire un servizio vincente 30-0. Cede un solo quindici il numero due del mondo 2-1. Parte male Matteo 0-15 che rimedia con una prima vincente. Recupero miracoloso dell’italiano 30-15. Passante di rovescio, boato dello stadio 40-15. Dritto da fondo vincente 2-2. Match in equilibrio. Per Berrettini è come giocare in casa. Zverev serve solo prime, ma da fondo Matteo domina 40-15. Doppio fallo 40-30, prima e risposta in rete. Zverev resta avanti 3-2. Esita con il dritto Matteo che cerca il contropiede 15 pari. Si riscatta subito dominando lo scambio da fondo 30-15. Smash vincente 40-15. Dritto in rete sulla risposta 40-30, ma comunque gioco tenuto 3-3. Vince lo scambio da fondo Berrettini 0-15. Partita che è diventata lotta fisica e mentale. Dritto fuori di Zverev 0-30. Recupero incredibile di Berrettini che passa Zverev. Tre palle break. Demi volée sui piedi, annullata la prima. Dritto in rete, out anche la seconda. A rete Zverev che sbaglia la volée. Break 3-4. Lento nello spostamento Matteo 0-15. Bel rovescio basso in back 15 pari. Male a rete Berrettini, Zverev lo passa senza problemi 15-30. Domina lo scambio da fondo l’azzurro 30 pari. Servizio e dritto costringe il tedesco all’errore 40-30. Dritto in rete di Matteo parità. Zverev martella sul rovescio palla break. Matteo segue la prima a rete, passante fuori, parità . Servizio e dritto. Vantaggio Italia. Prima vincente Matteo conferma il break 5-3. Zverev al servizio per restare nel match. Risposta fuori 15-0. Prima vincente 30-0, passante in rete, gioco a zero, Zverev resta attaccato 4-5. Berrettini serve per il match. Inizia male Matteo che mette il back in rete 0-15. Dritto fuori 0-30. Ancora un dritto in rete 0-40. Tre palle break. Matteo annulla prima con una smorzata. Altro facile dritto in rete. Break 5-5. Zverev alla battuta. Doppio fallo 0-15. Dritto vincente di Matteo 0-30. Dritto in corridoio 15-30. Stop volley vincente 15-40 due palle break. Servizio sulla riga 30-40. Inutile dritto in corridoio parità. Scambio infinito, Berrettini chiude con un dritto vincente. Palla break. Ancora uno scambio dominato con calma ed intelligenza da Matteo. Break 6-5. Berrettini di nuovo al servizio per il match. Primo quindici per Berrettini che centra la riga. Dritto steccato 15 pari. Zverev costringe all’errore l’azzurro 15-30. Risposta in rete 30 pari. Dritto fuori di Zverev match points. Rovescio in rete Matteo vince.

Dal nostro inviato a Monte Carlo, Enrico Milani

Alexander Zverev vs Matteo Berrettini



ATP Monte-Carlo Alexander Zverev [1] Alexander Zverev [1] 6 3 5 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 2 6 7 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 A. Zverev 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Zverev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Zverev 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-5 → 3-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 5-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 4-1 → 5-1 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Zverev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0